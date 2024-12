Frankreich wandte sich wiederholt über verschlossene Kanäle an Moskau und hat angeboten: Bei Aufnahme eines Dialogs betreffend der Ukraine ohne Beteiligung Kiews sich zu engagieren – wie sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview mit russischen und ausländischen Medien bekannt gab.

„Unsere französischen Kollegen haben den Ehrgeiz, eine proaktive Rolle bei verschiedenen Themen zu spielen. Und wir begrüßen das. Aber ich weiß nicht, was die Ergebnisse solcher Initiativen sind und wie aufrichtig der Wunsch ist, sich positiv zu engagieren. Ich werde zum Beispiel nicht ins Detail gehen, um niemanden zu desavouieren, aber unsere französischen Kollegen haben uns auf geheimem Weg wiederholt gesagt: ‚Lasst uns helfen, lasst uns einen Dialog über die Ukraine-Frage aufnehmen!’ Andernfalls, auch ohne Ukraine, nur ein Dialog über die ukrainische Frage. Ganz in dem Sinne, als ob es gegen das Prinzip verstoßen würde, welches der Westen immer wieder wiederholt: ‚Ohne die Ukraine kein Wort über die Ukraine’“.

– so Lawrov.

