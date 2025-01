+ ÖSTERREICH: Ampel ist geplatzt + Keine Immunität – Strafverkündung gegen Trump am 10. Januar + Euthanasie-Testgebiet Kanada + Verbands-Leitfaden für die Frauen-Sauna + Vogelgrippe-Stamm stammt aus US-Biolabor + Vogelgrippe-Stamm stammt aus US-Biolabor + uvm.

Bundesregierung fördert Islamisten: Über 4 Mio. Euro an Islamkolleg Deutschland (IKD)!

Die deutsche Bundesregierung hat das Islamkolleg Deutschland (IKD) seit 2020 mit insgesamt 4.452.479,54 Euro gefördert. Der Zweck der Finanzierung ist die Umsetzung der Ziele der Deutschen Islam Konferenz.

Das IKD bildet religiöses Personal für islamische Gemeinden in Deutschland aus. Die Ausbildung solle die Integration fördern, nicht der Islamismusprävention dienen, redet sich die Bundesregierung aus der Verantwortung. Doch die Fakten sprechen dagegen.

Im Jahr 2024 absolvierte Ebadullah Maulawy Abdullah die Imamausbildung am IKD. Abdullah ist Imam der Hamburger Tawheed-Moschee und den Sicherheitsbehörden als Islamist bekannt. Die Bundesregierung äußerte sich zu Abdullahs Ausbildung am IKD und verwies auf eine Stellungnahme des IKD vom 7. Oktober 2024. Das IKD erklärte, dass ihm keine extremistischen Bestrebungen Abdullahs bekannt seien. Die Bundesregierung erklärte, dass die Förderung des IKD unter der Auflage erfolgt, dass keine extremistischen Organisationen beteiligt sind.

Das IKD wird außerdem vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium gefördert. Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) finanzierte von August 2023 bis März 2024 ein Projekt des IKD zum Thema „Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus“. Eine Anfrage der AfD hat diese unbequemen Wahrheiten zutage gefördert. Vergessen Sie das nicht, wenn sie im Februar zur Wahl gehen! Quelle: Opposition24

+++

ÖSTERREICH: Ampel ist geplatzt – Kickl fordert Nehammer zum Rücktritt auf

Die Koalitionsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und NEOS im Bund sind geplatzt. Nach dem Ausstieg der NEOS reicht es FPÖ-Chef Herbert Kickl endgültig. Er macht Karl Nehammer dafür verantwortlich und fordert nun dessen Rücktritt als Kanzler.

Nach knapp 100 Tagen Verhandlungen zur Regierungsbildung ist die Ampel gescheitert. Wie NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Freitagvormittag bekannt gab, werden die NEOS die Verhandlungen nicht fortsetzen. Der Ausstieg der NEOS aus den Verhandlungen hat in den Augen der FPÖ das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Auf der Nachrichtenplattform Facebook fordert FPÖ-Chef Herbert Kickl ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer zum Rücktritt auf. Weiterlesen auf exxpress.at

Anm. d. Red.: Unsere Redaktion wartet mit Analysen noch kurze Zeit ab, da die Reaktion der NEOS durchaus ein Schachzug strategischer Natursein könnte.

+++

Widerstandskämpfer lässt nicht locker: Test-Pandemie in Südtirol



Die Vorwürfe, die Jürgen Wirth Anderlan, mutiger Kämpfer des Corona-Widerstands und mittlerweile Landtagsabgeordneter in Bozen, gegen SVP-Landeshauptmann Arno Kompatscher erhebt, sind schwerwiegend. Unter dessen politischer Verantwortung soll nämlich eine Krise vorsätzlich herbeigeführt worden sein.

Mit unpräzisen Tests in Massen-Anwendung habe man brutale Schikanen wie Lockdowns, Quarantänen und Impfpflichten veranlasst. Gerade Schulkinder würden weiter schwer an den Folgen leiden. Nun folgt daher die Anzeige u.a. wegen schweren Betrugs und Urkundenfälschung im Amt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Weiterlesen auf derstatus.at

+++



Schweigegeld-Prozess: Keine Immunität – Strafverkündung gegen Trump am 10. Januar



Am 20. Januar wird Donald Trump als Präsident Amerikas vereidigt. Das Strafmaß für das gezahlte Schweigegeld an eine Pornodarstellerin wird nun doch noch vor der Amtseinführung verkündet – wie der Richter überraschend entschied.



