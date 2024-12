Elon Musks Beitrag in der „Welt“ sorgte für einen riesigen Skandal. Hatte er doch behauptet, nur die AfD könne Deutschland vor dem totalen Niedergang retten. Nun ist die „Welt“-Redakteurin, Marie Kogel, wegen der Veröffentlichung dieser Stellungnahme im Rahmen einer demokratischen Meinungsäußerung zurückgetreten.

Die „Welt“-Sonntagsausgabe hatte am Sonntag, kurz vor Weihnachten Musk-Kommentar einen veröffentlicht:

„Deutschland steht am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs, und der einzige Hoffnungsschimmer im Land ist die rechtsextreme, aber immer beliebter werdende Alternative für Deutschland (AfD).“

Wirtschaftliche Freiheit in Deutschland bedroht

Laut Musk hätte die wirtschaftliche Freiheit wesentlich zum Erfolg seiner beiden Unternehmen (u.a. Tesla) beigetragen. Deshalb wäre laut Musk die AfD die einzige Partei, die erkennt, dass die deutsche Wirtschaft, der Motor Europas ist. Allerdings wäre Deutschland derzeit aufgrund von Bürokratie und repressiver staatlicher Regulierung angeschlagen. Eine Grundvoraussetzung zur wirtschaftlichen Erholung wäre laut Musk, dass Unternehmen in Deutschland ohne gravierende staatliche Eingriffe produzieren können.

Musk sprich von geopolitischer Naivität der deutschen Regierung, Energieunabhängigkeit herstellen zu können, während sie sich von der Kernenergie trennt und auf importiertes Erdgas setzt und zeitweise erneuerbare Energieträger produziert, ohne Energiespeicherkapazitäten.

Gescheiterte Migrationspolitik

Scharfe Kritik übte er auch an der deutschen Einwanderungspolitik durch unkontrollierte Migration basiert. Somit würde die Politik der kontrollierten Einwanderung durch die AfD allerdings dazu beitragen, die deutsche Kultur und Identität zu bewahren, die Grundvoraussetzungen für die Einheit einer Nation sind. Laut Musk …

…“sind die traditionellen deutschen Parteien gescheitert, ihre Politik stagniert die deutsche Wirtschaft, untergräbt die nationale Identität und verschärft die sozialen Spannungen.“

Nur AfD kann Deutschland retten

Nur die AfD vertritt die Meinung der Deutschen, ohne politische Korrektheit, welche die Realität verschleiert. Außerdem weist er Behauptungen zurück, die AfD wäre eine rechtsextreme Partei. Zudem lebe doch AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Elon Musk hatte auch eine Botschaft für die deutschen Wähler:

„Die AfD kann Deutschland davor bewahren, ein Schatten seiner selbst zu werden, und eine Vision anbieten, in der wirtschaftlicher Wohlstand, kulturelle Integrität und technologische Innovation Wirklichkeit werden können. Deutschland fühlt sich zu wohl mit Mittelmäßigkeit.“

Neuer Chefredakteur Burgard relativiert

Auf Musks Kommentare antwortete nur der neue Chefredakteur der Welt, Jan Philipp Burgard, welcher ab Januar für den Inhalt der Zeitung verantwortlich ist. Er verfasste seine Antwort in einer Art und Weise, die zwar in den deutschen Mainstream passt, und zitiert weiterhin die AfD, die bei mehreren Wahlen in den letzten Jahren hervorragende Ergebnisse erzielt hat, im Gegensatz zu den traditionellen Parteien, deren Popularität auf ein Allzeittief gefallen ist. Allerdings wäre Burgard zwar …

…„die Diagnose des amerikanischen Milliardärs richtig, aber sein therapeutischer Ansatz falsch“.

Laut Musk habe Deutschland nun mit einer wirtschaftlichen und kulturellen Krise zu kämpfen. Und er räumte ein: Die vorige CDU-Merkel-Regierung und die inzwischen gescheiterte links-grün-liberale Koalition hatten das Wohlergehen der Deutschen gefährdet, wobei ihre Migrations-, Energie- und Sozialpolitik gescheitert ist.

Gleichzeitig aber warnt der „Welt“-Autor Musk davor: Wonach die AfD die transatlantischen Beziehungen Deutschlands, die Handelsbeziehungen mit den USA bedroht und mit dem Austritt aus der EU droht. Zudem kritisiert er die AfD für deren engen Russland-Beziehungen zu Russland, einschließlich der erneuten Abhängigkeit von russischen Energiequellen.

Laut „Welt“ würde aber die AfD-Einwanderungspolitik nicht die Position der öffentlichen Meinung in Deutschland widerspiegeln. Indem sich das Blatt offen hinter CDU-Chef Friedrich Merz stellt, welcher demnach der Politik der Merkel-Ära zur Unterstützung unkontrollierter Einwanderung ein Ende setzt. Merz wolle also illegale Einwanderer an den Grenzen stoppen und Abschiebungen beschleunigen.

Jan Philipp Burgard argumentiert schlicht: Auch Ko-AfD-Parteivorsitzender, Björn Höcke, wäre laut eines Gerichtsurteils als rechtsextrem einzustufen, da er wiederholt wegen der Verwendung verbotener Nazi-Parolen verurteilt worden sei.

