Wiele ataków z użyciem noża w Berlinie – z udziałem młodych ludzi poniżej 18. roku życia i dzieci poniżej 14. roku życia

Berlińska policja po raz kolejny odnotowała wiele ataków, obrażeń i gróźb z użyciem noży w 2024 roku. „Poziom jest podobny do roku 2023”, powiedziała komisarz policji Barbara Slowik Meisel.

„W ubiegłym roku mieliśmy już drugi najwyższy poziom w ciągu ostatnich dziesięciu lat”. W 2023 r. odnotowano 3482 przestępstwa z użyciem noży. Około połowę z nich stanowiły groźby. Podobnie było w 2024 roku. „To zróżnicowanie nie sprawia, że ogólnie jest lepiej. Ale robi różnicę, czy ktoś jest faktycznie ranny, czy tylko grozi” – mówi Slowik Meisel. „Nie chcę mówić o strzałach, ale w szczególności noże są bardzo niedoceniane” – powiedziała – »zwłaszcza przez wielu młodych ludzi, którzy zabierają ze sobą nóż, a następnie używają go spontanicznie w walce, często z naprawdę poważnymi konsekwencjami«. Czytaj więcej na bz-berlin.de

Uwaga: Statystyki pokazują 60% obcokrajowców jako sprawców – „Niemcy” o „pochodzeniu migracyjnym” nie są oczywiście uwzględnieni.

Osoba ubiegająca się o azyl (34) poważnie zraniona nożem przez osobę ubiegającą się o azyl w Salzweg

Poważna bójka wybuchła w ośrodku zakwaterowania dla osób ubiegających się o azyl w Salzweg (dzielnica Passau) w Boże Narodzenie. Osoba ubiegająca się o azyl dźgnięta nożem.

Mężczyzna (34 lata) został poważnie raniony nożem przez inną osobę ubiegającą się o azyl. Doznał poważnych ran kłutych górnej części ciała i ramienia. Według komendy policji w Dolnej Bawarii, służby bezpieczeństwa były w stanie rozdzielić dwóch mieszkańców do czasu przybycia policji. Policja aresztowała napastnika. Czytaj więcej na pnp.de

Brutalna kłótnia rodzinna: Trzech Syryjczyków w areszcie

Dwa syryjskie klany rodzinne na wendecie w Grazu

Sprawa dwóch syryjskich klanów rodzinnych, które spowodowały krwawe sceny w kilku miejscach w Grazu w okolicach Bożego Narodzenia, wywołała spore poruszenie. Wiadomo, że 20-letni Syryjczyk wezwał swoich krewnych z ośrodków dla uchodźców w Innsbrucku i Wiedniu do podróży do stolicy Styrii, aby pomścić swojego brata (17). Został on pobity przez syryjskich rodaków na głównym dworcu kolejowym 23 grudnia.

Zaatakowali się nawzajem żelaznymi prętami, nożami, drewnianymi listwami i pistoletem na ślepaki. Między innymi, dwaj bracia otoczyli 18-letnią ofiarę wraz z „pomocnikiem” (20) – wszyscy trzymali noże w rękach – a 20-latek następnie wbił ostrze w jego plecy.

Znęcali się nad innym przeciwnikiem za pomocą żelaznego pręta i drewnianej listwy, a dwie inne ofiary zmusili do oddania telefonów komórkowych na muszce. Następnie przejrzeli telefon w poszukiwaniu wskazówek, gdzie mogą znajdować się inni potencjalni wrogowie.

Jak podano, kajdanki zatrzasnęły się u wszystkich trzech osób. Dwóch aresztowano w Innsbrucku, a jednego w Grazu. Zostali przewiezieni do odpowiednich więzień. I tam właśnie na razie pozostaną. Ponieważ: „Zostali zatrzymani w areszcie ze względu na ryzyko ucieczki, ukrywania się i ryzyko popełnienia przestępstwa”, mówi Hansjörg Bacher, rzecznik prokuratury w Grazu.

