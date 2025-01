Prasa systemowa ponownie zaprzecza i cenzuruje wielokulturowe zamieszki sylwestrowe (wideo)

Od czasu wielodniowej cenzury masowego gwałtu dokonanego przez nienawidzący kobiet testosteron NFRIS na kolońskim Domplatte w Sylwestra 2015/16, ta sama manipulatorska prasa próbuje trywializować lub cenzurować wielokulturowe zamieszki i dźgnięcia nożem.

„Wszystko w porządku w sprawie ataku nożownika”

Szczególnie interesujące jest to, że…

… „akt terroru w Sylwestra wstrząsnął stolicą Niemiec, Berlinem”. (BILD)

„Mężczyzna” przypadkowo zaatakował przechodniów nożem, kilka rannych osób trafiło do szpitala, w tym dwie poważnie.

Ale potem podano „wszystko w porządku”:

„Sprawca najwyraźniej upośledzony umysłowo”.

I:

„Nie ma terroru: śledczy nie mają dowodów na atak islamistyczny lub terrorystyczny”.

Pochodzenie sprawcy jest teraz jasne: Syryjczyk zarejestrowany w Szwecji

Wielokulturowa nienawiść przeciwko świeckiemu państwu

Belgia

Do wielokulturowej orgii nienawiści doszło także w Brukseli, unijnej stolicy programu migracyjnego: podpalono dziewięć samochodów, a policjantów obrzucono koktajlami Mołotowa.

Służby ratunkowe zostały zaatakowane w zakazanych dzielnicach Schaerbeek i Anderlecht – jak donosi „hln.be” Wielokulturowa młodzież również zaangażowała się w grę w kotka i myszkę z policją

Krótko po północy brukselska straż pożarna ogłosiła, że ugaszono już dziewięć płonących samochodów. W międzyczasie policja na Brunfaustraat w Molenbeek została obrzucona mołotowami

Nienawistnicy multikulti szaleli również w Antwerpii, Brugii i Gandawie. Policja musiała również użyć armatek wodnych.

Wielokulturowe Niemcy

W Berlinie-Neukölln wielokulturowe gangi pokazały całą swoją pogardę dla zachodniego świeckiego państwa:

„My tu rządzimy! Nie policja.” (Bild)

Więcej nagłówków:

„Policja musi zabezpieczyć działania straży pożarnej.” (BILD)

Die Zustände in #neuköln / #Schönefeld sind nicht auszuhalten! Wann tut Scholz was dagegen? #Boellerverbot #Berlin #silvester #alexanderplatz pic.twitter.com/2qxAKgG2iD

Włochy

„Napastnik z nożem zastrzelony w Rimini”

Napastnik z nożem zaatakował kilku przechodniów na włoskim wybrzeżu Adriatyku i został zastrzelony przez policję. Pochodzenie sprawcy: Egipcjanin.

Kraj Merkel

Znowu co roku?

„390 aresztowań w Sylwestra w Berlinie”

Według straży pożarnej, służby ratownicze zostały zaatakowane lub utrudniały pracę w 13 przypadkach.

„Policja zaatakowana podczas operacji lekarza ratunkowego w Kilonii”

Duża grupa ludzi chciała zabezpieczyć operację lekarza pogotowia ratunkowego. Krótko przed północą mężczyzna doznał ataku serca.

Delikatny szczegół: Ponieważ mówi się, że samochód patrolowy przybył przed lekarzem pogotowia, funkcjonariusze zostali zaatakowani przez około 70 do 80 osób. Można przypuszczać, że nienawidzący prawdopodobnie nie byli etnicznymi Niemcami: oni by…

… „skarżyli się na obecność policji i tłumaczyli, że chcieli tylko lekarza pogotowia”. (focus)

„Ataki na służby ratunkowe w Lipsku i Gelsenkirchen”

Około 50 osób zaatakowało policję fajerwerkami i butelkami. Przestępstwo: niebezpieczne uszkodzenie ciała, naruszenie spokoju. Przestępstwa przeciwko ustawie o materiałach wybuchowych.

In der High-Deck-Siedlung in #Neukoelln kommt es zu Szenen, die an das letzte Jahr erinnern. Polizeikräfte werden teils von den Balkonen mit Feuerwerkskörpern beschossen. #Silvester pic.twitter.com/gKWNN2zGcW

— Alexander Rothe (@AlexRothe92) December 31, 2023