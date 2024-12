SPD-Ministerpräsident Weil: „Willkommenskultur muss ersetzt werden.“

+ Biden stellt noch rasch weitere Milliarden und Waffen für Ukraine bereit + Ex-Ukra-Botschafter fordert 80 Milliarden Euro Militärhilfe für Ukraine von Deutschland + FPÖ kritisiert “All-Inclusive-Alimentierung” für Migranten + Musk kündigt Live-Talk mit AfD-Chefin Weidel an +

SPD-Ministerpräsident Weil sieht Willkommenskultur am Ende

In Niedersachsen leben heute doppelt so viele Ausländer wie vor zehn Jahren. Das mache es dem Land schwer, die Menschen zu integrieren, warnt der Ministerpräsident.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich skeptisch zur Zuwanderung von Asylbewerbern geäußert. „2015 gab es einen Überschwang, der heute in der Bevölkerung nicht mehr da ist. Die gesellschaftliche Stimmung hat sich verändert“, sagte der SPD-Politiker der dpa. Auf die Frage, ob die damalige Willkommenskultur am Ende sei, sagte Weil: „Die Willkommenskultur muss durch eine realistische Aufgeschlossenheit ersetzt werden.“ […] Schon 2015 sei er in der Flüchtlingsfrage aber sehr skeptisch gewesen, ob Deutschland alleine in der Lage sein würde, ein europäisches Problem zu lösen. „Diese Skepsis hat sich bestätigt“, sagte der Ministerpräsident. „Ich hätte mir aber nicht vorstellen wollen, dass die Aufnahmebereitschaft in Teilen Deutschlands so sehr kippt, wie das aktuell der Fall ist.“ Weiterlesen auf welt.de

Anm.: Ohne unverschämte Lügen geht es es nicht, wenn Weil sagt, politische Brandstifter wollten diese Stimmung für sich nutzen, etwa nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Der Täter sei ein Sympathisant der AfD.

USA stellen weitere Milliarden und Waffen für Ukraine bereit

Washington (dpa) – Der scheidende US-Präsident Joe Biden stellt weitere Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine im Wert von insgesamt knapp 2,5 Milliarden US-Dollar (2,36 Mrd. Euro) bereit. Es handelt sich um Mittel, die bereits vom US-Kongress freigegeben wurden.

Die Hilfen umfassen zum einen Waffen und Munition im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar für das ukrainische Militär sowie weitere 1,22 Milliarden US-Dollar Sicherheitshilfe. Biden teilte mit, seine Regierung werde die vom Kongress bewilligten Mittel vollständig ausschöpfen. «Auf meine Anweisung hin werden die Vereinigten Staaten während meiner verbleibenden Amtszeit weiterhin unermüdlich daran arbeiten, die Position der Ukraine in diesem Krieg zu stärken», erklärte er. Es gehe um die Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit des ukrainischen Volkes. Weiterlesen auf yahoo.de

Ex-Botschafter Melnyk erwartet von Deutschland 80 Milliarden Euro Militärhilfe für Ukraine

Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland soll neuer Vertreter seines Landes bei den Vereinten Nationen in New York werden. Welche Erwartungen Andrij Melnyk an eine neue Bundesregierung stellt, erklärt er jetzt in einem Interview.

„Ich erwarte von der neuen Bundesregierung, dass die Militärhilfe für die Ukraine im Koalitionsvertrag auf eine stabile Basis gestellt wird“, sagte Melnyk den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Die künftige Koalition sollte für die nächsten vier Jahre mindestens 80 Milliarden Euro einplanen, also 20 Milliarden Euro pro Jahr.“ Die Summe wäre „eine gewinnbringende Investition auch für Deutschlands Sicherheit“, fuhr Melnyk fort. Außerdem sende Deutschland damit ein Signal der Stärke an den designierten US-Präsidenten Donald Trump, an die Europäer und vor allem an Russlands Präsidenten Wladimir Putin. […] Melnyk rief die EU-Länder auf, ein „großes gemeinsames Aufrüstungsprojekt“ in Höhe von 680 Milliarden Euro pro Jahr zu starten. Weiterlesen auf rp-online.de

Anm.: Dass täglich hunderte junge Männer dort in einem Krieg, der für die Ukraine nicht zu gewinnen ist, getötet oder schwerst verletzt werden, ist diversen Kriegstreibern vollkommen egal.

