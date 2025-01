+ Duisburg: „Wenn wir jetzt nichts tun, ist unsere Stadt verloren“ + Drohen: Big Brother in der Luft + Musks Firma xAI erhält 6 Milliarden US-Dollar von BlackRock + Syrien – Keine Wahlen in den nächsten Jahren +

Er wollte im Roten Meer schnorcheln: Ägypten – EU-Diplomat von Hai gefressen

Blauer Himmel, Sonne, Strand – und exotische Fische in allen Farben. Marsa Alam, der Badeort am Roten Meer, ist eines der beliebtesten Tauch-Resorts der Welt. Der EU-Diplomat Gianluca Di Gioia (48) wollte hier mit seiner Familie die Feiertage verbringen.

Marsa Alam (Ägypten) – Am Sonntag wurde er beim Schnorcheln von einem Hai angegriffen und getötet! Bei der tödlichen Attacke wurde ein weiterer italienischer Tourist (69) durch dasselbe Tier schwer verletzt. Seitdem ist der Strand in dem beliebten Badeort Marsa Alam gesperrt.

Gianluca Di Gioia war laut „Il Messaggero“ seit 2012 beim diplomatischen Dienst der Europäischen Union (EAD) tätig, einer autonomen Einrichtung innerhalb der EU. Der 48-Jährige besaß einen Abschluss in Wirtschaft und Handel. Auf dem Karriere-Netzwerk „LinkedIn“ bezeichnete sich Di Gioia als Finanzbeauftragter, zuständig für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden. Weiterlesen auf bild.de

+++

Duisburg: „Wenn wir jetzt nichts tun, ist unsere Stadt verloren“

Angst und Unsicherheit prägen zunehmend das Leben in Duisburg-Meiderich: Überfälle, Einbrüche und Jugendbanden treiben Anwohner und Geschäftsleute zur Verzweiflung. Eine Petition mit mehr als 1000 Unterschriften fordert jetzt den Landtag auf, endlich zu handeln und den Kollaps des Stadtteils zu verhindern.

Die zentrale Von-der-Mark-Straße wirkt erst einmal wie eine ganz normale Fußgängerzone in Deutschland. (…) Aber nicht nur abends regiert ein Kontrastprogramm den einst friedlichen Stadtteil Meiderich im Norden Duisburgs: Läden müssen eher schließen, bevor es so richtig dunkel wird (im Dezember ist das schwierig). Andere Geschäftsinhaber denken ans Wegziehen. Kaum eine Woche vergeht, in der die Polizei keinen Raubüberfall meldet. Hinzu kommt die – auf den ersten Blick – sinnlose Gewalt auf der Straße und im öffentlichen Raum. Die Fenster eines Edeka-Marktes wurden so lange immer wieder eingeschlagen, dass sie nur noch in vergitterter Form erneuert werden sollen. Der Vandalismus regiert, daneben Diebstähle, illegales Glücksspiel und (angeblich) illegale Prostitution in den Hinterzimmern, Innenhöfen und Kellern des Viertels. […] Drogenhandel und Drogenkonsum verstecken sich Berichten zufolge weitaus weniger, spielen sich auch hier schon am helllichten Tag auf der Straße ab. Weiterlesen auf anonoumysnews.org

+++

Big Brother in der Luft, ein Trend, der sich ausbreitet

Der Einsatz von Drohnen zur Verbrechensbekämpfung hat weltweit an Bedeutung gewonnen. Länder wie die USA, Deutschland, die Türkei und Nigeria setzen Drohnentechnologie in verschiedenen Kontexten ein, von der Überwachung städtischer Gebiete bis hin zur Bekämpfung von Terrorismus.

Städte wie New York, Los Angeles und Houston nutzen Drohnen zunehmend für öffentliche Sicherheit und operative Effizienz, während in Deutschland innovative Maßnahmen zur Drohnenabwehr entwickelt werden. Trotz der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gibt es weltweit erhebliche Bedenken hinsichtlich der Transparenz, der Einhaltung rechtlicher Standards und des Schutzes der Privatsphäre, die oft hinter den technologischen Fortschritten zurückbleiben. Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

Polen übernimmt EU-Präsidentschaft: Ukraine und Erleichterungen für Konzerne im Zentrum

In Brüssel und den meisten Hauptstädten macht sich Erleichterung breit, da die ungarische Ratspräsidentschaft morgen endet. Zu oft war von Frieden, Innovation sowie Interesse der Nationen und Bürger die Rede. Mit Polen, mit seinem in Brüssel groß gewordenen Ministerpräsidenten Tusk, werden wieder die klassischen EU-Politiken im Zentrum stehen.

Die polnische Präsidentschaft der EU im Jahr 2025 sei eine einzigartige Gelegenheit, neue Wege in der Gemeinschaftspolitik einzuschlagen, sagt Marcin Nowacki, Vizepräsident des Unternehmerverbandes (ZPP), gegenüber Salon24. Zu den wichtigsten Schwerpunkten, so berichtet er dem Portal, werden die Deregulierung von Berufen und eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Ukraine gehören. Der ZPP ist seit Jahren in Brüssel tätig. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Elon Musks Firma xAI erhält 6 Milliarden US-Dollar von BlackRock, Nvidia, AMD und anderen Deep-State-Organisationen

Elon Musks KI-Unternehmen xAI erhält 6 Milliarden Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie C am Montag, 23. Dezember. Blackrock, AMD, Nvidia und Fidelity gehören zu den wichtigsten Investoren, die sich an der Investition beteiligen.

