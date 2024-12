Dżihadyści palą chrześcijańską choinkę w Syrii (wideo)

W UME nie chcemy umniejszać zbrodni syryjskiego reżimu. Jednak teraz, w Boże Narodzenie, powinniśmy pomyśleć o syryjskich chrześcijanach: wczoraj w syryjskim mieście Al-Suqaylabiya islamscy ekstremiści próbowali zastraszyć miejscowych chrześcijan, podpalając miejską choinkę.

Earlier today, armed extremists set fire to a Christmas tree in Suqaylabiyah in Hama, Syria. Local channels say they were Uzbek militants.

HTS apologized for the incident and promised to deal with any future threats, but many Christians do not believe this will happen. pic.twitter.com/1Op98CUmTB

— The Cradle (@TheCradleMedia) December 23, 2024