Südkorea: 179 Tote nach Flugzeugabsturz – nur wenige Überlebende

Auf dem internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug mit 181 Insassen beim Landeanflug aus Thailand verunglückt. Nach der südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap starben dabei 179 der 181 Menschen an Bord.

Die Boeing-Maschine der koreanischen Billigfluglinie Jeju Air mit 175 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern soll bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen und in einen Zaun gekracht sein. Das Flugzeug habe sofort Feuer gefangen. Nur zwei Menschen konnten gerettet werden.

DieBoeing 737-800 von Jeju Air wurde während ihres ersten Landeversuchs auf den Flughafen Muan im Südwesten Südkoreas um kurz nach 9.00 Uhr vom Kontrollturm vor einem Vogelschlag gewarnt. Unmittelbar danach setzte der Pilot der aus Bangkok kommenden Maschine einen Notruf ab während er abermals zu landen versuchte.

Das Unglück ereignete sich aufgrund eines defekten Fahrwerks, wodurch das Flugzeug von der Landebahn abkam. In einem Video im südkoreanischen Fernsehen war zu sehen, dass das Flugzeug ohne ausgeklapptes Fahrwerk über die Landebahn geschlittert ist und schließlich in Flammen aufgegangen ist. Behörden berichten, dass ein Vogelschlag zu einer Fehlfunktion am Fahrwerk geführt haben könnte.

Das Flugzeg war auf dem Rückflug von Bangkok. Nach Angaben der Rettungskräfte wird derzeit die genaue Brandursache untersucht.

