Österreich: „Niemals vergessen!“ – Corona-Impfgegner-Shitstorm gegen Ministerin Edtstadler zu Weihnachten

Impfplicht für alle: Die österreichische Ministerin Edstadler ließ während der "Pandemie" die Katze aus dem Sack | Bild: Handelsblatt

Noch-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler schlägt zu Weihnachten die geballte Wut von mRNA-Impfgegnern entgegen. Scheint so, als hätten da einige, damals unerwünschte Bürger, die Diffamierungen der Regierung noch nicht ganz vergessen.

Weihnachtlicher Shitstorm gegen Verfassungsministerin Edtstadler

Das ist der fröhliche Weihnachts-Post von Karoline Edtstadler:

Nicht ganz unvergessen blieb wohl bei einigen Nutzern das Ungeimpften-Bashing der Verfassungsministerin, die damals in den Raum stellte, dass es rechtswidrig wäre, mit der Einführung der Impfpflicht als Ungeimpfter in Österreich zu wohnen. Neben dem Aufenthaltsrecht stellte sie diesen unliebsamen Querulanten, die sich nicht und nicht unerforschte, Notfall-zugelassene Pharma-Gifte injizieren lassen wollten, die Kündigung vom Arbeitgeber in Aussicht.

Manche österreichische Staatsbürger freuen sich, neben den unsäglichen Beleidigungen, Diskriminierungen, Bedrohungen und Ausschlüssen aus dem gesellschaftlichen Leben, wenigstens noch Steuern bezahlen zu dürfen. Andere wiederum schlagen als Belohnung für Edtstadler einen Wohnsitz in Afghanistan vor. Das dort herrschende Vermummungsgebot für weibliche Wesen und deren Ausschluss aus dem öffentlichen Leben würden ja hervorragend konform zum jahrelang propagierten Masken-Fetischismus und der 1G/2G Regelung passen.

Möglicherweise ist es auch einigen Österreichern die Familienspaltung sauer aufgestoßen, die sich aus den jahrelangen weihnachtlichen Lockdowns und 2G Regeln ergab.

Wir haben mitgemacht

Abschließend kam dann in einem Posting mittels einer Collage noch die Erinnerung daran, dass dieses Verbrechen gegen fast ein Drittel der österreichischen Bevölkerung eigentlich nie aufgearbeitet, weder vergeben noch vergessen wurden. Diese Zusammenstellung namhafter österreichischer Politiker, die bei dem Covid Terror mitgemacht hatten, lässt darauf schließen, dass neben Karlonie Edtstadler noch einige andere politische Personen lange in Erinnerung bleiben werden. Erstaunlich, dass diese „Sesselkleber“ nach Veröffentlichung der RKI-Protokolle und einer Vielzahl von Interviews und Aufklärungs-Artikeln in alternativen Medien noch immer in Amt und Würden sind.

„Was du säest, wirst du auch ernten“

lautet ein weiser Spruch. Die „Pandemie der Ungeimpften“ hat tiefe Spuren hinterlassen im Volksgedächtnis. „Schwamm drüber“ funktioniert nicht mehr. Die emotionale Ladung dieser Beiträge zeigt die Auswirkungen der ungeheuerlichen Tragödie an physischen & psychischen Schäden der Impfopfer und „Ausgestoßenen“. Alle Politiker-Marionetten, die ihre Rolle innerhalb dieser dunklen Agenda gespielt haben, sollten jedenfalls zur Rechenschaft gezogen werden.

Wichtig für uns: Allzu schnell gerät der Maßnahmen Terror gegen die Bevölkerung in Vergessenheit. Es kann jedoch jederzeit wieder losgehen! Im kommenden Jahr ist somit Vorsicht und Wachsamkeit geboten. Die Profiteuer der „Pandemie“ lauern förmlich darauf, wieder kräftig Milliarden-Beträge abzugreifen.

