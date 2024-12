Short News

Eklat: Grüne Abgeordnete nennt Kanzler Scholz „Arschloch“

Während ihr Chef einem Frührentner für das Wort „Schwachkopf“ die Polizei schickt, nennt Grünen-Politikerin Paula Piechotta Kanzler Scholz ein „Arschloch“. Ihre Entschuldigung auf X: Es sei nicht ihre persönliche Meinung gewesen.

„Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist.“ Sagt Paula Piechotta, MdB für die Grünen. Ob sie weiß, dass ihre Partei das Fairness-Abkommen mitbeschlossen hat? Rhetorische Frage – wär ja auch sonst nicht ok. Für den Kontext:https://t.co/KV5prnAwiv pic.twitter.com/0Wf5jzhx4Q — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) December 27, 2024

Die grüne Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta sorgte mit der Bemerkung, Bundeskanzler Olaf Scholz sei ein „Arschloch“, für Aufsehen. Diese Aussage fiel in einem Podcast, in dem Piechotta zudem kritisierte, Scholz sei europapolitisch isoliert. Das Video stößt nicht nur im Netz auf heftige Kritik, schließlich hatten kurz vor Weihnachten SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP und Linke ein Abkommen für einen fairen Bundestagswahlkampf unterzeichnet. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Frankreichs Geheimdienst warnt: Moslembrüder unterwandern die Republik

Islamisten wollen Frankreich in ein Kalifat unter Scharia-Recht umwandeln. Davor warnt der Chef des Inlandsgeheimdienstes der Grande Nation. Die Dschihadisten der Moslembruderschaft profitieren dabei von der anhaltenden Zuwanderung aus Moslemstaaten.

Bertrand Chamoulaud, der Chef des französischen Inlandsnachrichtendienstes, zeichnet gegenüber der Zeitung Le Monde ein beunruhigendes Bild von der schleichenden Islamisierung seines Landes. Was er berichtet, ist eine bittere Realität im Frankreich des Jahres 2024. Eine kritische Lage, die sich früher oder später auch in Deutschland und Österreich etablieren wird, wenn die unkontrollierte Einwanderung so weitergeht.

“Was uns besonders besorgt, ist ihre systematische Unterwanderung aller gesellschaftlichen Bereiche”, erläutert Chamoulaud. “Von Sport über Gesundheit bis hin zur Bildung – kein Sektor bleibt verschont.” Dabei bedienen sich die Islamisten einer perfiden Strategie: Sie inszenieren sich als Opfer einer angeblich islamfeindlichen Staatsmacht. Weiterlesen auf report24.news

Warum Elon Musk auf die AfD setzt

Nur die Alternative für Deutschland könne das Land grundlegend reformieren, glaubt der US-Unternehmer Elon Musk. Vollkommen falsch, antwortet Jan Philipp Burgard. Die AfD ist in Teilen fremdenfeindlich und antisemitisch. Deshalb ist sie eine Gefahr für Deutschland.

Das schreibt Elon Musk in der WELT: Deutschland steht an einem kritischen Punkt – seine Zukunft taumelt am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs. […]

Wirtschaftliche Wiederbelebung: Die deutsche Wirtschaft, einst der Motor Europas, versinkt heute in Bürokratie und erdrückenden Vorschriften. Die AfD hat verstanden, dass wirtschaftliche Freiheit nicht nur wünschenswert, sondern notwendig ist. […]

Zuwanderung und nationale Identität: Deutschland hat seine Grenzen für eine sehr große Zahl an Migranten geöffnet. Dies geschah zwar in humanitärer Absicht, führte jedoch zu bedeutenden kulturellen und sozialen Spannungen. Die AfD setzt sich für eine kontrollierte Einwanderungspolitik ein, die der Integration und dem Erhalt der deutschen Kultur und der Sicherheit Vorrang einräumt. […]

Energie und Unabhängigkeit: Die von der derzeitigen Koalition betriebene Energiepolitik ist nicht nur wirtschaftlich kostenintensiv, sondern auch geopolitisch naiv. Die Entscheidung Deutschlands, aus der Kernenergie auszusteigen […], hat das Land, vor allem im Hinblick auf Unterbrechungen der Stromversorgung, anfällig gemacht. […] Weiterlesen (und weitere Punkte) welt.de (Bezahlschranke)

Umfrage: Deutschlands Krankenhäusern geht es so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht

Immer deutsche Krankenhäuser geraten in die roten Zahlen. Das fand jetzt eine Umfrage heraus, die jährlich unter Hunderten Kliniken erhoben wird.

