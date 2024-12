Wir wünschen unseren Lesern ein FROHES NEUES JAHR!

Zum Jahresende und zum neuen Jahr 2025 hat unser Karikaturist Don Tomasino mit seinem Wimmelbild ein paar Ausblicke zusammengetragen! 2025 scheint das Jahr der Entscheidungen und somit richtungsweisend zu werden.

Mit der Hoffnung, dass die Eskalation zwischen Russland und USA evtl. beruhigt werden wird, dürfen wir in der Wachsamkeit nicht nachlassen. Der Horizont ist voll mit sehr beunruhigenden Ankündigungen:

WHO mit neuer mRNA-Impfung, Linksgrüner Zensur-Terror, die geplante Annullierung der anstehenden Wahlen durch den „Bundespräsidenten“, Syrien zurück in die Islam-Diktatur und die perfiden Kriegstreiber-Aktionen von EU, NATO.

Auch wenn es im Moment so aussieht, als wenn in den USA demnächst aufgeräumt wird, heißt das nicht zwangsgebunden, das sich diese positive Entwicklung auch auf Europa ausdehnt.

Trotz Allem – es gibt viel zu tun – packen wir es an!

In diesem Sinne:

Das UNSER MITTELEUROPA-Team wünscht allen seinen Lesern einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr 2025

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