ehn Tage vor der geplanten Vereidigung von Donald Trump soll kommende Woche nun überraschend doch noch das Strafmaß im Schweigegeld-Prozess gegen den designierten US-Präsidenten verkündet werden. Richter Juan Merchan legte den zuvor bereits mehrfach verschobenen Termin auf den 10. Januar fest, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Am 20. Januar soll Trump als US-Präsident vereidigt werden. […] In dem Prozess ging es um die illegale Verschleierung von 130.000 Dollar Schweigegeld, die Trump an eine Pornodarstellerin zahlen ließ – nach Überzeugung des Gerichts mit dem Ziel, sich Vorteile im Wahlkampf 2016 zu verschaffen. Geschworene in New York befanden Trump Ende Mai in 34 Anklagepunkten für schuldig. Es war das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein ehemaliger Präsident wegen einer Straftat verurteilt wurde. Weiterlesen auf welt.de

+++

Euthanasie-Testgebiet Kanada: Armeeveteranin wird Selbstmord statt Treppenlift angeboten

Die körperlich beeinträchtigte Armeeveteranin Christine Gauthier, eine ehemalige Teilnehmerin der Paralympics, sagte Ende November vor dem kanadischen Parlament aus. Die querschnittsgelähmte Frau hatte um eine Förderung für die Installation eines Treppenlifts angesucht.

Stattdessen bekam sie vom Veteranenministerium der linken Trudeau-Regierung einen Vorschlag zum “assistierten Selbstmord”. Inzwischen wurden vier weitere Fälle dieser Art bekannt.

Staatlich assistierter Suizid (M.A.I.D.) wird in Kanada Schritt für Schritt ausgeweitet. Inzwischen reicht es, eine langfristige Behinderung zu haben, um in den fragwürdigen Genuss der staatlichen Verselbstmordung zu kommen. Report24 berichtet regelmäßig über die menschenverachtenden Praktiken in dem nordamerikanischen Land, welches vom WEF-Mann Justin Trudeau regiert wird, der auch während der vorgeblichen Corona-Krise mit eiserner Hand durchgriff. Zahlreiche englischsprachige Medien berichteten in Wort und Bild über den Skandal. Sogar Sky News formulierte den Titel dahingehend, dass die Linken inzwischen von allen guten Geistern verlassen wären. Weiterlesen auf report24.news

+++

Der neue Verbands-Leitfaden für die Frauen-Sauna: „Gast kann freiwillig sein primäres Geschlechtsmerkmal nachweisen“

Seit 1. November 2024 darf jeder in Deutschland einmal pro Jahr das Geschlecht wechseln. Das Selbstbestimmungsgesetz macht’s möglich. Diese irre Entscheidung führt zu massiven Ängsten und Sorgen in den Umkleidekabinen von Frauen-Fitnessstudios, Frauensportvereinen, Frauen-Saunen.

Denn jeder Mann, der meint, er sei dieses Jahr mal zur Abwechslung eine Frau, darf mit dem Segen der Politik seinen Penis zu den Damen und natürlich auch jungen Mädchen tragen.

Nun reagiert der Deutsche Sauna-Bund. Der 1949 gegründete Verband mit Sitz in Bielefeld (NRW) veröffentlichte nun einen Leitfaden „zum Vorgehen an der Kasse“ und „… in geschlechtsspezifischen Bereichen (z. B. Frauensauna)“. Geschlechtseintrag „nicht entscheidend“: Denn, so der Verband: „Zum Eintritt in diese, insbesondere auch die Frauensauna, sind nur Personen berechtigt, deren primäre Geschlechtsmerkmale entsprechend sind.“ Der Eintrag des Geschlechts beim Standesamt und/oder im Reisepass sei „nicht entscheidend.“ Bedeutet: Penisse sollen draußen blieben. Weiterlesen auf nius.de

Russischer Erdgasexport über die Ukraine gestoppt

Der Transitvertrag ist ausgelaufen – die Ukraine lässt wie angekündigt ab sofort kein russisches Gas mehr Richtung Westen durchleiten. Der ukrainische Energieminister sieht darin ein „historisches Ereignis“.

