Göring-Eckardt zu Migration: „Verbrecher gibts auch unter Christen“ (Video)

Der Culture-Clash hätte größer nicht ausfallen können: Der gebildete ungarische Ex-Minister und reformatorische Theologe Szoltan Balog, mit seiner nationalen Identität und gepflegten Umgangsformen neben der deutschen grünen Schreck-Polit-Zicke, aufdringlich, besserwisserisch und von einem geradezu irrsinnigen Umvolkungs-Narrativ aus dem Geiste eines verbockten deutschen Protestantismus, gespeist, aus dem schon ganze Generationen Unglücklicher, Wahnsinniger (Nietzsche, Hölderlin), 68er-Irrlichter (Rudi Dutschke) und sogar Terroristen (Gudrun Ensslin…) hervorgegangen sind.

Zuallererst aber: Die beste Darstellung, die G.E geboten hat…: Wie deutschen Bühnen-Maskerade mit Zentimeter dick aufgetragener Schminke aus einem Rumpelstilzchen eine gerade noch ansehnliche Frau machen, indem man ihre Hass- und Einfältigeitsfalten im Gesicht einfach weg retuschierte.

Allerdings: Verwunderlich ist dann G.E. ideologisch verblendeter „Umvolkung“s-Narrativ nicht wirklich: Ist doch G.E. höchste Ausbildung: ein abgebrochenes Theologie (!)-Studium an der damaligen EX-DDR-Karl-Karl-Marx-(!)Universität. Danach war sie ein bis zwei Jahre als Küchenhilfe tätig.

Zur Klarstellung: Nichts gegen Küchengehilfen. Denn wo G.E. Recht hat, hat sie recht: Dass es sich dabei nach ihrer Darstellung um eine „ehrenvolle Tätigkeit“ handelt. Nur: Sie hätte diese nie aufgeben sollen! Genauso wenig wie ihr großes Mantra, die protestantische Kommunistin und Flüchtlings-Agentin Angela Merkel:

Es ist die Weiterführung von Geschichte als Farce unter globalistischen Vorgaben des Tiefen Staates zur Auslöschung der Nationen: Mit Merkel als zufälliger Provinz-Figur aus der ostdeutschen Uckermark (in einer schelmenhaft-spießigen Mischung aus Hausfrauenschläue und protestantischem Kommunismus):

„Unter alt-ständischen Verhältnissen wäre“ sie „Haushaltshilfe auf einem Pfarrhof“ geblieben (Peter Sloterdijk).

Zwischen Dummheit und ideologischer Verblendung

G.E. Wahnsinn wurde – nicht nur auf UME – tausendfach dekonstruiert. Wir ersparen uns das, indem wir nur mehr auf vorherige Artikel verweisen:

„Wir …schützen unsere Außengrenzen. Gegen wen, eigentlich? Gegen Menschen, die aus dem Krieg hierher kommen, … dass da Menschen ertrinken im Mittelmeer. Und wir uns nicht um sie kümmern.“

Somit aber…

„…entscheidet jetzt der Flüchtling über den Ausnahmezustand. Die deutsche Regierung hat sich in einem Akt des Souveränitätsverzichts der Überrollung preisgegeben. … Die postmodernisierte Gesellschaft träumt sich in einen Zustand ’jenseits von Grenzschutz‘. Sie existiert in einem surrealen Modus von Grenzen-vergessenheit. … Die Deutschen haben den Schlaf der Gerechten geträumt. Für sie waren Grenzen nur Tourismushindernisse. Sie haben nicht begreifen wollen, dass nach 1945 rund 150 neue Staaten entstanden sind, mit 30 000 Kilometern zusätzlicher Grenzen. Man glaubt hierzulande immer noch, eine Grenze sei nur dazu da, um sie zu überschreiten.“ (P. Sloterdijk)

…Wir können nun zeigen, warum wir dieses Europa eigentlich sind. Wir sind ein demokratisches Europa – mit Einschränkungen. Aber wir sind ein Europa, das das kann… Was Solidarität kann…“

„Dann kann man nicht gleichzeitig die alte Abschottungspolitik machen aus dem letzten Jahrzehnt… Und wir machen jetzt wieder Kontrollen an den Grenzen, damit jetzt nicht zu viele kommen…“

„Sondern wir haben ein Programm: Wie die Leute gut unterkommen. Das müssen wir uns anstrengen! Das ist auch nicht easy! … Wie wir sie integrieren, wie wir hier zusammenleben…“

„Dieses Land wird sich verändern, und ziemlich drastisch… Und es wird ein schwerer Weg sein. Aber dann können wir wirklich ein besseres Land sein. Das ist die historische Chance, in der wir sind. Sogar mehr als die deutsche Einheit.“

G.E.s Psychogramm: Politik als Live-Change-Sex einer Küchengehilfin

Ihr abgebrochenes Studium hat sie wohl zeitlebens nie verkraftet: Schlurfte sie doch bis zur Wendezeit in der DDR im „Arbeitskreis Solidarische Kirche“ (AKSK) herum. Dann ihre große Chance im Windschatten der Wende 1989: Sie wurde Gründungsmitglied der DDR-Opposition „Demokratischer Aufbruch“ und 1990 der Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“.

Ohne dieses revolutionäre Vakuum wäre sie – wohl so wie Merkel – Küchengehilfin und zwei-malige Ehefrau geblieben. – Alles also achtenswerte Tätigkeiten, wo sie eine gewisse Kompetenz vervollständigen hätte können.

Alles, was G.E. also geworden ist, verdankt sie ihrer grünen Polit-Karriere innerhalb des westdeutschen „Schweinsesytems“ und mindestens zwei ihrer wichtigsten männlichen Bezugspersonen: 29 Jahre Verheiratung ab 1988 mit dem evangelisch-lutherischen Pfarrer Michael Göring, inklusive zwei Söhne. Ab 2017 muss sie wohl Erfahrung mit dem damals in Mode gekommenen Live-Change-Sex gemacht haben. Und wechselte den Mann an ihrer Seite, ein gewisser Thies Gundlach, einer der Vizepräsidenten des Kirchenamtes der EKD. Alles in allem aber auch eine homage an das immer noch in Mode gebliebene Phänomen partnerschaftlicher Beliebigkeit und Scheiterns – der Patchwork-Familien: zwei Kinder aus erster Ehe ihres neuen Ehemannes, drei Kinder brachte ihr erster mit, und G.E lieferte dann noch zwei weitere dazu.

Wer hat solche Figuren gewählt?

Nur: Eine solche geistige Dilettantin ohne Bildung rennen im Woke-Wahnsinns-Deutschland millionenhaft über die Straßen. Richtiges Unheil richten sie aber nur dadurch an, dass sich die Wähler von solchen Schießbudenfiguren gegen den menschlichen Geist täuschen ließen und sie zu Regierungsmacht verholfen haben

„Wenn das Stichwort Muslime, sagen Sie, sind auch Verbrecher darunter. Unter den Christen auch, die hier leben. Und wenn man sich das Verhältnis anschaut zu den Einwohnern, dann wird man sagen können: Es gibt verschiedene Gruppen. Aber die haben wir nicht nach Religionen eingeteilt…. Es gibt auch Banden unter säkularen Deutschen.“

G.E’s Best of „Um-Volkung“

