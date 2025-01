Die Neujahrsansprache von Tino Chrupalla, AfD: «Wir werden Nord Stream reparieren!»

Während Kanzler Olaf Scholz in seiner Neujahrsansprache nicht nur über „Würstchenstände“ in Magdeburg spricht, sondern betont, „wie niemand sonst in Europa“ die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland unterstützt, findet der Sprecher der AfD klare Worte und zeigt auf, wie katastrophal die Politik der Ampelregierung auch in der Energiepolitik im Argen liegt.

Tino Chrupalla: «Deutschland darf den Krieg [in der Ukraine] nicht fortführen und eskalieren…»

Die Ansprache von Tino Chrupalla im Wortlaut:

Liebe Landsleute,

lassen Sie uns mit Optimismus und Tatkraft ins neue Jahr gehen. Am Ende des Tunnels leuchtet Licht. Immer mehr Bürger erkennen, dass wir uns ehrlich für Deutschland einsetzen. Schon letztes Jahr ist die politische Landschaft in Bewegung geraten.

Unsere Bundestagsfraktion hat mit guter und beharrlicher Oppositionsarbeit zum Fall der Ampelkoalition beigetragen. Als Alternative zum Niedergang haben wir den Weg für neue Wahlen bereitet.

In den kommenden Wochen werde ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode mit einer noch größeren Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten sind.

Wie im vergangenen Jahr lautet unser Erfolgsrezept Geschlossenheit, Aufrichtigkeit und weitsichtige Politik für die Bürger.

Die politische Lage ist immer noch schwierig:

Deindustrialisierung belastet unser Land.

Die Infrastruktur verfällt.

Der Standort Deutschland liegt danieder.

Arbeitsplätze sind in Gefahr.

Die Lebenshaltungskosten steigen.

Energie ist teuer, weil Nord Stream gesprengt und unrepariert am Meeresboden liegt.

Die Sicherheit der Bürger verschlechtert sich im öffentlichen Raum.

Wir werden Nord Stream reparieren und in Betrieb nehmen. Wir werden die Grenzen sichern, um unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zu schützen. Das ist unser Versprechen.

Bei der Fahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind am 20. Dezember fünf Menschen getötet und über 200 Menschen verletzt worden. An Weihnachten gedachten wir der Opfer und waren in Gedanken bei den Angehörigen. Zum Fest der Liebe trotzen wir dem Hass derjenigen, die Zwietracht säen.

Wir müssen für die Zukunft die richtigen Schlüsse aus dieser grausamen Tat ziehen:

Saudi-Arabien hat die deutschen Behörden vor dem mutmaßlichen Täter gewarnt und seine Auslieferung beantragt. Die Tat hätte verhindert werden können, hätten die Behörden die Sicherheit der Bürger im Blick gehabt.

Friede ist das Wichtigste was wir haben. In der Ukraine tobt immer noch Krieg, aber auf allen Seiten wächst die Verhandlungsbereitschaft. Das fordert unsere Bundestagsfraktion seit Jahren. Die Welt hofft, dass der kommende US-Präsident Donald Trump mit der Politik seines Vorgängers bricht und mit Diplomatie den Stellvertreterkrieg in der Ukraine beendet.

Deutschland darf nicht den Krieg fortführen und eskalieren, wenn sogar die USA zum Frieden bereit sind.

Unsere Friedensfraktion wird zusammen mit Partnern im Westen und im Osten an einer dauerhaften Friedenslösung für den Kontinent Europa arbeiten.

Wir sind die Alternative für Deutschland: Nur mit uns gibt es Politik für die Interessen der Bürger. Mit uns gibt es sicheren Wohlstand für alle. Setzen Sie sich gemeinsam mit uns für deutsche Interessen ein!

Ich wünsche ihnen ihren Familien und Freunden ein gutes neues Jahr 2025!

Ihr Tino Chrupalla

Hier die Neujahrsansprache von Tino Chrupalla als Video:

