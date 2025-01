Elon Musk & Alice Weidel Gespräch live im Jänner live auf X

+ Handelsblatt prognostiziert drei Rezessionsjahre in Folge + israelische Armee tiefer im Südlibanon vor + Österreich: Viele Schüler sprechen nicht Deutsch + Klage von Texas gegen Pfizer abgewiesen + Gewalt und Missbrauch in LGBTQ-Beziehungen +

Der „Super-GAU“ ist eingetroffen. Das Elon Musk & Alice Weidel Gespräch wird im Jänner live auf X stattfinden.

Elon Musk hat binnen einer Woche die über Jahre mühsam aufgebaute Brandmauer zur AfD weltweit zusammenstürzen lassen.

Alice Weidel hat die Einladung angenommen und trifft Elon Musk in NYC am 10.01.2025 zum Live X-Talk.

Alice Weidel ist Ehrengast bei Trumps Amtseinführung am 20.01.2025. Die Altparteien wie Scholz, Merz und Co sind nicht eingeladen. Was kaum jemand weiß: Musk droht bei der Einreise nach Deutschland Haft!

Elon Musk will mit seiner Millionenreichweite und seiner Popularität der AfD verhelfen, stärkste Kraft bei der Bundestagswahl im Februar zu werden. Die AfD ist für die Trump-Regierung ein wesentlich besserer Bündnispartner wie SPD, Grüne oder CDU.

Macht der Gene: Ob USA, Kanada oder Südafrika, die Wurzeln von Musk liegen auch in Deutschland/der Schweiz. Er fühlt sich daher offenbar der deutschen Sprach- und Schicksalsgemeinschaft verbunden, betonte „Deutschland vor dem Untergang retten“ zu wollen.

Er will dem links-globalistischen Establishment Einhalt gebieten, weltweit. Deutschland ist derzeit das Kernland der Globalisten-Transformation.

Er will X als zensurfreie Plattform und ernsthafte Alternative zu den Systemmedien etablieren.

via Stefan Magnet/AUF1 auf X

+++

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg: Handelsblatt prognostiziert drei Rezessionsjahre in Folge

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg könnte es in Deutschland zu drei Rezessionsjahren in Folge kommen. Das geht aus einer Prognose des Handelsblatt Research Institute hervor. Demnach könnte die Wirtschaft im laufenden Jahr um 0,1 Prozent sinken – gegen die Prognosen von Robert Habeck.

So schlimm wie jetzt war die wirtschaftliche Lage in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt das Handelsblatt Research Institute (HRI) in einer aktuellen Konjunkturprognose. Demnach wird die Wirtschaft 2025 um 0,1 Prozent schrumpfen und somit ins dritte Rezessionsjahr nach 2023 und 2024 gehen. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Mitten im Waffenstillstand rückt die israelische Armee tiefer in den Südlibanon vor

Israelische Offensive unter Maschinengewehrfeuer vorangetrieben. Am Donnerstag sind 30 Tage des 60-tägigen Waffenstillstands zwischen Libanon und Israel verstrichen.

Obwohl es offensichtlich ist, dass die militärischen Operationen der IDF nie wirklich eingestellt wurden, spricht Israel nun offen darüber, über die 60-Tage-Frist hinaus im Libanon zu bleiben. Noch besorgniserregender ist, dass Israel seine Offensive tiefer in den Südlibanon vorgedrungen ist, die Stadt Wadi al-Hujeir eingenommen hat und beim Vormarsch seiner Truppen Maschinengewehrfeuer benutzt, was die Zivilbevölkerung erneut zur Flucht zwingt. Weiterlesen auf legitim.ch

+++

Obwohl in Österreich geboren: So viele Schüler sprechen nicht Deutsch

Ein Drittel der förder-bedürftigen Schüler Wiens spricht Arabisch – nicht Deutsch. Orientierungsklassen und Deutschförderung prägen den Alltag. Viele Betroffene sind in Österreich geboren.

WIEN – Der intensive Familiennachzug, vor allem syrischer Kinder, hat sich ab Anfang 2023 deutlich auf die Zusammensetzung der Deutschförderklassen und -kurse in Wien ausgewirkt. Laut der Bildungsdirektion sind von den rund 19.700 als „außerordentlich“ eingestuften Kindern und Jugendlichen in Wiens Pflichtschulen ein Drittel arabischsprachig. Unter den Schulanfängern liegt dieser Anteil bei 26 Prozent. Geht man von 30 Schülern pro Klasse aus, sind also allein in Wien 656 Klassenzimmer voll mit Schülern besetzt, die nicht Deutsch verstehen. Kinder werden als „außerordentlich“ eingestuft, wenn sie zwar die geistige Reife für ihre Schulstufe besitzen, aber aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse dem Unterricht nicht folgen können. In diesen Fällen erfolgt keine Benotung in Fächern, in denen sie wegen der Sprachbarriere noch keine positive Leistung erbringen können – maximal zwei Jahre lang. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Tommy Robinson: Musk ruft zu Freilassung von rechtsradikalem britischen Aktivisten auf Tommy Robinson, bekannt für islam- und migrantenfeindliche Positionen, wurde wegen Missachtung der Justiz verurteilt. Elon Musk fordert die Freilassung des inhaftierten rechtsradikalen Aktivisten und stößt damit erneut eine Kontroverse an. Wenige Tage nach seinem Wahlaufruf für die AfD in Deutschland hat Tech-Milliardär Elon Musk sich für die Freilassung des inhaftierten rechtsradikalen britischen Aktivisten Tommy Robinson ausgesprochen. Robinson befinde sich im Gefängnis, „weil er die Wahrheit gesagt hat“ und sollte „freigelassen werden“, schrieb Musk in der Nacht zum Donnerstag im Onlinedienst X. Mehrere Rechtsaußen-Politiker unterstützten die Forderung, darunter der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders. Weiterlesen auf welt.de

