Short News

Putin will Friedensverhandlungen in der Slowakei

MOSKAU/PRESSBURG. Rußlands Präsident Wladimir Putin hat Friedensgespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges vorgeschlagen. Diese sollten in dem Nato-Land Slowakei stattfinden, weil es sich in dem Konflikt „neutral“ verhalte.

Die neuen Töne stehen offenbar im Zusammenhang mit der bevorstehenden Amtsübername des gewählten US-Präsidenten Donald Trump. Die Inauguration findet am 20. Januar auf den Stufen des Kapitols statt.

Laut Beobachtern setzen die zu erwartenden Initiativen aus Washington Putin bereits jetzt unter Druck. Der russische Präsdient sagte über die Friedensverhandlungen: „Wir sind nicht dagegen, wenn es dazu kommt.“ Er ergänzte: „Warum nicht?“ Er sei bereit, den Krieg zu beenden, wolle aber seine Ziele durchsetzen. Er drohte auch damit, seine Arme könne erneut ihre neue ballistische Mittelstreckenrakete mit Hyperschallantrieb abfeuern.

Der ideale Ort für Verhandlungen wäre aus Putins Sicht die Slowakei mit der Hauptstadt Pressburg (Bratislava). Das Land gehört sowohl der Nato als auch der EU an. Die Slowakei befürwortet seit geraumer Zeit Verhandlungen mit Russland und hat dafür heftige Kritik aus Brüssel einstecken müssen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Umfrage in der Wirtschaft: 2025 droht Massenarbeitslosigkeit

Die meisten Branchen wollen 2025 Arbeitsplätze abbauen. Das zeigt die heute vorgestellte Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft, das die Krise als die schwierigste seit 100 Jahren beschreibt.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 bewerten 31 von 49 befragten Wirtschaftsverbänden die aktuelle Lage in ihrer Branche noch schlechter als vor einem Jahr. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, das die Ergebnisse gestrigen heutigen Freitag vorstellte.

Lediglich vier Wirtschaftsbereiche berichten von einer Verbesserung in den vergangenen zwölf Monaten: Entsorgung, Versicherungen, Messen und Immobilien. Michael Hüther, Direktor des IW, sagte: „Selten war die aktuelle wirtschaftliche Lage so besorgniserregend. Aus den vergangenen hundert Jahren kennen wir etliche Krisen, aber keine war so vielschichtig mit so vielen Ursachen wie die, in der wir jetzt stecken.“ 20 Wirtschaftsverbände erwarten für 2025 einen weiteren Rückgang der Produktion in ihrem Bereich, 13 gehen von gleichbleibenden Werten aus, 16 rechnen mit mehr Produktion. Dies werde sich laut der IW-Forscher im kommenden Jahr auf den Arbeitsmarkt auswirken: Mehr als die Hälfte der 49 Wirtschaftsverbände, nämlich 25, sagen für das kommende Jahr einen Stellenabbau voraus. Weiterlesen auf journalistenwatch.de+++

„Bankrotterklärung für den Standort“ – Deutsche Wirtschaft warnt vor Abwanderung ins Ausland

„Die Großunternehmen verlagern, der Mittelstand leidet oder macht dicht. Das ist eine Bankrotterklärung für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, sagt der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. Und er nennt den Hauptgrund.

Die deutsche Wirtschaft befürchtet im kommenden Jahr eine zunehmende Abwanderung von Unternehmen. „Die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland hat schon begonnen“, sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Großunternehmen verlagern, der Mittelstand leidet oder macht dicht. Das ist eine Bankrotterklärung für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“ Die Gründe dafür seien struktureller Natur, die Entwicklung daher absehbar. Abwandern würden vor allem energieintensive Branchen, also Chemie, Metall, auch der Maschinenbau. „Die Kosten hier sind einfach zu hoch“, sagte Jandura. Weiterlesen auf welt.de

Wirtschaftsweise warnt vor GroKo: „Es droht Reformstillstand – und weiterer Wohlstandsverlust“

Mit einer großen Koalition könnte der wirtschaftliche Aufbruch in Deutschland ausbleiben, warnt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie pocht auf eine viel diskutierte Grundgesetzänderung.

Die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, warnt vor den wirtschaftlichen Folgen einer großen Koalition. „Union und SPD kommen aus unterschiedlichen Welten, die nicht so leicht zusammenfinden. Es droht Reformstillstand – und weiterer Wohlstandsverlust“, sagte die Ökonomin der Berliner Morgenpost. Aufgabe einer neuen Regierung sei es vor allem, Unsicherheit zu reduzieren.

