New Orleans: Trucker fährt in Menschenmenge – 10 Tote (Video)

In der US-Südstaatenmetropole New Orleansfuhr in der Neujahrsnacht im berühmten Ausgehviertel „French Quarter“ ein Trucker in eine Menschenmenge – wie US-Medien berichten. Dabei wurden zehn Menschen getötet. Laut Stadtverwaltung seien zudem 30 Menschen verletzt worden. Laut „CBS News“ handelt es sich bei dem Fahrzeug nach Aussagen von Augenzeugen um einen Laster. (newsweek)

Fahrer stieg aus und schießt um sich

Der Truck sei mit hoher Geschwindigkeit auf die Bourbon Street in die Menge gefahren sei. Anschließend sei der Fahrer demnach ausgestiegen und habe mit einer Waffe geschossen.

Nachrichtensperre

Die Polizei selbst hat noch keine offiziellen Informationen etwa zur Herkunft des Täters herausgegeben. Rettungskräfte sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Polizei ließ zahlreiche Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte auch die Hauptstraße des Viertels weiträumig ab.

Auf social media kursieren erschreckende Video mit in ihrem eigenen Blut liegenden Menschen:

HORROR IN NEW ORLEANS: SUV CRASH AND SHOOTING LEAVE 10 FEARED DEAD. GRAPHIC WARNING… Some saying separate incidents some saying same incident. Too early to know much information. pic.twitter.com/xFVnWUl6o2

— Mighty_Marsha (@Mighty_Marsha) January 1, 2025