+++

Klage von Texas gegen Pfizer abgewiesen

Pfizer feiert einen Sieg gegen den US-Bundesstaat Texas. Streitfall war die mRNA-Effektivität und öffentliche Falschinformation. Nach mehreren Monaten der Ermittlungen reichte der Generalstaatsanwalt von Texas im Dezember 2023 Klage gegen Pfizer ein. Der Vorwurf war die falsche und manipulative Darstellung der Wirksamkeit seines Produkts, gemeint ist die Covid-mRNA-Behandlung. TKP hatte berichtet.



Mehr als ein Jahr später hat der Richter entschieden. Er wies die Klage ab – denn das Unternehmen genieße bei der mRNA-Covid-Behandlung rechtliche Immunität. Der Richter bezieht sich in seiner Entscheidung auf den „PREP ACT“ von George Bush aus dem Jahr 2005. Mit dem „Public Readiness and Emergency Preparedness Act“ (PREPA), haben Arzneimittelhersteller einen Haftungsschutz vor finanziellen Risiken, wenn ihr Produkt im Zuge eines „erklärten Notfalls die öffentliche Gesundheit“ schützen soll. Damit hat Pfizer gegen Texas gewonnen – zumindest vorerst. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Studie: Gewalt und Missbrauch in LGBTQ-Beziehungen angeblich signifikant häufiger

Wieder ein linker Mythos, der in sich zusammenstürzt wie ein fragiles Kartenhaus. Nicht die traditionelle Beziehung zwischen Mann und Frau ist es, wo die meisten Gewalttaten geschehen – sondern unter kunterbunten LGBTQ-Verbindungen. Dies ist das Ergebnis mehrerer Studien, die vom DC Volunteer Lawyers Project zusammengefasst wurden. Körperliche Gewalt, Vergewaltigung und lebenslange Gewalt durch den Partner wären unter den “neuen, liberalen” Beziehungsformen eher die Regel als die Ausnahme. […]



Laut der National Coalition Against Domestic Violence und dem Williams Institute of Law:

Schwarze und Afroamerikaner der LGBTQIA+-Community sind häufiger Opfer körperlicher Gewalt.

Etwa 44% der lesbischen und 61% der bisexuellen Frauen haben Formen der Vergewaltigung und körperlicher Gewalt durch einen Intimpartner erlebt, im Vergleich zu 35% der heterosexuellen Frauen.

26% der schwulen und 37% der bisexuellen Männer haben Formen der Vergewaltigung und körperlicher Gewalt durch einen Lebenspartner erlebt, im Vergleich zu 29% der heterosexuellen Männer.

Lebenslange Gewalt durch Partner in der Transgender-Gemeinschaft liegt laut gezielten Studien zwischen 31% und 50%.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Attentäter von New Orleans und Las Vegas dienten auf derselben Militärbasis!

Vor dem Trump International Hotel in Las Vegas explodiert ein mit Benzinkanistern beladener Tesla Cybertruck. Der Fahrer stirbt, sieben werden verletzt. In New Orleans rast ein ISIS-Anhänger durch eine Menschenmenge und tötet 15 Menschen. Jetzt kommt ein Zusammenhang der Taten ans Licht: Beide Täter arbeiteten auf derselben Militärbasis, wie die Dailymail berichtet. Außerdem sollen beide ihre Tatfahrzeuge über dieselbe Online-Plattform gebucht haben.

Was war in New Orleans passiert?

In New Orleans feierten Tausende Menschen ins neue Jahr. Plötzlich raste ein weißer Pick-up-Truck in die Menge, tötete 15 Menschen, 30 wurden verletzt. Die US-Bundespolizei FBI bestätigte einen Terroranschlag, der Täter (42) wurde von der Polizei erschossen. Er hatte eine Fahne des Islamischen Staat (ISIS) bei sich.

Was war in Las Vegas passiert?

Ein Tesla Cybertruck – ein Elektro-Pick-up mit markanter Edelstahl-Karosserie – hatte am Mittwochmorgen (Ortszeit) direkt vor den gläsernen Eingangstüren des Hotels gehalten. Unmittelbar darauf kam es zu Rauchentwicklung am Wagen – und schließlich zu der Detonation.

Weiterlesen auf nius.de

+++ VIDEO +++

FPÖ-TV zum Stopp der Gasdurchleitung durch Ukraine



+++ SPORT +++



Formel 1: Bloß kein Medienrummel – So plant Ferrari die ersten Wochen von Hamilton Die Ära von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Ferrari hat am 1. Januar offiziell begonnen. Im großen Stil will die Scuderia den siebenmaligen Champion zunächst aber nicht vorstellen. Stattdessen soll so viel wie möglich hinter verschlossenen Türen stattfinden.