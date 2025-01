Von MEINRAD MÜLLER | Wir waren gespannt auf die Neujahrsansprache des Kanzlers – in der Hoffnung, dass er endlich die drängenden Probleme unserer Zeit anspricht. Doch Olaf Scholz hat sich entschieden, die Realität zu ignorieren und sich stattdessen hinter Floskeln zu verstecken.

Magdeburg – keine Antworten, nur Ausreden

Der Anschlag von Magdeburg war ein Albtraum. Fünf Menschen wurden getötet, über 200 verletzt – eine nationale Tragödie. Und was hören wir von Scholz? Kein Wort darüber, wie solche Taten künftig verhindert werden sollen. Keine klaren Antworten zu Sicherheitslücken oder konkreten Maßnahmen. Herr Scholz, die Deutschen wollen wissen: Wie kann ein solcher Anschlag überhaupt passieren? Ihre „Aufklärung“ ist ein leeres Versprechen, eine Floskel, die das Vertrauen der Menschen weiter zerstört.

„Zusammenhalt“ – ein leeres Wort

Scholz beschwört den „Zusammenhalt“ in Deutschland. Aber wer glaubt das noch? Die Deutschen stehen nicht zusammen – sie kämpfen ums Überleben. Haben Angst um ihre Jobs, erschrecken an den gestiegenen Krankenkassenbeiträgen. Explodierende Stromrechnungen, Inflation, Unternehmen, die unter der Last der Energiekosten zusammenbrechen. Wer kann sich da noch an leeren Phrasen festhalten? Der „Zusammenhalt“, den Scholz beschreibt, ist nichts weiter als eine Notgemeinschaft, in die wir hineingestoßen wurden.

Ukraine – und wer hilft den Deutschen?

Stolz berichtet Scholz, dass Deutschland mehr für die Ukraine tut als jeder andere. Aber wer schützt die Deutschen vor der wirtschaftlichen Katastrophe, die dieser Krieg in Kombination mit seinen fehlgeleiteten politischen Entscheidungen verursacht? Unternehmen schließen, Existenzen zerbrechen – und Scholz lächelt und spricht von einem „kühlen Kopf“. Wie wäre es stattdessen mit einem klaren Plan, Herr Kanzler?

Vertrauen verspielt

Am Ende versucht Scholz, demokratische Werte und die Bundestagswahl in den Mittelpunkt zu rücken. Doch das Vertrauen der Bürger ist längst dahin. Migration, Inflation, Energiekrise – keine dieser Herausforderungen wird angegangen. Statt Lösungen bekommen die Deutschen leere Worte und die Rechnung präsentiert. „Engagement füreinander“? Was für ein Hohn, wenn hart arbeitende Bürger die Fehler dieser Regierung ausbaden müssen.

Ein Kanzler ohne Plan

Die Rede von Olaf Scholz zeigt vor allem eines: Er ist ein Kanzler der Lücken. Er bietet keine Vision, keine Lösungen, keinen Plan. Die Deutschen verdienen mehr – sie verdienen eine Führung, die ehrlich ist, die handelt und die Verantwortung übernimmt.

Gute Nacht, Deutschland. Mit einem solchen Kanzler werden wir wirklich jedes Glück brauchen.

Meinrad Müller (70), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.