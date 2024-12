Trump will sich am ersten Tag seiner Amtszeit aus der WHO zurückziehen

WHO verschärft Pandemie-Vertrag

Der designierte Präsident Trump, 78, hat die Gesundheitsbehörde wiederholt als Marionette Pekings bezeichnet, weil sie China nicht für die frühe Verbreitung von Covid-19 zur Rechenschaft gezogen hat.

Das Übergangsteam von Donald Trump plant einen sofortigen Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation

Ich habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass er plant, auszutreten, wahrscheinlich am ersten Tag oder sehr früh in seiner Amtszeit

sagte Lawrence Gostin, Professor für globale Gesundheit an der Georgetown University in Washington und Direktor des WHO Collaborating Center on National and Global Health Law.

Die Financial Times berichtete als erste über die Pläne und zitierte dabei zwei Experten. Der zweite Experte, Ashish Jha, ehemaliger COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses, stand für eine Stellungnahme nicht sofort zur Verfügung.

WHO würde wichtigen Geldgeber verlieren

Mit dem Austritt würde auch einer der größten Geldgeber der WHO wegfallen, da die USA die WHO im Zeitraum 2022-23 mit etwa 16 Prozent ihrer Mittel finanziell unterstützten. Trump initiierte den einjährigen Austrittsprozess aus der WHO im Jahr 2020, aber sechs Monate später hob sein Nachfolger, Präsident Joe Biden, die Entscheidung auf.

Im Gespräch mit der Financial Times deutete Ashish Jha an, dass das Trump-Team diesmal viel schneller vorgehen wolle. Er sagte:

„Es gibt viele Leute, die zum inneren Kreis der Regierung gehören werden, die der WHO nicht trauen und am ersten Tag symbolisch zeigen wollen, dass sie draußen sind“, sagte er.

WHO Kritiker bekommen wichtige Ämter in der Gesundheitspolitik

Seit seiner Wahl im November hat Trump mehrere Kritiker der WHO für Spitzenpositionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit nominiert, darunter Robert F. Kennedy Jr., einen Impfskeptiker. Er kandidiert für den Posten des Ministers für Gesundheit und Soziales, der alle wichtigen US-Gesundheitsbehörden, einschließlich der CDC und der FDA, beaufsichtigt.

Ein Sprecher der WHO lehnte eine direkte Stellungnahme ab, verwies Reuters jedoch auf die Äußerungen von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz am 10. Dezember. Tedros wurde gefragt, ob er besorgt sei, dass sich die Trump-Regierung aus der Organisation zurückziehen würde.

Tedros sagte damals, dass die WHO den USA Zeit und Raum für den Übergang geben müsse. Er zeigte sich auch zuversichtlich, dass die Staaten bis Mai 2025 ein Pandemieabkommen abschließen könnten.

Kritiker warnen davor, dass ein Rückzug der USA die globale Krankheitsüberwachung und die Notfallreaktionssysteme untergraben könnte.

„Die USA würden an Einfluss und Einfluss in der globalen Gesundheitpolitik verlieren und China würde das Vakuum füllen. Ich kann mir keine Welt ohne eine starke WHO vorstellen. Aber ein Rückzug der USA würde die Organisation ernsthaft schwächen“,

sagte Professor Lwarence Gostin.

Via dailymail.co.uk

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***