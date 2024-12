Islamizacja: rośnie liczba małżeństw dzieci w Berlinie

Nie powinno być tajemnicą, że małżeństwa dzieci są na porządku dziennym w krajach islamskich. Ten trend, podobnie jak islamizacja, dociera teraz także do Niemiec. A dokładniej do Berlina. W 2016 r. zarejestrowano tu ponad 100 małżeństw dzieci, a liczba niezgłoszonych przypadków jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Wzorem do naśladowania dla muzułmanów jest tu prawdopodobnie sam prorok Mahomet. On również miał dziecko za żonę, a według islamskich kaznodziejów jest to legalne od 10 roku życia.

W Niemczech małżeństwa z udziałem nieletnich są dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach, ale mimo to Wyższy Sąd Krajowy w Bambergu uznał małżeństwo z 14-letnią Syryjką za ważne: „Małżeństwo ważnie zawarte w Syrii zgodnie z syryjskim prawem małżeńskim między 14-latkiem a osobą dorosłą w momencie zawarcia małżeństwa należy uznać za ważne, jeśli małżonkowie należą do wyznania sunnickiego, a małżeństwo zostało już skonsumowane. … Strony … są obywatelami Syrii. Są ze sobą spokrewnieni jako kuzyni i dorastali w tym samym mieście w Syrii”.

Liczba małżeństw dzieci w Niemczech dramatycznie wzrośnie wraz z masowym napływem rodzin (Familiennachzug ).

