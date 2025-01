Facebook-Boss Zuckerberg warnte bereits 2020 vor Corona-Impfungen – UNSER MITTELEUROPA wurde jedoch von FB deshalb zensiert!

Während UNSER MITTELEUROPA von Facebook auf unserem Profil dort wegen unserer Haltung zum Impfverbrechen und Maßnahmen-Wahn pausenlos zensiert wurde, warnte der Chef von Facebook vor möglichen Folgen der „Impfungen“ gegen Covid.

Und nicht nur das: Wurden unsere Beiträge zu Beginn unserer Aktivitäten bis zu 4.000 Mal geteilt, wurden diese dann dort nicht mehr an unsere 14.000 Follower dort „ausgeliefert“ und zum Schluss landeten wir sogar auf einer sogenannten „Schwarzen Liste“ – worauf wir unser Aktivitäten dort natürlich einstellten.

So weit, so schlecht. Es mutet jedoch fast grotesk an, wenn man auf amerikanischen Videos erfährt, dass ausgerechnet der Inhaber von Facebook, Mark Zuckerberg gewarnt haben soll, sich mit den Covid „Impfungen“ gegen die „Pandemie“ schützen zu lassen. Zuckerberg führte nämlich ins Treffen, dass man – wie oft unserer Redaktion behauptet – keine Ahnung von den Langzeitwirkungen der „Impfungen“ hat und verwies auf die mittlerweile bekannten Gefahren und fatalen Folgen von mRNA Eingriffen usw.

#1 Mark Zuckerberg privately told Facebook execs to be cautious about mRNA vaccines because „we just don’t know the long-term side effects of basically modifying people’s DNA and RNA.“

He then censored scientists, doctors, and mRNA vaccine-injured individuals. pic.twitter.com/IEN8nyNSFX

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 6, 2023