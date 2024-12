Migracja i azyl: Prześladowani chrześcijanie niechciani – radykalni muzułmanie mile widziani

Zachód odwraca się od prześladowanych chrześcijan i przyjmuje radykalnych muzułmanów

Zachodnie władze wydają się być zdeterminowane, by dyskryminować chrześcijan ubiegających się o azyl, jednocześnie przyjmując muzułmanów. Artykuł gościnny autorstwa Raymonda Ibrahima.

Niedawno Niemcy – które przyjęły miliony uchodźców ze świata muzułmańskiego, w tym wielu niezweryfikowanych Afgańczyków – odmówiły przyjęcia nawróconego na chrześcijaństwo Irańczyka, znanego pod inicjałami „H.H.”, którego szwagier był więziony, torturowany i zabity po nawróceniu się w rodzinnym Iranie. Według raportu z 2 sierpnia:

„Mało prawdopodobne, by muzułmanin nawrócił się na chrześcijaństwo”

„Po tym, jak wniosek H.H. o azyl został odrzucony przez BAMF, złożył on odwołanie do Sądu Administracyjnego w Greifswaldzie. Sąd odrzucił jednak odwołanie H.H., uzasadniając to tym, że „nie jest szczególnie prawdopodobne”, by muzułmanin zdecydował się zostać chrześcijaninem po tym, jak jego szwagier był torturowany i zabity, a jego żona maltretowana. Według sądu administracyjnego było bardziej prawdopodobne, że „opisane wydarzenia, gdyby rzeczywiście miały miejsce, miałyby odstraszający wpływ na osoby trzecie”.

„Niedawno Europejski Trybunał Praw Człowieka odmówił rozpatrzenia sprawy Hassana. Teraz grozi mu deportacja do kraju, w którym konwersja może być karana więzieniem”.

Lidia Rieder, specjalistka ds. prawnych w ADF International (Alliance Defending Freedom), skomentowała sprawę H.H.:

„Iran jest jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie dla chrześcijan, a konwertyci są szczególnie zagrożeni. W ostatnim roku nasiliły się prześladowania religijne. Tak zwani „dysydenci religijni” mogą zostać skazani na karę więzienia, a przeciwko mniejszościom religijnym wielokrotnie wysuwane są oskarżenia o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. Sądy w Niemczech muszą wziąć to pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o azyl”.

Niemcy i Europejski Trybunał Praw Człowieka nie są jedynymi, którzy odmawiają schronienia prześladowanym chrześcijanom lub ich dyskryminują. Przez lata wiele innych państw zachodnich zachowywało się w podobny sposób.

Obama i prześladowania chrześcijan

Za prezydentury Baracka Obamy, zwłaszcza podczas kryzysu uchodźczego wywołanego powstaniem Państwa Islamskiego (ISIS), Biały Dom i Departament Stanu zostały oskarżone o wszelkiego rodzaju działania (Maßnahmen ) dyskryminujące chrześcijan – do tego stopnia, że federalny sąd apelacyjny złożył pozew przeciwko Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod koniec 2016 roku. Sędzia Daniel Manion wyraził w nim swoje „zaniepokojenie widocznym brakiem syryjskich chrześcijan jako części populacji imigrantów z tego kraju”.

„Być może 10 procent syryjskiej populacji to chrześcijanie, ale mniej niż pół procenta syryjskich uchodźców przyjętych w tym roku do Stanów Zjednoczonych to chrześcijanie… Do tej pory nie ma dobrego wyjaśnienia tej zaskakującej rozbieżności”.

Rozbieżność w liczbach była jeszcze bardziej zaskakująca: chociaż rząd USA przyznał, że ISIS popełnia ludobójstwo na chrześcijanach (Völkermord an Christen ) w Syrii wyłącznie w oparciu o ich tożsamość religijną, przyjął tylko tych, którzy z definicji nie byli celem ISIS w żaden sposób – sunnickich muzułmanów, z którymi ISIS, organizacja sunnicka, identyfikuje się i których nie atakuje. Pomimo faktu, że sunnici stanowią około 75% populacji Syrii, a chrześcijanie około 10%, pełne 99% osób przywiezionych do Ameryki było sunnitami, a mniej niż 0,5 % chrześcijanami.

