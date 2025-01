Von der Leyen modifiziert EU-Flagge mit Ukraine-Farben (Foto)

So präsentiert sich die hohe EU-Funktionärin mit einer modifizierten EU-Flagge. Hier findet in der Symbolik eine Vereinnahmung oder gar Gleichsetzung statt. Was von der Leyen hier umsetzen ließ, ist ein Schlag ins Gesicht aller Europäer, die sich für den Frieden einsetzen – aber auch aller Regierungen, die sich nicht an der einseitigen Einmischung in den Ukraine-Konflikt beteiligen möchten. Dass von der Leyen sich unter der Ukraine-Flagge präsentiert beziehungsweise die offizielle EU-Flagge so umändert, dass die Farben der Ukraine Teil von ihr sind, ist ein noch nie dagewesener diplomatischer Skandal. Es gibt kein Protokoll der EU-Verträge, welches ihr ein solches Handeln erlaubt. Sie hat unter dem Schutz der Europäischen Volksparteien (EVP), welche die Nationen der EU dem Globalismus preisgeben, aber offenbar weiterhin Narrenfreiheit. Weiterlesen auf report24.news

Tesla explodiert vor Trump-Hotel – ein Toter: „So etwas haben wir noch nie gesehen“

Aus bisher noch unbekannten Ursachen ist in Las Vegas ein Cybertruck von Tesla explodiert, unmittelbar vor einem Hotel von Donald Trump. Der Fahrer kam dabei ums Leben. Elon Musk hat sich als Chef des Autoherstellers bereits geäußert – und vermutet einen Brandsatz.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.

Will post more information as soon as we learn anything.

We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025