Fußball-Antifa-Alarmismus in Italien: Nach Tor von Mussolinis Urenkel (Video)

Der italienische Fußballverband hat am Montag eine Untersuchung eingeleitet, weil Fans des Zweitligisten „Juve Stabia“ das Tor von Romano Floriani Mussolini, Urenkel des faschistischen Diktators Benito Mussolini, mit verdächtigen Armbewegungen auf der Tribüne feierten.

Dabei erzielt Floriani Mussolini von „Juve Stabia“ gegen Cesena mit 1:0 den Siegestreffer. Videoaufnahmen zeigten, wie Fans „Mussolini“ riefen, während sie mit den Armen fuchtelten.

„Die Staatsanwaltschaft des Verbandes wird dem Schiedsrichter der Serie B einen Bericht über den Fall zur Entscheidung vorlegen.“

– wie der italienische Fußballverband mitteilte und andeutete, dass das Verhalten der Fans untersuchen zu wollen. (neokohn)

„Jeder Versuch eine Schule, eine Weltanschauung gewaltsam zu züchten, führt zum Gegenteil.“ (Oswald Spengler)

Wie es scheint hat der Historiker Spengler Recht behalten. Der ganze woke Antifa-Alarmismus wird von normal Denkenden immer mehr durch Provokatiön-chen der Lächerlichkeit preisgegeben. Wenn man bedenkt, das der faschistische Diktator nun doch schon seit genau 80 Jahren tot ist..

Floriani Mussolini, der die Akademie von Lazio absolviert hat, bestritt in dieser Saison jedes Ligaspiel für „Juve Stabia“. Seine Mutter Alessandra ist die Enkelin des ehemaligen italienischen Abgeordneten und EU-abgeordneten Benito Mussolini, dem Sohn des italienischen faschistischen Führers, der von 1922 bis 1943 regierte.

Romano Benito Floriani Mussolini 🇮🇹(2003), the great grandson of Benito Mussolini, scored what would prove to be the winner for Juve Stabia in Serie B today… And you won’t believe how the fans celebrated the right wing-back’s goal 😭💀 pic.twitter.com/8Kxs8BI4MB

— Football Report (@FootballReprt) December 22, 2024