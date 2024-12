Straßburg: Geflüchtete erwarten mit Brandschatzung das neue Jahr (Video)

Die gleichgeschalteten Systemmedien versuchen verbissen zu verheimlichen: Vor dem Neujahrstag feierten in der Hauptstadt der europäischen Willkommens-Agenda, in Straßburg, sogenannte Geflüchtete die baldigen Ankunft von 2025 mit Brandschatzung an Autos: „Das ist beispiellos und beunruhigt uns“… schreibt „Francebleu“

Die Jungs scheinen sich langsam gut assimiliert zu haben: War es doch das erste Mal, dass die Polizei in bestimmten Vierteln von Straßburg wegen lichterloh brennen Autos schon Tage vor Sylvester eingreifen musste. Ein neues Phänomen, das bei den Polizeigewerkschaften für Besorgnis sorgt.

Die Polizeigewerkschaft zeigt sich besorgt über die Tatsache, dass in einigen Vierteln Straßburgs Autos in Brand gesetzt werden. Nun musste die Polizei freilich schon Tage vor Brand-Silvester in der Nacht von Donnerstag, dem 26. Dezember, und Freitag, dem 27. Dezember, in den Stadtteilen Cronenbourg, Meinau und Francebleu wegen 41 brennenden Autos ausrücken. In der Nacht zum Donnerstag gab es 22 Brände und in der Nacht zum Freitag 19.

„Diese Ereignisse sind für uns völlig neu, beispiellos, und das ist es, was uns Sorgen bereitet.„

– so Sylvain André, Sprecher der Gewerkschaft „Alliance Police“.

Am Samstagabend, dem 28. Dezember, wurden 11 Personen im Zusammenhang mit diesen Bränden festgenommen.

„In den letzten Nächten wurden in Straßburg immer mehr Fahrzeuge in Brand gesetzt, und jedes Mal, wenn Polizei und Feuerwehr unterwegs sind, wurden Feuerwerkskörper gezündet. Wir organisierten Wachposten, um auf unsere Kollegen zu warten. Menschen wurden verhaftet, weil sie Feuerwerkskörper geworfen und Fahrzeuge in Brand gesetzt hatten. Wir fordern daher eine starke Reaktion der Gerichte.“

– fügte der Sprecher hinzu.

🔴 Strasbourg : 14 arrestations suite à des violences à l’approche du réveillon de la Saint-Sylvestre

Des tirs de mortiers, ainsi que des incendies de poubelles et de véhicules, ont été signalés. pic.twitter.com/hpj4Qf2D6e — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) December 29, 2024