Das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) des Milliardärs Elon Musk hat am Montag, den 23. Dezember, 6 Milliarden US-Dollar von namhaften Investoren wie BlackRock, Nvidia Corp. und AMD aufgebracht, um die KI-Infrastruktur zu erweitern, wie das Unternehmen in seinem offiziellen Blog am Montag mitteilte.

Ankündigung unserer Serie C von 6 Milliarden Dollar zur Beschleunigung unseres Fortschritts. Zu den beteiligten Investoren gehören unter anderem a16z, Blackrock, Fidelity, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia und AMD. „Die Mittel aus dieser Finanzierungsrunde werden verwendet, um unsere fortschrittliche Infrastruktur weiter zu beschleunigen, bahnbrechende Produkte auszuliefern, die von Milliarden von Menschen genutzt werden, und die Forschung und Entwicklung zukünftiger Technologien zu beschleunigen, die die Mission des Unternehmens unterstützen, die wahre Natur des Universums zu verstehen“, so xAI in der Mitteilung. Weiterlesen auf legitim.ch

+++

Syrien – Keine Wahlen in den nächsten Jahren

Die Dschihadisten in Syrien wollen drei Jahre lang an einer neuen Verfassung arbeiten und dann erst über Wahlen nachdenken. In der Zwischenzeit soll die Islamisten-Macht in dem vom jahrelangen Bürgerkrieg zerstörten Land einzementiert werden. All das wird vom Wertewesten auch noch abgesegnet.

Die westlichen Medien überschlagen sich förmlich mit Lobeshymnen auf den “neuen” Syrien-Machthaber Ahmed al-Sharaa, besser bekannt als Abu Mohammad al-Jolani. Dabei vergessen sie geflissentlich, dass dieser Mann noch vor kurzem auf jeder Terrorfahndungsliste zu finden war. Nun soll ausgerechnet er das Land in eine demokratische Zukunft führen? In einem aufschlussreichen Interview mit Al-Arabiya offenbart Jolani seine wahren Absichten: Wahlen? Ja, aber erst in vier Jahren. Eine neue Verfassung? Gerne, das dauert dann drei Jahre. Man könnte meinen, hier spricht ein geschulter Technokrat – wären da nicht seine Personalentscheidungen, die jeden demokratischen Anschein Lügen strafen. Besonders interessant dabei: Als Chef des Geheimdienstes wurde ausgerechnet Anas Hassan Khattab installiert – ein Mann, den die UN seit 2014 als Terroristen führt. Das ist, als würde man einen Fuchs zum Aufpasser im Hühnerstall ernennen. […] Während wir von Demokratie träumen, plant Jolani seine Version eines “islamischen Staates light” – nur diesmal mit internationalem Segen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Licht aus

Mit der Dunkelflaute hat es jetzt jeder begriffen: Die Energiewende ist gescheitert. Ohne Hilfe aus dem Ausland und das Verstromen von Kohle geht es nicht. Deutschland ist der Geisterfahrer der Energiepolitik.

Im kommenden Jahr muss es besser werden. So geht es nicht mehr weiter. Die hohen Strompreise führen zur Abwanderung der Industrie, sie stürzen die privaten Haushalte in die Krise und konterkarieren den Gedanken der Elektromobilität. Wenn sich Deutschlands Nachbarländer unserem Kurs des Abschaltens von Atom- und Kohlekraftwerken angeschlossen hätten, wäre in diesen Wintermonaten Europa vollends kollabiert.

Die Energiewende, wie wir sie betreiben, ist gescheitert. Sonne und Wind schicken keine Rechnung, das mag wohl richtig sein. Aber sie liefern nur zu bestimmten Zeiten. Während der alljährlichen Dunkelflauten müssen andere Energielieferanten einspringen. Mit Dunkelflauten meint man die Zeiten in Herbst und Winter, in denen Windenergieanlagen und Photovoltaik nur sehr geringe Mengen Energie produzieren. Weiterlesen auf faz.net

+++

Attentat von Magdeburg – Neue Hinweise auf Behördenversagen aufgetaucht

Nach dem Terroranschlag von Magdeburg taucht eine brisante E-Mail auf, die die Behörden schwer belastet. Wurde eine entscheidende Warnung ignoriert? Die Polizei äußert sich zu den Vorwürfen.

MAGDEBURG – Im Vorfeld des Terroranschlags am Magdeburger Weihnachtsmarkt haben die zuständigen Behörden anscheinend Hinweise auf Sicherheitslücken offenbar ignoriert. Laut einem Bericht in der Volksstimme hatte der Veranstalter des Weihnachtsmarktes die Polizei bereits am 29. November – also etwa drei Wochen vor dem Terroranschlag mit fünf Toten und mehr als 200 Verletzten – in einer Mail darüber informiert, dass die Polizeifahrzeuge im Bereich der Hartstraße „teilweise immer wieder an der falschen Position“ standen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Crunchtime bei der Darts-WM – Zeit der Psychospielchen

In den drei Tagen nach dem Jahreswechsel stehen bei der Darts-WM das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel um den Titel an. Vorher ziehen Michael van Gerwen und Co. verbal alle Register.

Der letzte Tag im Jahr 2024 ist für die acht übriggebliebenen Darts-Profis bei der WM in London die letzte Gelegenheit, um noch einmal durchzuatmen. An Neujahr wird das Turnier mit dem Viertelfinale fortgesetzt, einen Tag später gibt es das Halbfinale, am 3. Januar wird dann der neue Champion gekürt. Vier Anwärter haben bereits einen WM-Titel gewonnen, für vier andere wäre es eine Premiere. Bevor der Kampf an der Scheibe beginnt, geht es aber noch verbal hoch her. Weiterlesen auf sportschau.de

+++

