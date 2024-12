Der säkularisierte Woke-Teufel: Adolf Hitler (Video)

Linker Antifa-Protest eines Ösi-Staats-Künstlers

„Die Deutschen leiden an Hitler wie andere an Schuppenflechte.“ (H. M. Broder) – Nur so ist es zu erklären: Dass nach 70 Jahren eine postmodern-säkularisierte, perfide Angst vor der politischen Widerkehr eines Un-Toten-Teufels am Köcheln gehalten wird – und zwar durch „eine Antifa, die umso heftiger gegen Adolf Hitler und die Seinen kämpfte, je länger das Dritte Reich tot war.“ (H.M. Broder)

Diese transformierte Dracula-Wiedergänger-Angst hat grotesk-wahnhafte, ja bereits massenpsychotische Auswüchse angenommen. Ein Generalverdacht wurde ausgesprochen: Als stünde hinter jeder (noch so verwegen-entfernten) Ähnlichkeit mit dem historischen Schnauzbart-Monster eine neue Renaissance des Dritten Reiches unmittelbar bevor: „Wehret den Anfängen!“ – vibriert die mantra-hafte Angst-Zauberformel. – Wann wird endlich das Furzen verboten, weil Hitler das auch konnte?

Ihre biblische Entsprechung findet diese Wiedergänger-Angst in der (gerade noch abgewehrten) Versuchung Jesus durch den Teufel in der Wüste. Diesen hinterhältigen Part spielt nun der Bösewicht-Onkel Adolf Hitler gegenüber der postmodernen Gutmensch-Kultur: Denn ohne das reine Böse kann es auch kein unbeflecktes Gutmenschen-tum geben:

„Das ist ein Drängen, eine Not: Gestorben ist der Herrgott oben. Und unten ist der Teufel tot.“ (H. Heine)

Untoter Adolf in Braunau wieder auferstanden

Verdächtige Umtriebe etwa wurden aus dem Gebiet der ehemals tiefsten nationalsozialistischen Alpen- und Donau-Reichsgauen gemeldet. Sogar der hintlerwäldlerische Verfassungsschutz musste in (ja richtig erraten!) Braunau am Inn (bekannt als Hitlers Geburtsort) wegen des Verdachts auf Wiederbetätigung ermitteln. Was war geschehen? Ein „Hitler-Lookalike“ war öffentlich in Erscheinung getreten mit …

…„Seitenscheitel und Hitlerbart, auch seine Kleidung erinnere stark an die Zeiten des NS-Regimes.“ (Standard)

„Der Doppelgänger“ wurde sogar „beim Durchblättern von Zeitschriften über den zweiten Weltkrieg beobachtet. Und (er) soll sich … selber als „Harald Hitler“ ausgeben haben.“ (ebda)

Normalerweise fiele ein solches (zugegebenermaßen etwas schräge Fastnachts-Verhalten) in die Toleranzbreite einer allgegenwärtigen Spaßkultur; nicht aber, wenn es sich um den Untoten per se handelt: Mittlerweile macht man sich also schon der Wiederbetätigung verdächtig, wenn man über den Zweiten Weltkrieg recherchiert…

Linker Schauspieler darf Hitler-Protest aufführen

Großzügige Ausnahmen gibt allerdings nur unter einer Bedingung: Wenn es sich um Mummenschanz-Nazi-Gespenster-Austreibung durch Linke handelt. So geschehen beim Opernball (2000) während der (des Nazismus verdächtigten) ÖVP-FPÖ-Regierung: Ein österreichischer Provinz-Schaudarsteller, Hubsi Kramer, hatte sich als Hitler-Klon verkleidet, fuhr unbemerkt mit einer Staatskarosse vor der Wiener Staatsoper vor und exerzierte (als geradezu übermenschliches Beispiel für gelebte Zivilcourage) den Hitler-Gruß, wofür vor 70 Jahren die Geschwister Scholl noch unter dem Henkersbeil gelandet waren. In so eine Ahnenreihe stellen sich Linke freilich seither gern: Seit Zivilcourage staatlich subventioniert wird…

Jeder Epoche ihre Märtyrer, ihre Urängste und ihr schlechtes Gewissen, mit dem die Massen gefügig gehalten werden:

„Die Deutschen leiden an Hitler wie andere an Schuppenflechte. Aus dem Versuch, sich gegen die eigene Geschichte zu immunisieren, ist eine Autoimmunerkrankung geworden. Ob es um … Atom- oder Gentechnik, Stammzellen, Sterbehilfe geht – immer steht das Nazi-Menetekel an der Wand… Das ritualisierte Gedenken verschafft keine Erleichterung, es ist nicht mehr als eine leere Geste, eine Ablenkung von der Gegenwart – oder noch Schlimmeres.“ (Henry M. Broder)

Unvergessen auch Brechts Warnung:

„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.“

Fascho-Arlarm in Salzburg wegen Spielzeug-Drache

Denn überall werden immer wieder aufs Neue Fascho-Zombies auf die Welt gebracht: Ungeheuerliches wird auch aus der Stadt Salzburg berichtet… Ein „Flugdrache mit Hakenkreuz“ (Krone) wurde von (allzeit bereit stehenden) Antifaschisten über der Festspielstadt kreisend gesichtet. Über den Drachensteiger wurde somit fluggs (auch wegen der Bemalung des Flugspielzeugs mit verdächtigen Symbolen: der Zahl 88, dem Eisernen Kreuz sowie SS-Runen) Untersuchungshaft verhängt. – Der Vergewaltigung verdächtige Refjutschies werden allerdings auf freiem Fuß angezeigt…