Jak CNS News zauważyło (feststellte) w 2016 roku, „rekordowa liczba 499 syryjskich uchodźców przyjętych do USA do tej pory w maju, żaden z nich nie był chrześcijaninem”. Innymi słowy, nawet przy założeniu, że status uchodźcy powinien zostać przyznany wszystkim Syryjczykom bez względu na ich przynależność religijną, 20 razy więcej chrześcijan i około jednej czwartej mniej sunnitów powinno było otrzymać status uchodźcy pod rządami Obamy.

Wielka Brytania: Brak bezpiecznej przystani dla chrześcijan

Niemal identyczna sytuacja panowała w Wielkiej Brytanii. W 2019 r. The Times zauważył, że Wielka Brytania „nie oferuje bezpiecznej przystani dla chrześcijan”.

Po raz kolejny statystyki potwierdzają to twierdzenie: „Spośród 4 850 syryjskich uchodźców przyjętych do przesiedlenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2017 r., tylko 11 było chrześcijanami, co stanowi zaledwie 0,2% wszystkich syryjskich uchodźców przyjętych przez Wielką Brytanię”.

W tym czasie lord David Alton z Liverpoolu, dożywotni członek Izby Lordów, napisał do Sajida Javida, muzułmanina, który kierował wówczas Ministerstwem Spraw Wewnętrznych:

„Jest powszechnie uznawane, że chrześcijanie, którzy stanowili około 10 procent przedwojennej ludności Syrii, byli celowo atakowani przez dżihadystycznych rebeliantów i nadal są zagrożeni… Jak pokazują statystyki z ubiegłego roku, to [nierównowaga między przyjętymi muzułmańskimi a chrześcijańskimi uchodźcami] nie jest przypadkowym błędem statystycznym. Pokazuje to wzór dyskryminacji, który zobowiązuje rząd do podjęcia konkretnych działań, aby się temu sprzeciwić.”



Jak w Stanach Zjednoczonych, dyskryminacja stała się tak rażąca, że Lord George Carey pozwał Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za „instytucjonalne uprzedzenia” wobec chrześcijańskich uchodźców, a tym samym współwinę za to, co nazwał „ciągłym ukrzyżowaniem chrześcijan na Bliskim Wschodzie”.

Dyskryminacja prześladowanych chrześcijańskich mniejszości zaczyna się na długo przed tym, jak dotrą do krajów zachodnich. Jak donosiły CBN News w 2019 roku:

„Chrześcijańscy syryjscy uchodźcy… byli zatrzymywani przez muzułmańskich urzędników ONZ w Jordanii, aby nie otrzymywać pomocy od Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, UNHCR. Jeden z uchodźców, Hasan, syryjski konwertyta na chrześcijaństwo, powiedział nam w rozmowie telefonicznej, że muzułmańscy urzędnicy ONZ w obozach „wiedzieli, że byliśmy muzułmanami, a teraz jesteśmy chrześcijanami, i traktowali nas z prześladowaniem i drwinami. Nie pozwolili nam wejść do biura. Ignorowali nasze prośby. Hasan i jego rodzina są teraz w ukryciu, ponieważ obawiają się, że jordanijska policja ich aresztuje lub nawet zabije. Przyjęcie chrześcijaństwa w Jordanii to poważne przestępstwo.”

Zdaniem (Laut) Timothy’ego, muzułmanina z Jordanii, który przeszedł na chrześcijaństwo, „wszyscy urzędnicy ONZ, z wyjątkiem nielicznych, 99 procent z nich, są muzułmanami i traktowali nas jak wrogów”.

Chrześcijanie, którzy zostali ‚genocydowani‘

Paul Diamond, brytyjski adwokat praw człowieka, rozwinął ten temat:

„Mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, w której program został ustanowiony, aby pomóc syryjskim uchodźcom, a ludzie, którzy najbardziej tego potrzebują, czyli chrześcijanie, którzy zostali ‚genocydowani‘, nie mogą nawet dotrzeć do obozów ONZ, aby otrzymać jedzenie. Kiedy wchodzisz i mówisz, że jesteś Chrześcijaninem lub nawróciłeś się, muzułmańscy strażnicy ONZ blokują dostęp, śmieją się z ciebie, wyśmiewają cię i wręcz grożą… [Mówią]: ‚Nie powinieneś był się nawracać. Jesteś idiotą, bo się nawróciłeś. Dostajesz to, co dostajesz‘ i podobne słowa.”