Massenmigration nach Österreich geht weiter: FPÖ kritisiert “All-Inclusive-Alimentierung”

Aktuelle Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zeigen die immensen Belastungen auf, die der Asylwahnsinn den Steuerzahlern aufbürdet: So finanzierte die Bevölkerung den Asylforderern 2024 hunderttausende Beratungen, knapp 68.000 Deutschkursplätze und rund 80.000 Integrationsprüfungen – dafür, dass von letzteren nur 40 Prozent positiv absolviert wurden.



Scharfe Kritik kommt vom freiheitlichen Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Integration muss in erster Linie eine Bringschuld sein und nicht All-Inclusive-Alimentierung auf Kosten der Steuerzahler, die noch dazu nicht wirkt“, prangert er an und kritisiert vor allem die ÖVP scharf.

Franz Wolf, der Direktor des ÖIF bestätigte in diesem Zusammenhang, die freiheitlichen Befürchtungen und Warnungen, dass die Anerkennungen von Asyl in Österreich nach wie vor im Steigen seien und das Bildungsniveau der Einwanderer nicht das Höchste sei. Weiterlesen auf report24.news

Chaos Communication Congress: „Das Narrativ der sicheren elektronischen Patientenakte ist nicht mehr zu halten“

Zwei Sicherheitsexpert:innen demonstrieren auf dem CCC-Kongress, wie leicht sie auf verschiedenen Wegen auf elektronische Patientenakten zugreifen können. Das Sicherheitskonzept der ePA ist aus ihrer Sicht gescheitert, kurz bevor diese bundesweit an den Start gehen soll.

Im Februar 2025 kommt die elektronische Patientenakte (ePA) für all jene, die ihr nicht widersprechen. In der Akte sollen langfristig sämtliche Gesundheitsinformationen aller rund 74 Millionen gesetzlich Versicherten jeweils zusammenfließen. […] Sicherheitsexpert:innen Bianca Kastl und Martin Tschirsich (…) demonstrierten, wie sich Dritte mit geringem Aufwand und gleich auf mehreren Wegen Zugang zu den in jeder beliebigen ePA hinterlegten Gesundheitsdaten verschaffen können. Das Sicherheitskonzept der ePA ist damit aus ihrer Sicht gescheitert – nur wenige Wochen, bevor die elektronische Patientenakte bundesweit an den Start gehen soll. Weiterlesen auf netzpolitik.org

Nach Debatte um Welt-Gastbeitrag: Elon Musk kündigt Live-Talk mit AfD-Chefin Weidel an

Der reichste Mann der Welt wirbelt den Wahlkampf in Deutschland auf – Elon Musk hat zunächst behauptet, nur die AfD könne Deutschland retten. In einem Gastbeitrag in der Welt konkretisierte und begründete Musk, warum er nur der AfD die politische Wende in Deutschland zutraue.

Elon Musk scheint nachlegen zu wollen! Der X- und Tesla-Chef hat angekündigt, mit AfD-Chefin Alice Weidel einen Live-Talk auf seiner Plattform X machen zu wollen. Auf die Empfehlung des Users „Wall Street Mav“ antwortete Musk kurz und knapp: „Ok“. Der Gastbeitrag von Musk in der „Welt“ hatte eine deutschlandweite Debatte ausgelöst. Die Vorwürfe reichen von ausländischer Einflussnahme auf Wahlen in Deutschland bis hin zu journalistischem Versagen im Springer-Verlag. Weiterlesen auf nius.de

Ende des INF-Vertrags Moskau gibt Raketen-Moratorium auf

2019 ziehen sich die USA aus dem INF-Vertrag zurück. Moskau will sich nun auch nicht mehr daran halten und kündigt ein Ende des Moratoriums zur Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen an.

