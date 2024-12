Wyspy Kanaryjskie: Ponad 1700 migrantów przybyło na Wyspy Kanaryjskie w okresie Bożego Narodzenia

Uchodźcy z łodzi na tle zbliżającego się hiszpańskiego statku ratunkowego – Zdjęcie: Noborder Network / Wikimedia CC 2.0

Wyspy Kanaryjskie znajdują się bliżej wybrzeża Afryki Zachodniej niż kontynentalnej części Hiszpanii. To czyni je przystankiem w drodze do Europy. Mieszkańcy wysp czują się osamotnieni.

Według doniesień medialnych, ponad 1700 migrantów przybyło nielegalnie na Wyspy Kanaryjskie, które należą do Hiszpanii, w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ponad 500 osób musiało zostać uratowanych z niebezpieczeństwa na morzu, między innymi u wybrzeży Lanzarote, poinformował hiszpański nadawca państwowy RTVE. W ciągu roku ponad 45 000 osób dotarło na archipelag tym atlantyckim szlakiem, który jest uważany za jeden z najbardziej śmiercionośnych szlaków migracyjnych, napisała gazeta „El Mundo”, powołując się na przedstawicielstwo hiszpańskiego rządu centralnego na Wyspach Kanaryjskich.

Szczególnie dużo łodzi z Mauretanii w 2024 roku

Według El Mundo, 28 łodzi przybyło na Gran Canarię, Lanzarote i El Hierro w ciągu czterech dni między Wigilią a sobotą.

Liczba krajów pochodzenia ludzi rośnie, ponieważ na kontynencie afrykańskim jest coraz więcej konfliktów, takich jak w Czadzie, powiedział lekarz z organizacji Lekarze bez Granic RTVE. Według hiszpańskiej organizacji pomocowej Caminando Fronteras, zaobserwowała ona wzrost liczby łodzi opuszczających wybrzeże Mauretanii w 2024 roku.

Szacuje się, że utonęło prawie 10 000 osób

Wyspy Kanaryjskie leżą bliżej wybrzeży Afryki Zachodniej niż kontynentu europejskiego. Lokalizacja ta sprawia, że wydają się one być w zasięgu osób szukających drogi do UE – i być może do innych krajów europejskich. Według szacunków Caminando Fronteras, tylko w tym roku na tym szlaku migracyjnym zginęło ponad 9 700 osób, w tym dzieci i młodzież. Wielu mieszkańców Wysp Kanaryjskich i władze regionalne czują się przytłoczone dużą liczbą przybyszów. Krytykuje się również, że rząd centralny w Madrycie zawodzi ich, jeśli chodzi o opiekę, zakwaterowanie i dystrybucję ludzi do innych regionów Hiszpanii.

Niedawno szef rządu Wysp Kanaryjskich, Fernando Clavijo, wezwał nowego komisarza UE ds. migracji, Magnusa Brunnera, do priorytetowego potraktowania archipelagu przy przydzielaniu funduszy UE na wdrożenie paktu azylowego. Zachęcił również pana Brunnera do przyjrzenia się sytuacji na miejscu.

Źródło: Artykuł ukazał się w EPOCH TIMES

