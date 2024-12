Die mit dem Ruf des Mysteriösen umhaftete Gruppe von politischen, industriellen, akademischen und militärischen Führern wählte den ehemaligen NATO-Chef Jens Stoltenberg zum Vorsitzenden des Lenkungsausschusses gewählt – wie „Daily Mail“ berichtete.

Teil des globalistischen Tiefen Staates ?

Die „Bilderberg“-Gruppe wurde 1954 gegründet und hält geheime Treffen in exklusiven Hotels und Alpenresorts ab, um über internationale Beziehungen, Wirtschaft und Sicherheit zu diskutieren. Unter den Mitgliedern befanden sich auch CIA- und MI6-Führer sowie Namen wie Henry Kissinger, Bill Clinton, Bill Gates und Henry III. Charles, der derzeitige britische Monarch. Nicht konforme Staatsmänner werden hingegen ausgeschlossen. Somit agieren die BB wie eine Art Geheimloge. die sich die Global Leaders kaufen und in abhängig Positionen bringen, wo sie dann deren Agenda umsetzen – wird ihnen nachgesagt.

Freilich werden die „BB“ flankiert auch noch von anderen Schattenregierungen wie etwa Klaus Schwabs Worl Economic Forum“. Dieser spricht offen davon seine ausgewählten „Global leaders“ in den jeweiligen Fassadenregierungen zu „penetrieren“:

Machtwechsel aus Angst vor Machtverlust und Abkehr vor Kriegstreiberei

Nun bahnt sich ein großer Machtwechsel an: Wurde doch Stoltenberg wurde wegen seiner Expertise in der transatlantischen Strategie eingeladen – noch bevor Donald Trump ins Amt eingeführt ist. Beunruhigend scheint wohl Trumps Ankündigung zu sein: Wonach er die Milliarden von US-Steuerzahlern nicht länger zur Finanzierung von Kriegen anderer Länder verwenden wird.

Stoltenbergs hatte während seiner NATO-Präsidentschaft wesentlich zur Eskalation des Ukrainekrieges beigetragen, indem er etwa stolz behauptete, „die größte Stärkung unserer kollektiven Verteidigung“ beaufsichtigt zu haben.

Außerdem haben viele „BB“-Mitglieder von den Kriegstreiber-„Verteidigungs“ausgaben profitiert. Etwa Peter Thiel, der Chef des KI-Riesen „Palantir“, dessen Technologie von der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland einsetzt wird, und welcher auch eine Rolle in der „BB“-Führung spielen wird.

Jens Stoltenberg ist alarmiert: Wonach Trumps Wahlkampfrhetorik berechtigte Bedenken hinsichtlich seines Engagements für die europäische Sicherheit geweckt habe. Ein weiteres prominentes Mitglied des „BB“-Lenkungsausschusses Nadia Schadlow, Senior Fellow am „Hudson Institute“ in Washington, D.C., meinte aber auch: Trump könne Europa helfen, neue Wege zu beschreiten.

Strategiewechsel: Medienoffensive ?

Stoltenberg dürfte wohl auch die gleichgeschalteten Medien dazu zu nutzen, um die „BB“-Strategie zu unterstützen. Denn bisher hatte das mysteriöse Unternehmen in der Regel den Kontakt mit der Presse vermieden und die Details seiner Treffen geheim gehalten. Gerade Stoltenberg aber in Medienkontakt geübt, und zu den neuen „BB“-Mitgliedern gehören Silicon-Valley-Milliardäre wie Thiel, die in Public relations geübt sind.

Die neue Ausrichtung der Bilderberger könnte sich schon beim nächsten Jahrestreffen zeigen, welches in Schweden, Stoltenbergs Heimatland, stattfinden wird.

Die Ernennung des ehemaligen NATO-Generalsekretärs zum Ko-Vorsitzenden spiegelt auch die strategische Neuausrichtung der Gruppe wider. Denn sowohl und Stoltenbergs Führungsqualitäten, gepaart mit Thiels Einfluss, deuten darauf hin, dass die Bilderberg-Gruppe zunehmend mit militärischer Innovation und politischer Strategie verflochten ist.

Neue Weltordnung ?

Die „BB“-Gruppe wird mit zahlreichen Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht, von denen einige behaupten, die Gruppe wolle eine neue Weltordnung schaffen, die oft als marxistisch oder faschistisch bezeichnet wird.

Seit seiner Gründung im Jahr 1954 ist eines der Kennzeichen des Erfolgs der Bilderberger ihre Fähigkeit, sich an politische Veränderungen anzupassen. Das drängendste Problem für sie ist derzeit die Politik Russlands, Chinas und Trumps.