Dass es den deutschen Krankenhäusern nicht gut geht, ist bereits seit Jahren bittere Realität. Das jährliche Krankenhaus-Barometers des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) fand jetzt allerdings heraus, dass die Werte der Kliniken so schlecht wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr seien. Genauer seit 2003, dem Jahr der Einführung der Fallpauschale. So habe 61 Prozent der befragten Häuser 2023 Verluste gemacht. Bei 64 Prozent verschlechtere sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Für 2024 gehen 79 Prozent der Krankenhäuser von einem negativen Ergebnis aus und für 2025 erwarten zwei Drittel, dass sich ihre Situation noch weiter verschlechtert. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Österreich will keine umverteilten Migranten aufnehmen

Was die rot-grüne Rest-Regierung in Deutschland ablehnt, macht die schwarz-grüne Regierung in Österreich vor: Wien forciert die Rückführung von Syrern in ihr Heimatland – und schließt die quotierte Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Mitgliedstaaten aus.

Österreich hat sich bei dem Thema Ausländerpolitik an die Spitze der EU gesetzt und will nach dem Sturz von Syriens Diktator Assad möglichst viele Syrer möglichst schnell in ihr Heimatland zurückschicken. Das hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) jetzt in einem Interview mit der „Welt“ bekräftigt.

„In Österreich leben knapp 100.000 Syrer. Jeder von ihnen würde bei einer Rückkehr nach Syrien helfen können, sein Heimatland wieder aufzubauen“, sagt Karner. Er ist seit 2021 Innenminister und gilt als eine der zentralen Figuren im Kabinett. „Syrien braucht jetzt seine Mitbürger.“ Österreichs Behörden beraten nicht nur offensiv über die freiwillige Rückkehr, sondern helfen auch bei der Beschaffung der Dokumente und bei der Organisation der Reise. Bei einer freiwilligen Rückkehr wird eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro pro Kopf bezahlt. Karner rechtfertigt das so: „Die freiwillige Rückkehr ins Heimatland ist für die meisten Syrer – und den österreichischen Steuerzahler – die beste Lösung.“ Weiterlesen auf tichyseinblicke.de

Fico gegen Selenski

Robert Fico erwägt, die Stromlieferungen an die Ukraine einzustellen, sollte das Land den Transit von russischem Gas blockieren. Die Slowakei sei nicht Selenskis „Diener“.

Der Konflikt zwischen der Slowakei und der Ukraine spitzt sich zu. Nachdem Premierminister Robert Fico zuletzt Wolodomir Selenski einen Erpressungsversuch um die NATO-Mitgliedschaft vorgeworfen hatte, geht es nun um das Thema Energie. Die Ukraine will den Transit von russischem Gas mit 2025 einstellen, was die Slowakei treffen würde. […]

Robert Fico drohte Selenski am Freitag in einem Video mit Gegenmaßnahmen. Er sagte: „Ich verstehe, dass der Westen Ihnen aus egoistischen politischen Gründen fast alles gibt, worum Sie bitten, aber ich bin nicht Ihr Diener, der seine eigene Meinung nicht äußern kann und der nur verpflichtet ist, Ihnen zu helfen und nichts von Ihnen erwarten kann.“ Gegebenenfalls werde man die Stromlieferungen, auf die die Ukraine angewiesen ist, einstellen. Schon vergangene Woche war Fico mit Selenski auf einem EU-Gipfel in Streit geraten. Später reiste Fico zu Putin wo das Thema ebenfalls besprochen wurde. „Wenn es unvermeidlich ist, werden wir die Stromlieferungen, die die Ukraine bei Netzausfällen benötigt, einstellen. Oder wir werden uns auf eine andere Vorgehensweise einigen.“ Weiterlesen auf tkp.at

Wirbel um Schach-Superstar: „Es ist bedauerlich“ – Carlsen sorgt für Hosen-Eklat bei WM

Großer Wirbel um Magnus Carlsen: Der 34 Jahre alte Superstar aus Norwegen hat bei der Schnellschach-WM in New York für einen Eklat gesorgt – mit seiner Kleiderwahl, genauer gesagt mit seiner Hose.

Nach einer Bestrafung wegen Verstoßes gegen die Kleiderordnung durch den Weltverband FIDE erklärte der 34 Jahre alte Norweger seinen sofortigen Rückzug vom Turnier.

Er werde nicht mehr weiterspielen und dorthin reisen, „wo das Wetter ein bisschen besser ist als hier“, sagte Carlsen bei „Take Take Take“. Die Nummer 1 der Schach-Weltrangliste war zum Spieltag am Freitag in Jeans erschienen, was den Teilnehmern laut Regelwerk aber untersagt ist. Nach seiner zweiten Partie des Tages erhielt Carlsen vom Veranstalter eine Geldstrafe von 200 US-Dollar und ein Ultimatum, sich umgehend umzuziehen. Carlsen verweigerte dies jedoch und wurde daraufhin für die Runde neun disqualifiziert. Weiterlesen auf sport.de

