Musk: USA nach Biden-Regierung vor dem Bankrott

Die US-Staatsverschuldung stieg am 15. November erstmals über 36 Billionen US-Dollar.

Elon Musk betätigt sich wieder als Überbringer unangenehmer Wahrheiten: Die Vereinigten Staaten könnten, ohne dass sich Situation ändert, bald in Bankrott gehen müssen – so Musk auf Social media:

„Entweder wir reparieren es oder wir gehen de facto pleite!“

– als Kommentar über die Höhe der Staatsverschuldung des regulierten Aktienmarktes und des Prognosemarktes „Kalshi“.

