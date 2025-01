Sylwester w Berlinie i Kolonii: próba generalna przed wojną domową? (Wideo)

Dla „zdecydowanej większości berlińczyków i gości” był to „spokojny Sylwester”, jak powiedziała dziś rano senator spraw wewnętrznych Iris Spranger (SPD). Ale media społecznościowe, tak znienawidzone przez polityków kartelu, przedstawiają zupełnie inny obraz rzeczywistości.

DAVID BERGER – Od czasu słynnych obchodów sylwestrowych w Kolonii w latach 2015/16, Sylwester w dużych niemieckich miastach zawsze był postrzegany jako próba przed zbliżającą się wojną domową lub atakiem dżihadu – lub jako szczególnie imponujący wybuch ukrytej wojny domowej, która już szaleje w przyjaznych migrantom krajach UE.

Berlińska policja donosi na przewoźnika paczek, który został „obrażony na tle rasowym”

Oczywiście stolica Niemiec jest również co roku w centrum międzynarodowej uwagi jako świecący znak ostrzegawczy. I tym razem Berlin również nie zawiódł. Podczas gdy senator SPD ds. wewnętrznych zachwyca się „spokojnym sylwestrem”, a oficjalna strona internetowa berlińskiej policji informuje dziś rano, że mężczyzna z mosiężnymi kastetami został zaatakowany w Marzahn, a przewoźnik paczek został wczoraj „obrażony na tle rasowym” w Lichtenbergu, relacje naocznych świadków oraz filmy i zdjęcia krążące w mediach społecznościowych przedstawiają inny obraz.

Jeden z niezliczonych filmów krążących w sieci:

Silvester in Berlin und Köln: Probelauf für den Bürgerkrieg: Nach dieser Silvesternacht in Berlin und anderen großen Städten muss klar sein. Wir brauchen einen deutlichen Richtungswechsel! In diesem Sinne: Gutes Neues! https://t.co/fsssIRx1O0 via @DrDavidBerger #Silvester — David Berger (@DrDavidBerger) January 1, 2025

Dziesiątki wybuchów przemocy i chaosu

„Berliner Zeitung“ donosi również o dziesiątkach przypadków przemocy wobec służb ratunkowych, rannych policjantach i setkach aresztowań:

”Na przełomie roku w Berlinie doszło również do wybuchów przemocy i chaotycznych scen … Pęknięta rura wodociągowa, ograniczenia w połączeniach alarmowych i kilka pożarów spowodowały problemy dla berlińskiej straży pożarnej … W tym roku nie brakowało również ataków na służby ratunkowe. Na przykład w noc sylwestrową w Wedding funkcjonariusze policji zostali ostrzelani fajerwerkami przez 13-latka. On i towarzysząca mu osoba trafili do policyjnego aresztu. Według rzecznika berlińskiej policji Floriana Natha do godziny 3 rano aresztowano łącznie 330 osób. Łącznie 13 funkcjonariuszy policji odniosło obrażenia podczas operacji. Jeden z nich został poważnie ranny w nogę na rogu Prenzlauer Allee i Danziger Straße krótko po 1 w nocy, kiedy został trafiony ´prawdopodobnie nielegalnymi fajerwerkami z agresywnego tłumu´”.

Ani słowa o przyczynach

Wydaje się, że pęknięta rura wodociągowa była najmniejszym problemem. Nawet jeśli był to tylko sylwestrowy żart, że kandydat Partii Zielonych na kanclerza próbował uspokoić obywateli w swoim noworocznym przemówieniu argumentem, że „woda nie zniknęła, po prostu nie leci już z kranu”. Oczywiście nie jest już zaskakujące, że w takich policyjnych oświadczeniach nie wspomniano o środowisku, w którym powstały niepokoje.

Berliner Silvester-Wahnsinn: 320 Festnahmen, Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte, ein schwer verletzter Polizist… Aber kein Wort über das Klientel, welches für diese Eskalation verantwortlich ist. #b3112 https://t.co/5bM9TkOVKF — Götz Frömming, MdB (@GtzFrmming) January 1, 2025

Reakcje: nie ma tego, co jest.

Przerażenie, że „zakaz używania petard na starym mieście w Düsseldorfie został całkowicie zignorowany” (Rheinische Post) i że doszło do niebezpiecznych ataków nożem, w tym przez Syryjczyka w skądinąd tak burżuazyjnym berlińskim Charlottenburgu, gdzie policja ustanowiła strefy bez noży, pokazuje tylko, że ludzie wciąż myślą na niebezpiecznym poziomie Palmströma Morgensterna:

„I dochodzi do wniosku, że to doświadczenie było tylko snem. Ponieważ, dochodzi do ostrego jak brzytwa wniosku, to, co nie może być, nie może być”.