Ten sam szyderczy ton często dotyka chrześcijan, którzy docierają do krajów zachodnich. Samo brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawia kilka przykładów. W jednym przypadku naśmiewało się z irańskiej ubiegającej się o azyl w swoim liście odrzucającym, pisząc:

„Stwierdziliście w swoim AIR [Raport z Rozmowy Azylowej], że Jezus jest waszym Zbawicielem, ale potem twierdziliście, że nie może was uratować przed irańskim reżimem. Dlatego zakłada się, że nie macie przekonania w swoim wierzeniu, a wasza wiara w Jezusa jest jedynie powierzchowna.“

Później powiedziała, że jej rozmówca z ministerstwa spraw wewnętrznych, za każdym razem gdy jej odpowiadała, „albo się śmiał, albo mnie wyśmiewał… Pytał mnie, dlaczego Jezus nie pomógł mi przed reżimem irańskim lub irańskimi władzami.”

„W moim kraju“, dodała, „ktoś, kto przechodzi na chrześcijaństwo, jest karany śmiercią lub egzekucją.“

Innemu muzułmaninowi, który przeszedł na chrześcijaństwo, przekazano w jego przeświadczeniu o odmowie ministerstwa spraw wewnętrznych, że kilka fragmentów Biblii jest „niezgodnych” z jego twierdzeniem, iż przeszedł na chrześcijaństwo, ponieważ odkrył, że jest to „pokojowa” wiara. List posuwał się tak daleko, że cytował fragmenty z Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Ewangelii Mateusza oraz Apokalipsy, aby argumentować, że Biblia jest pełna przemocy, i kończył stwierdzeniem:

„Te przykłady stoją w sprzeczności z Pana twierdzeniem, że przeszedł Pan na chrześcijaństwo po odkryciu, iż jest to ‘pokojowa’ religia, w przeciwieństwie do islamu, który zawiera przemoc, gniew i zemstę.”

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmawia wjazdu arcybiskupom

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych odmówiło wjazdu nie tylko trzem chrześcijańskim liderom – arcybiskupom, którzy byli chwaleni za swoje heroiczne wysiłki w wsparciu prześladowanych chrześcijan w Syrii i Iraku oraz którzy zostali zaproszeni na poświęcenie pierwszej syryjskiej katedry w Wielkiej Brytanii, w której brał udział także ówczesny książę Karol – ale również złośliwie poinformowało ich, że „nie ma miejsca w zajazdach”.

Nawet w najnowszej sprawie H.H. – Irańczyka, któremu odmówiono azylu w Niemczech – można było dostrzec nutę kpiny w wnioskach władz: Musiał kłamać, uznały, ponieważ oczywiście żaden rozsądny człowiek nie nawróciłby się na chrześcijaństwo ani nie pozostał chrześcijaninem po tym, jak był świadkiem morderstwa bliskiego krewnego za nawrócenie.

Podczas gdy nieliczni chrześcijanie ubiegający się o azyl są dokładnie sprawdzani i spotykają się z przeszkodami, miliony muzułmańskich wnioskodawców o azyl są przyjmowane do Zachodu bezproblemowo, a większość z nich nawet bez weryfikacji.

Ponad milion muzułmańskich migrantów

To samo Niemcy, które odmówiły H.H. wjazdu i odesłały go z powrotem do Iranu, gdzie mogło czekać go tortury i śmierć, w 2015 roku przyjęły ponad milion muzułmańskich migrantów, a w 2021 roku, po tym jak H.H. złożył wniosek, dziesiątki tysięcy nieweryfikowanych Afgańczyków – chociaż Afganistan jest chyba najbardziej wrogo nastawionym wobec chrześcijan krajem.

Są to również ludzie, którzy z definicji nie mogli doświadczyć prześladowań religijnych w swojej ojczyźnie, ponieważ sami są muzułmanami – nie wspominając o tym, że wielu z nich podziela skłonności talibów do przemocy i ekstremizmu.

