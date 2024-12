Aby uczcić koniec roku i nowy rok 2025, nasz rysownik Don Tomasino przygotował kilka prognoz z ukrytymi obiektami! Rok 2025 wydaje się być rokiem decyzji, a zatem rokiem, który wskaże drogę naprzód.

Mając nadzieję, że eskalacja między Rosją a USA może się uspokoić, nie możemy tracić czujności. Horyzont jest pełen bardzo niepokojących zapowiedzi:

WHO z nową szczepionką mRNA, lewicowy terror zielonej cenzury, planowane odwołanie nadchodzących wyborów przez „prezydenta federalnego”, Syria z powrotem do islamskiej dyktatury i perfidne podżegające do wojny działania UE.

Nawet jeśli w tej chwili wygląda na to, że USA wkrótce zostaną oczyszczone, nie musi to oznaczać, że ta pozytywna zmiana obejmie również Europę.

Mimo wszystko – jest wiele do zrobienia – bierzmy się do pracy!

Mając to na uwadze:

Zespół UNSER MITTELEUROPA życzy wszystkim swoim czytelnikom Szczęśliwego Nowego Roku i pomyślności w 2025 roku