Ale ci dwaj sympatyczni młodzieńcy wyjaśniają to dokładniej:

Silvester 2023: Interview mit einem Syrer in Berlin 🇩🇪 pic.twitter.com/59QFwHuQQ9 — Tesla Han (@realteslahan) December 31, 2024

I oczywiście także w Kolonii…

Jest to raczej ogólny obraz narastającej agresji. Azad Aydin był w sylwestrową noc w Kolonii, gdzie odsetek imigrantów ze Wschodu jest szczególnie wysoki, i zidentyfikował problem lepiej niż jakikolwiek polityk mieszkający w swojej mentalnej dzielnicy:

„Widziałem hordy młodych mężczyzn. Jeśli mogę tak powiedzieć, jak w filmie „The Walking Dead”… Mnóstwo młodych mężczyzn w grupie… Kolonia była pełna. Wielu Niemców wycofało się z życia publicznego. Place publiczne zostały pozostawione migrantom.

Nie ma już zdrowego kontaktu między migrantami a Niemcami. Istnieje wiele uprzedzeń po obu stronach. Rozumiem wielu Niemców i całkowicie się z nimi zgadzam. Co się stało z Niemcami? Mieszkam tu trochę dłużej. Nigdy wcześniej nie przeżyłem takiego Sylwestra. Nigdy nie widziałem takiej armii policjantów i środków bezpieczeństwa. Niemcy zmieniły się i przekształciły. Niemcy straciły swoją twarz”.

Geograficznie Kolonia, demograficznie Afganistan

„Tak więc w centrum miasta geograficznie znajdowałem się w Kolonii. Ale demograficznie byłem w Afganistanie, Syrii, Afryce. Cieszyłem się za każdym razem, gdy widziałem Niemca. To dawało mi poczucie, że jestem w Niemczech, że jestem bezpieczny… Wystarczy mała iskra, by doszło do eskalacji. Oni wszyscy są młodymi i silnymi mężczyznami… Proszę wybacz mi, ale muszę to napisać również tutaj. Ci młodzi mężczyźni mają wielkie jaja. Dużo testosteronu i chcą uprawiać seks… Psychicznie jesteś w Niemczech. Ale jeśli chodzi o umysł i duszę, mentalność, zostaliście w Syrii, Afganistanie, Iraku, Afryce. To nie działa”.

Przyjaciel i szanowany katolicki ksiądz z Monachium napisał do mnie dziś rano: „Po tym Sylwestrze w Berlinie i innych dużych miastach musi być jasne. Potrzebujemy wyraźnej zmiany kierunku!”. Nic dodać nic ująć. I pośrednio, ale co zrozumiałe, przekaże to również swojej trzodzie, podobnie jak coraz więcej jego współbraci w terenie.

Die Wut über Musk & Co ist auch deshalb bei Steinmeier, Scholz, Merz und den Ihren so groß, weil sie wissen, dass mit 2024 auch das Ende ihrer Macht angebrochen ist. Mit dem neuen Jahr kann alles besser werden, wenn die Deutschen das wollen! In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern ein gutes Neues Jahr: Gemeinsam werden wir stark sein!!

Dieser Beitrag erschien auf Philosophia Perennis, unserem Partner der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce…

Nowa publikacja:

Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”.

Do zamówienia bezpośrednio ze strony:

https://www.buchdienst-hohenrain.de/

https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

__________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 lat upadku Zachodu (Spengler) Dekonstrukcja poprawności politycznej.”

Książkę można zamówić dla czytelników „UME“ bezpośrednio u Elmar Forstera pocztą (w tym dedykacja) w cenie 24,50 EUR (wraz z przesyłką i osobistą dedykacją) pod adresem: <[email protected]>

Korespondent węgierski Elmar Forster, od 1992 roku Austriacki na Obczyźnie na Węgrzech, broni w swojej książce „Węgry, wolność i miłość – plead dla zniesławionej narodowości i jej walki o prawdę“ swojej wybranej ojczyzny przed zachodnimi kampaniami oszczerstw. Bestseller amazonowy jest dostępny dla czytelników „UME“ w cenie 17,80 zł (w tym dostawa pocztowa i osobiste dedykacja) bezpośrednio u autora.<[email protected]