Die Durchleitung von russischem Gas durch die Ukraine in Richtung Mitteleuropa ist seit dem 1.1.2025 wie angekündigt eingestellt. Der russische Gaskonzern Gazprom teilte mit, dass er nach der ukrainischen Nichtverlängerung des Transitvertrags weder juristische noch technische Möglichkeiten habe, das Gas durch das Land zu pumpen. Die Gültigkeit des am 30. Dezember 2019 unterschriebenen Vertrages sei am Morgen um 6.00 Uhr (MEZ) ausgelaufen, teilte Gazprom weiter mit. Kiew hatte sich dazu entschlossen, um Russland von weiteren Einkünften abzuschneiden. Dies sei im nationalen Interesse der Ukraine, erklärte Energieminister German Galuschtschenko. Der Stopp sei ein „historisches Ereignis“. Die Route über die Ukraine war die älteste Gasroute Russlands nach Mitteleuropa. Über die TurkStream-Pipeline auf dem Grund des Schwarzen Meeres exportiert Russland aber weiterhin Gas. Weiterlesen auf tagesschau.de

+++

USA: Drei Attentäter haben eine gemeinsame Basis: Fort Bragg

Die Verdächtigen (Attentäter) der Anschläge auf die Bourbon Street in New Orleans und den Trump Tower in Las Vegas dienten beide in Fort Bragg, demselben Militärstützpunkt, den Ryan Routh über 100 Mal besuchte, bevor er versuchte, Donald Trump das Leben zu nehmen.

Fort Bragg, jetzt bekannt als Fort Liberty, ist in der Tat die Heimat der psychologischen Operationseinheiten (PSYOP) der US-Armee. Die 4th Psychological Operations Group (Airborne) und die 8th Psychological Operations Group (Airborne) sind beide in dieser Einrichtung stationiert.

via X



+++

Studie: Vogelgrippe-Stamm stammt aus US-Biolabor

Eine neue Studie zeigt, dass der aktuelle Stamm der Vogelgrippe vom Menschen geschaffen wurde und in einem US-amerikanischen Biolabor mithilfe gefährlicher „Gain-of-Function“-Forschung entwickelt wurde.

In den USA wird gerade wieder die Vogelgrippe medial hochgekocht. Während man vereinzelt (angebliche) Fälle beim Menschen feststellt und Kalifornien bereits den Notstand ausgerufen hat, wurde auf CNN gefordert, dass Joe Biden eine mRNA-Impfkampagne gegen die Vogelgrippe lanciert – gemeinsam mit landesweiten PCR-Tests, wie TKP berichtete. […] Laut Autor Peter McCullough zielte die Gain-of-Function-Forschung darauf ab, die „Vogelgrippe“ so zu verändern, dass sie auf den Menschen überspringen und sich in der Allgemeinbevölkerung ausbreiten kann.

„Die Vogelgrippe oder H5N1-Influenza gibt es schon seit über hundert Jahren“,

bemerkte McCullough in einem Interview auf InfoWars. „Sie ist in der wissenschaftlichen Literatur der Vereinigten Staaten gut dokumentiert. Dieser jüngste Ausbruch, der nun vier Jahre alt ist, der aktuelle Stamm der Vogelgrippe, ist ein Produkt der Gain-of-Function-Forschung, die im Geflügelforschungslabor des US-Landwirtschaftsministeriums in Athens, Georgia, durchgeführt wurde. Es handelt sich also um ein von Menschen verursachtes Problem, mit dem unsere Farmen derzeit zu kämpfen haben.“ Weiterlesen auf anonoumysnews.org

+++ SPORT +++



Luke Littler nach Machtdemonstration neuer Darts-Weltmeister

Ein Teenager ist nun offiziell der beste Dartsspieler der Welt: Luke Littler hat im Alter von nur 17 Jahren den WM-Titel gewonnen. Und das auch, weil sein Gegner an sich selbst scheiterte.

Littler gewann am Ende deutlich mit 7:3 – weil er nicht nur wieder mal starke Scores hinlegte, sondern vor allem viel besser auf die Doppelfelder war.

Bei dieser Partie stand so viel auf dem Spiel. Der Sieger würde auf Rang zwei der Weltrangliste hinter dem amtierenden Champion Luke Humphries vorrücken, den Sieger-Scheck über 500.000 Pfund erhalten und van Gerwens Rekord als jüngter Weltmeister, den er sich 2014 im Alter von 24 Jahren sicherte, war in Gefahr. Von zwölf vorherigen Duellen hatten beide Dartsprofis je sechs gewonnen. Bei der WM lag bei beiden die Satzbilanz bei 22:8, van Gerwen hatte die bessere Doppelquote (43,09:41,05 Prozent), Littler dafür deutlich mehr 180er geworfen (64:43) und einen besseren Drei-Darts-Durschnitt (102,13:99,75). Weiterlesen auf sportschau.de

+++ TIERE +++

Gans mit Welpe

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von getern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***