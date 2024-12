Skandaliczny wyrok: Nafris kopie Niemca na śmierć – dozór kuratora!

Mit diesem Fahndungsfoto wurde nach den beiden „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“ gesucht.

Foto: To zdjęcie zostało wykorzystane do poszukiwania dwóch „nieletnich uchodźców bez opieki”.

Martin K. chciał tylko kupić napój w kiosku, po czym został uderzony i skopany, a wkrótce potem zmarł w szpitalu. Sąd rejonowy w Paderborn wydał teraz wyrok przeciwko dwóm mieszkańcom Afryki Północnej, którzy zostali oskarżeni o atak.

Przytulny i skandaliczny wyrok po śmiertelnym ataku

Obaj opuścili salę sądową z wyrokami w zawieszeniu. Ta sprawa wyraźnie pokazuje, dokąd prowadzi nieudana polityka imigracyjna. Był to akt równie okrutny, co niesprowokowany, który wstrząsnął Paderbornem we wschodniej Westfalii w nocy 1 maja 2024 r.: bez wyraźnego powodu dwóch młodych mężczyzn najpierw uderzyło 30-letniego przechodnia Martina K., a następnie kopnęło swoją ofiarę, która leżała na ziemi. Dwa dni później ofiara zmarła z powodu krwotoku w głowie.

Napastnicy zostali szybko zidentyfikowani jako Tunezyjczyk i Marokańczyk. Około sześć miesięcy później brutalny atak został osądzony przez sąd. Wyrok był skandaliczny: 19-letni obecnie Tunezyjczyk otrzymał wyrok w zawieszeniu na rok i dziesięć miesięcy, podczas gdy jego 17-letni marokański wspólnik otrzymał wyrok w zawieszeniu na zaledwie dziewięć miesięcy. Obaj opuścili salę sądową jako wolni ludzie.

Sędziowie nie dopatrzyli się zamiaru zabójstwa

Prokuratura początkowo oskarżyła obu mężczyzn o usiłowanie nieumyślnego spowodowania śmierci i spowodowanie obrażeń ciała skutkujących śmiercią i zażądała kary pozbawienia wolności na ponad cztery lata dla obu mężczyzn, co oczywiście można uznać za dość łagodne, biorąc pod uwagę fakt, że zginęło jedno życie.

Jednak po 14 dniach postępowania wyrok sądu nie spełnił tego wymogu, skazując napastników jedynie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według biegłego krwotok na głowie mógł być spowodowany alkoholem, narkotykami lub wysokim ciśnieniem krwi podczas ataku, co oznacza, że oskarżeni nie mieli zamiaru zabić w opinii sądu. W związku z tym zostali skazani jedynie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu za uderzenia i kopnięcia, które rzekomo nie spowodowały prawie żadnych obrażeń. Decyzja, która nie tylko wydaje się być kpiną dla krewnych, ale może być również postrzegana przez potencjalnych naśladowców jako licencja na nowe brutalne ataki.

Ten artykuł ukazał się na compact-online.de, naszym partnerze w EUROPÄISCHE MEDIENKOPERATION.

Uwaga: ówczesne doniesienia medialne wspominały również o trzecim wspólniku. Od tego czasu nie słyszeliśmy nic więcej o tej trzeciej osobie szukającej ochrony. Czy obława została odwołana, czy też sprawca znów ucieka?

