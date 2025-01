Monika Gruber in Bestform bringt Grüne zum SCHÄUMEN

Monika Gruber gibt Gas

Die allseits beliebte Kabarettistin, die sich das aussprechen traut, was sich viele denken, rechnet in ihrem letzten Live Auftritt mit der deutschen Systempolitik gewaltig ab. Mit ihrem bodenständigen Humor, ihrer ungenierten und mutigen Show stichelt sie so ziemlich in jedem gängigen Narrativ hemmungslos herum. Vom Genderschwachsinn, Geschlechterdiskriminierung über Frauenfeindlichkeit und Greenwashing. Jeder bekommt von ihr, was er verdient. Besonderes Augenmerk liegt auf der grünen Politik, die kräftig abbeißt.

Ihr Abschlusssatz steht für Monika Grubers authentisch-humoristische Glanzleistung, frei von Sorge, was andere über sie denken könnten und sollte uns alle inspirieren:

„Ich sage das, was ich denke, aber ich denke auch das, was ich sage. Und ich meine, das was ich sage!“

Der Kanal Amnas TV in youtube liefert mit seinem Zusammenschnitt die allerbeste Unterhaltung zum Jahreswechsel.

Nicht umsonst kann man die „politisch-medialen Gehirnwäsche-Verantwortlichen“ am besten entlarven, indem man sie ordentlich veräppelt.

Einige Kommentare von Usern geben den Beliebtheitswert von Monika Gruber wieder, jammerschade, dass die Moni aufhören möchte.

„Wir leben in einer Zeit in der Intelligenz schweigen muss damit die Dummheit nicht beleidigt wird.“ „Die Gruberin ist die beste. Sagt was sie denkt und lässt sich nicht den Mund verbieten. Solche Leut braucht’s mehr in dem Land.“ „Die Gruberin gibt mir die Hoffnung – dass es noch !!! Menschen mit klarem Verstand gib !!! DANKE MONI“ „Moni, ein Unikat ! Die lässt sichs Maul nicht verbieten, komme da was wolle.“ „Die Frau ist einfach sensationell. Ein großer Verlust, wenn sie wirklich aufhören sollte.“ „Große Hochachtung Frau Gruber für Ihre Worte und Wahrheiten. Sie sprechen, aus was viele denken, aber heutzutage Angst haben es selbst zu sagen … das ist Meinungsfreiheit und gehörte früher zu einer Demokratie.“

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***