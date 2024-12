Rassismus-Wahn: Zahlkarten für „Geflüchtete“ sind „rassistisch“!

Die Bezahlkarte als „Ausdruck einer rassistischen und menschenverachtenden Asyl- und Geflüchtetenpolitik“,

Deutschland und Österreich gehören zu den wenigen Ländern der Welt, in die Menschen ohne Papiere praktisch unkontrolliert einreisen dürfen. Statt eines Reisepasses braucht man nur das Zauberwort „Asyl“ zu sagen und schon ist man „da“. Rundumversorgung und kostenlose Unterkunft inklusive. Und Bargeld „for nothing“.

Von KROKO | Dass diese sogenannten „Flüchtlinge“ oder neuerdings „Geflüchteten“ (der Begriff „Flüchtling“ ist inzwischen negativ besetzt) auch mit Bargeld unterstützt werden, hat unter anderem den unangenehmen Nebeneffekt, dass damit die Ratenzahlungen an die Schlepper bedient werden. Darüber hinaus werden damit alle möglichen Käufe getätigt, die nichts mit der Grundversorgung des „Flüchtlings“ zu tun haben. Die Palette reicht von Drogen bis zum obligatorischen Messer, das der eine oder andere „Schutzsuchende“ stets mit sich zu führen pflegt. Nicht nur brandgefährliche, messerstechende Omas auf Weihnachtsmärkten, die es neuerdings in diesem durchgeknallten System zu überwachen gilt.

Bezahlkarten in Deutschland und Österreich sollen Missbrauch abstellen

Um diesem Missbrauch einen Riegel vorzuschieben, wurde in Deutschland in einigen Bundesländern die so genannte Zahlkarte eingeführt, eine bundesweite Umsetzung dieser Form der kostenlosen Versorgung ist geplant. In Österreich war das Bundesland Niederösterreich Vorreiter dieser Maßnahme, da die FPÖ seit den letzten Wahlen in der Landesregierung sitzt.

Aufschrei der Gutmenschen und Asylindustrie

Kein Wunder also, dass es einen orchestrierten Aufschrei der Gutmenschen und diverser Vorfeldorganisationen der Asylindustrie gibt. Die Argumentation dieser Leute, die sich mit fremdfinanzierten Heiligenscheinen schmücken, um Herzensgüte zu simulieren, gipfelt in den Aussagen einer „Sprecherin“ Johann Stoll des hessenweiten Bündnisses „Frankfurt sagt Nein zur Bezahlkarte“. Die Gutmenschin wörtlich:

Die Bezahlkarte ist ein weiterer Baustein einer rassistischen und menschenverachtenden Asyl- und Geflüchtetenpolitik

Als Begründung führt die Dame an, dass die Karte Teil einer rechtspopulistischen Symbolpolitik sei, die das Leben von „Geflüchteten“ in Deutschland weiter erschweren soll. Bundesweit wird nun nach Abhilfe gesucht, um das schwere Los der Bezieher von Gratisleistungen zu erleichtern. Wie UNSER MITTELEUROPA berichtete, werden inzwischen, wie etwa in Frankfurt, „Wechselstuben“ eingerichtet, in denen „Asylsuchende“ Einkaufsgutscheine, die sie etwa in Supermärkten oder Drogerien mit ihrer Bezahlkarte erwerben, gegen Bargeld eintauschen können. Ähnliche Einrichtungen gibt es bereits in Hamburg, München, Nürnberg oder Erfurt.

Die großzügigen Kartenherausgeber sorgen aber auch dafür, dass der Flüchtling nicht der brutalen Situation ausgesetzt wird, nur Gratisgeschenke annehmen zu müssen. Allerdings erst nach Urteilen von Sozialgerichten wie in Hamburg. So hat z.B. Baden-Württemberg die Bargeldgrenze von 50 EURO in besonderen Fällen auf Antrag der Betroffenen erhöht.

Frechheit in Niederösterreich: Asylant schaltet Anwalt ein!

Dass die unerhörten Forderungen der linken Asyl-Lobbyisten noch zu toppen sind, beweist ein Fall aus Österreich. Dort will ein Asylbewerber sein angebliches Recht auf Bargeld über einen Anwalt erwirken. Das zeige nur, dass es einigen Migranten primär um die bestmöglichen Sozialleistungen und nicht um Schutz oder Sicherheit gehe. Dazu der niederösterreichische FPÖ-Chef Udo landbauer:



„Diese Unverschämtheit muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein mutmaßlich Schutzbedürftiger kommt in ein fremdes Land, bekommt ein warmes Bett sowie Essen und Trinken und klagt dann über einen Anwalt Bargeld samt Verzugszinsen ein“ schüttelt Landbauer den Kopf.

Lebensmittelkarten noch ohne „Rassismus“

Zum Trost für die unglücklichen Zahlkarteninhaber sei vielleicht gesagt, dass es nach dem 2. Weltkrieg bis 1950 auch für die einheimische Bevölkerung Lebensmittelkarten gab, die sogar nur zum Bezug genau festgelegter Mengen einzelner Lebensmittel berechtigten. Sogar in der Schweiz wurden die Lebensmittel rationiert. Allerdings waren die Empfänger solcher Karten in Deutschland und Österreich ja allesamt „Nazis“ und nicht wie heute gebenedeite Flüchtlinge. Echte Flüchtlinge gab es damals auch, die waren allerdings dankbar und nicht frech.