Russland sieht sich Außenminister Sergej Lawrow zufolge nicht mehr an eine Stillhalte-Vereinbarung bezüglich eines Rüstungskontrollabkommens mit den USA gebunden. Da die USA Kurz- und Mittelstreckenraketen stationierten, müsste sich Russland nicht mehr an den INF-Vertrag halten, sagte Lawrow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA. „Heute ist klar, dass zum Beispiel unser Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen praktisch nicht mehr umsetzbar ist und aufgegeben werden muss“, so Lawrow, der mit dem Finger auf die Vereinigten Staaten zeigte: „Die USA haben die Warnungen Russlands und Chinas arrogant ignoriert und sind in der Praxis dazu übergegangen, Waffen dieser Klasse in verschiedenen Regionen der Welt zu stationieren.“ Weiterlesen auf n-tv.de

Pharma zahlt Milliarden zur Beeinflussung von Gutachtern medizinischer Fachzeitschriften

Mehr als die Hälfte der Peer-Reviewer für vier der führenden medizinischen Fachzeitschriften erhielt allein im Zeitraum 2020–2022 Zahlungen in Höhe von 1,06 Milliarden US-Dollar von der Pharmaindustrie, wie aus einem im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlichten Forschungsbericht hervorgeht.

Das ist wohl einer der Gründe, warum Schlussfolgerungen in Studien oft etwas völlig anderes aussagen als die erhobenen Daten, so diese nicht in die Geschäfte von Big Pharma passen. […]

Die Arbeit der Peer-Reviewer trägt wesentlich dazu bei, dass ein Zeitschriftenartikel als seriös gilt. Personen, die diese Aufgabe übernehmen, bewerten die Integrität und Qualität der Artikel, der Forschung, der Methodik und der Ergebnisse, um sicherzustellen, dass nur die hochwertigste Arbeit veröffentlicht wird – so die Theorie. Pharmaunternehmen sind die größten Käufer wissenschaftlicher Artikel. Pharmaunternehmen haben auch großen Einfluss darauf, welche Studien veröffentlicht werden, da sie die größten Abnehmer von Vorabdrucken sind und in Fachzeitschriften stark werben. […] Weiterlesen auf tkp.at

NRW plant fünf Petz-Portale: ab dem Frühjahr auch für „antimuslimischen“ Rassismus

Im Frühjahr wird in NRW eine neue „Meldestelle“ ihren Dienst aufnehmen. Sie soll im Auftrag von Integrationsministerin Josefine Paul (42, Grüne) Fälle von „antimuslimischen Rassismus“ sammeln. Der WDR hatte zuerst über die Pläne berichtet.

Eine gute Idee? Das „Prinzip Meldestelle“ ist bundesweit umstritten – weil auch Fälle gemeldet werden sollen, die gar nicht strafbar sind. Trotzdem soll es in Nordrhein-Westfalen auch eine Meldestelle für Antiziganismus (Hass gegen Sinti und Roma) geben, sowie weitere für „Queerfeindlichkeit“ und „anti-Schwarzen, antiasiatischen und weitere Formen von Rassismus“. Bereits seit 2022 gibt es eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle. Kosten für jede einzelne Meldestelle pro Jahr: 180.000 Euro! Kritiker sprechen von „Petz-Portalen“ Doch wie funktioniert das neue Melde-Portal? Das Konzept ist so einfach wie angreifbar: Über ein Kontaktformular können Meldungen über tatsächliche (oder persönlich als solche empfundene) Diskriminierungen eingereicht werden. Quelle: bild.de

+++ Tiere +++



Vogel rettet Fisch