Die nächste Bundesregierung werde zudem nicht darum herumkommen, die Schuldenbremse zu reformieren, so Schnitzer weiter. Schon leichte Reformen könnten für einen erheblichen Spielraum sorgen. „Ganz wichtig bei einer Reform der Schuldenbremse ist die gesetzliche Festlegung, dass das zusätzliche Geld ausschließlich für zukunftsorientierte Investitionen – Verteidigung, Infrastruktur, Bildung – ausgegeben wird.“ Ein Rentenpaket dürfe davon nicht bezahlt werden. Die Expertin ist enttäuscht, dass niemand die Reform der Rente angeht. Weiterlesen auf nius.de

Chinas neue Kampfjet-Generation bringt Pentagon ins Schwitzen

Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman: Ein mysteriöser Kampfjet, der an der Grenze zum Weltraum operieren kann und dabei für gegnerische Radarsysteme praktisch unsichtbar bleibt. Doch was da kürzlich am helllichten Tag über dem Testgelände der Chengdu Aircraft Industry Group seine Runden drehte, ist sehr real – und dürfte in den Führungsetagen des Pentagon für erhebliche Unruhe sorgen.

Die Volksrepublik China hat einmal mehr bewiesen, dass sie in Sachen militärischer Luftfahrt zur absoluten Weltspitze aufgeschlossen hat. Der neue Stealth-Fighter, dessen erste Testflüge jetzt dokumentiert wurden, verkörpert einen gewaltigen technologischen Sprung nach vorn. Mit seiner charakteristischen Diamantflügel-Konfiguration und dem Verzicht auf vertikale Leitwerke setzt die Maschine neue Maßstäbe in Sachen Tarntechnologie. Weiterlesen auf report24.news

ÖSTERREICH: Pfandsystem in der Kritik – FPÖ tobt über Gewesslers „sinnloses Abschiedsgeschenk“

Umweltministerin Leonore Gewessler geht zwar, das neue Pfandsystem kommt aber. Die FPÖ lässt daran am Donnerstag kein einziges gutes Haar.

„Teuer, ineffizient und ein weiterer schwarz-grüner Sargnagel für die Republik“ sei das von der scheidenden Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) ab 1. Jänner 2025 kommende, neue Pfandsystem für Plastikflaschen und Dosen in Österreich, so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

Am Donnerstag setzte es eine regelrechte Tirade gegen die Maßnahme, sie sei „ein Paradebeispiel für grüne Symbolpolitik“, die Bürger, Unternehmen und Umwelt belaste. „Das Pfandsystem ist teuer, ineffizient und zeigt, wie ideologisch getrieben die schwarz-grüne Regierung agiert. Es bringt nichts außer höheren Kosten, mehr Bürokratie und neuen Hürden für die Menschen“, so Hafenecker. Laut dem Freiheitlichen habe alleine die Einführung der Rücknahmeautomaten „unglaubliche 300 Millionen Euro“ gekostet, zusätzlich werde das System „die Inflation weiter anheizen“, da Händler Kosten auf Konsumenten abwälzen würden. Weiterlesen auf heute.at

Bilderberger installieren neuen Chef

Auch die Bilderberg-Gruppe rüstet sich für die Zeit von Trump als Präsidenten und installiert einen neuen Chef. Jens Stoltenberg kommt direkt von der NATO.

Wenn Politiker das Bilderberger-Treffen besuchen, gibt man Parlament und Öffentlichkeit keine Auskunft. Es würde sich um ein „privates Treffen“ handeln, erklärt man dann. So etwa 2023 als Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg seinen Besuch bestätigt hatte – besonders brisant für ein neutrales Land, denn die Bilderberg-Gruppe ist viel, aber sicher nicht „neutral“. Das zeigt auch die Ernennung des neuen Chefs.

Ex-NATO-Chef Jens Stoltenberg, bis vor kurzem noch oberster NATO-Kriegsherr, soll nun die Bilderberg-Gruppe übernehmen. Er hatte 2002 an seinem ersten Bilderberg-Treffen teilgenommen, weiß Daily Mail zu berichten. 2002 wusste die Öffentlichkeit noch kaum vom exklusiven Treffen Bescheid – man dementierte sogar die Existenz der Gruppe überhaupt. Weiterlesen auf tkp.at

+++ SPORT +++

Peinlicher geht es nicht: Auch der 1. FC Kaiserslautern verlässt Twitter – wegen Musk

”Wir verabschieden uns … nicht nur in die Pause, sondern auch von dieser Plattform: Der FCK stellt seine Aktivitäten auf X ein. Die Entwicklung, die das Netzwerk in den vergangenen Monaten genommen hat, ist nicht mit den Betze-Werten vereinbar.“

Mit dieser Nachricht entließ der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern seine Fangemeinde in die Weihnachtsfeiertage. Eine nähere Präzisierung sowohl dieser angeblich so schlimmen “Entwicklung” von Twitter/X wie auch der Frage, welche “Betze-Werte” das bitte genau sein sollen, die den offenen Diskurs auf Twitter ablehnen, wurde nicht gegeben. […] Für ein paar Schulterklopfer der SPD-Landesregierung und vielleicht auch aus dem linksgrünen Berlin im bevorstehenden Wahlkampf entledigen sich die Roten Teufel – ohne Not und Nutzen, aus rein verlogenen Gesinnungsgründen – mal eben einer Anhängerschaft von über 170.000 Twitter/X-Followern und verdrücken sich. Weiterlesen auf ansage.org.



+++ HUMOR +++



Islamisten Attentäter schwer enttäuscht