Obecnie, w czasie rządów Bidena – który także jest oskarżany o celowe uniemożliwianie chrześcijańskim mniejszościom ucieczki z Afganistanu – w 2022 roku przyznano azyl w Ameryce ponad 74 000 nieweryfikowanym Afgańczykom, a wielu z nich zdaje się przynieść ze sobą zachowania, przed którymi rzekomo uciekali.

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych przyznało azyl Ahmedowi Hassanowi, mimo że nie miał on przy sobie dokumentów – oraz mimo że oświadczył ministerstwu, że „był szkolony jako żołnierz ISIS” – dwa lata przed tym, jak we wrześniu 2017 roku przeprowadził zamach terrorystyczny na londyńskim dworcu, w wyniku którego 30 osób zostało rannych. Ministerstwo spraw wewnętrznych pozwoliło także zagranicznemu muzułmańskiemu duchownemu wjechać do Londynu i prowadzić wykłady, mimo że popierał on obcinanie głów, palenie i zrzucanie gejów z klifów. W innym raporcie (Bericht) stwierdzono:

„Brytyjskie nastolatki są zmuszane do małżeństw za granicą, gdzie są gwałcone i zachodzą w ciążę, podczas gdy ministerstwo spraw wewnętrznych ‚przymyka oko‘ i wydaje wizy ich [przeważnie muzułmańskim] mężom.”

Sprawa Asia Bibi– chrześcijańskiej żony i matki pięciorga dzieci, która spędziła dekadę swojego życia w celi śmierci w Pakistanie, ponieważ kwestionowała autorytet Mahometa – być może najlepiej ukazuje sytuację imigracyjną w Wielkiej Brytanii. Choć ostatecznie została uniewinniona w listopadzie 2018 roku, doszło do masowych zamieszek, gdy Pakistańczycy w Wielkiej Brytanii dowiedzieli się, że ich kraj przyzna Bibi azyl.

Wówczas ówczesna premier Theresa May osobiście zablokowała wniosek Bibi o azyl, „mimo że Wielka Brytania jest krajem goszczącym [muzułmańskich] porywaczy, ekstremistów i gwałcicieli”, jak donosił nagłówek. Innymi słowy, Wielka Brytania pozwoliła, by „politykę azylową dyktował pakistański tłum”, informował Guardian, „po tym jak potwierdzono, że [tłum] naciskał na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, aby nie przyznano Asi Bibi politycznego azylu w Wielkiej Brytanii…”.

Dla chrześcijan brak miejsca w gospodzie



Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jak zwykle zezwoliło pakistańskiemu duchownemu – który jest uważany za tak ekstremalnego, że został wygnany ze swojego kraju, a który świętował zabójstwo polityka, ponieważ bronił Bibi – na wejście do brytyjskich meczetów i wygłaszanie tam wykładów.

Aktywista na rzecz praw człowieka, dr Martin Parsons, wyraził swoje frustracje, stwierdzając, że „w lipcu [2016] dwóm pakistańskim liderom islamskim, którzy wzywali do zabijania chrześcijan oskarżanych o bluźnierstwo, przyznano wizy [od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych]”:

„To niewiarygodne, że tym prześladowanym chrześcijanom, którzy pochodzą z kolebki chrześcijaństwa, mówi się, że nie ma miejsca w gospodzie, podczas gdy Wielka Brytania wita islamistów prześladujących chrześcijan.”

Jeśli chodzi o to, kto otrzymuje azyl na Zachodzie, to prześladowani chrześcijanie w ogóle nie muszą składać wniosków, podczas gdy ekstremistyczni muzułmanie są przyjmowani z otwartymi ramionami.

Do autora: RAYMOND IBRAHIM,

autor nowej książki

Defenders of the West: The Christian Heroes Who Stood Against Islam („Obrońcy Zachodu: Chrześcijańscy bohaterowie, którzy sprzeciwili się islamowi”),

jest wyróżniającym starszym współpracownikiem w Gatestone Institute, stypendystą Shillmana w David Horowitz Freedom Center oraz stypendystą Judith Rosen Friedman w Middle East Forum.

Jego wkład ukazał się po raz pierwszy w Gatestone Institute.

Tłumaczenie autorstwa Daniela Heiniger. Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy w PHILOSPHIA PERENNIS, podobnie jak GATESTONE INSTITUT, partner w EUROPEJSKIEJ KOOPERACJI MEDIALNEJ.

