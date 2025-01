Nowy Orlean: Kierowca ciężarówki wjechał w tłum – 12 zabitych

W południowej metropolii USA, Nowym Orleanie, kierowca ciężarówki wjechał w tłum ludzi w słynnej dzielnicy nocnego życia „French Quarter” w noc sylwestrową – jak donoszą amerykańskie media. Dziesięć osób zginęło. Według władz miasta, rannych zostało również 30 osób. Według „CBS News”, naoczni świadkowie twierdzą, że pojazdem była ciężarówka. (newsweek)

Kierowca wysiadł i zaczął strzelać

Ciężarówka wjechała w tłum z dużą prędkością na Bourbon Street. Kierowca wysiadł z ciężarówki i zaczął strzelać.

Sama policja nie ujawniła jeszcze żadnych oficjalnych informacji, takich jak pochodzenie sprawcy. Służby ratunkowe są na miejscu z dużym kontyngentem. Policja ewakuowała liczne restauracje i bary na Bourbon Street, a także otoczyła kordonem główną ulicę dzielnicy.

Osoba i tożsamość budzą niepokojące pytania;

„Pojazd użyty w przerażającym incydencie został powiązany z 42-latkiem, a FBI podobno bada go pod kątem możliwych powiązań z IS. Samochód zidentifikowanego Shamsuda Din Jabbara jest zarejestrowany w Houston w Teksasie i przekroczył granicę USA-Meksyk zaledwie dwa dni temu.

Amerykanin Jabbar, który pochodził z Beaumont w Teksasie, zanim przeprowadził się do Houston, powiedział w filmie na YouTube, że przez dziesięć lat podróżował z wojskiem jako specjalista ds. personelu. Wymienił pracę jako „kierownik operacji technologicznych” w Rezerwie Armii Stanów Zjednoczonych”. (TheMirror)

42-latek pracował wcześniej jako agent nieruchomości.

Terrorysta ISIS?

Teraz nawet „CNN” potwierdza:

„Podejrzany, który zginął w starciu z funkcjonariuszami, w momencie ataku miał przy sobie flagę ISIS”.

W Internecie pojawiły się wstępne spekulacje, które mogą wyjaśniać tajemnicę pochodzenia sprawcy: Czy kierowca, który najwyraźniej nie był biały, miał w samochodzie flagę ISIS?

Dwa dni temu rzekomo nielegalnie przekroczył granicę Meksyku z USA.

Not the fact that the New Orleans attacker crossed the U.S.-Mexico border at the Eagle Pass crossing just two days ago. pic.twitter.com/oIvN7SQox9

“Vehicle plows” is the narrative they’re going with.

Legacy media has gotten their marching orders.

🚨 #BREAKING: The New Orleans attacker has been identified as 42-year-old Shamsud Din Jabbar, who had an ISIS flag, per NOLA

We also know now the rented truck contained explosives, and he was wearing full body armor.

We need to know WHY the FBI originally said this was NOT a… pic.twitter.com/o1AdvmhE2o

— Nick Sortor (@nicksortor) January 1, 2025