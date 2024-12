Artykuł Elona Muska w Die Welt wywołał ogromny skandal. Twierdził on, że tylko AfD może uratować Niemcy przed całkowitym upadkiem. Teraz redaktorka „Welt”, Marie Kogel, podała się do dymisji z powodu opublikowania tego oświadczenia w ramach demokratycznego wyrażania opinii.

Niedzielne wydanie „Welt” opublikowało w niedzielę, na krótko przed świętami Bożego Narodzenia, komentarz (Kommentar ) Muska:

„Niemcy znajdują się na krawędzi upadku gospodarczego i kulturowego, a jedynym promykiem nadziei w kraju jest skrajnie prawicowa, ale coraz bardziej popularna Alternatywa dla Niemiec (AfD)”.

Wolność gospodarcza w Niemczech zagrożona

Według Muska wolność gospodarcza znacząco przyczyniła się do sukcesu jego dwóch firm (w tym Tesli). Dlatego też, według Muska, AfD byłaby jedyną partią, która uznaje, że niemiecka gospodarka jest motorem napędowym Europy. Jednak Niemcy cierpią obecnie z powodu biurokracji i represyjnych regulacji państwowych. Według Muska podstawowym warunkiem wstępnym ożywienia gospodarczego byłoby umożliwienie firmom w Niemczech produkcji bez poważnej interwencji państwa.

Musk mówi o geopolitycznej naiwności niemieckiego rządu, który wierzy, że może osiągnąć niezależność energetyczną, rezygnując z energii jądrowej i polegając na importowanym gazie ziemnym oraz produkując nieciągłe odnawialne źródła energii bez możliwości magazynowania energii.

Nieudana polityka migracyjna

Ostro skrytykował również niemiecką politykę imigracyjną opartą na niekontrolowanej migracji. Tym samym polityka kontrolowanej imigracji prowadzona przez AfD pomogłaby zachować niemiecką kulturę i tożsamość, które są podstawowymi wymogami jedności narodu. Według Muska…

… „tradycyjne niemieckie partie zawiodły, ich polityka powoduje stagnację niemieckiej gospodarki, podważa tożsamość narodową i zaostrza napięcia społeczne”.

Tylko AfD może uratować Niemcy

Tylko AfD reprezentuje opinię Niemców, bez politycznej poprawności, która przesłania rzeczywistość. Odrzuca również twierdzenia, że AfD jest partią skrajnie prawicową. Co więcej, przewodnicząca partii AfD Alice Weider jest w związku z osobą tej samej płci. Elon Musk miał również wiadomość dla niemieckich wyborców:

„AfD może uratować Niemcy przed staniem się cieniem dawnego siebie i zaoferować wizję, w której dobrobyt gospodarczy, integralność kulturowa i innowacje technologiczne mogą stać się rzeczywistością. Niemcy są zbyt zadowolone z przeciętności”. – kontynuował Musk.

Nowy redaktor naczelny Burgard relatywizuje

Tylko nowy redaktor naczelny Die Welt, Jan Philipp Burgard, który od stycznia będzie odpowiedzialny za zawartość gazety, odpowiedział na komentarze Muska. Napisał swoją odpowiedź w sposób, który pasuje do niemieckiego głównego nurtu i nadal powołuje się na AfD, która osiągnęła doskonałe wyniki w kilku wyborach w ostatnich latach, w przeciwieństwie do tradycyjnych partii, których popularność spadła do najniższego poziomu w historii. Burgard mówił, że

…„diagnoza amerykańskiego miliardera jest prawidłowa, ale jego podejście terapeutyczne jest błędne”.

Według Muska Niemcy zmagają się obecnie z kryzysem gospodarczym i kulturowym. I przyznał, że poprzedni rząd CDU-Merkel i obecnie nieudana koalicja lewicowo-zielono-liberalna zagroziły dobrobytowi Niemców, a ich polityka migracyjna, energetyczna i społeczna zawiodła.

Jednocześnie jednak autor „Welt” ostrzega Muska, że AfD zagraża transatlantyckim relacjom Niemiec, stosunkom handlowym z USA i grozi opuszczeniem UE. Krytykuje też AfD za bliskie związki z Rosją, w tym ponowne uzależnienie od rosyjskich źródeł energii.

Według „Welt” polityka imigracyjna AfD nie odzwierciedla jednak stanowiska opinii publicznej w Niemczech. Gazeta otwarcie popiera lidera CDU Friedricha Merza, który jej zdaniem kładzie kres polityce Merkel wspierającej niekontrolowaną imigrację. Merz chce zatem zatrzymać nielegalnych imigrantów na granicach i przyspieszyć deportacje.

Jan Philipp Burgard po prostu argumentuje, że współprzewodniczący partii AfD Björn Höcke powinien również zostać sklasyfikowany jako prawicowy ekstremista zgodnie z orzeczeniem sądu, ponieważ był wielokrotnie skazany za używanie zakazanych haseł nazistowskich.

