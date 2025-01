Dreifach-Killer-Migrant aus Curacao in Rotterdam festgenommen

In den Niederlanden wurde ein 24-Jähriger Mann aus der niederländischen Überseeinsel Curacao unter dem Verdacht festgenommen wurde, in den letzten zwei Wochen in Rotterdam „wahllos“ drei Menschen getötet zu haben – wie die Polizei mitteilte.

Laut dem mit dem Fall betraute Staatsanwalt, Hugo Hillenaar, habe der Mann keine feste Adresse, eine Waffe sei am Donnerstagabend am Tatort seiner Festnahme gefunden worden:

„Es wat ein Albtraum für die Rotterdamer und für die Polizei, nachdem wir erlebt haben, wie es ist, wenn ein frei herumlaufender Mann seine Opfer auf der Straße wahllos herauspickt und erschießt.„

Der Verdächtige, der bisher nur wegen kleinerer Delikte bekannt war, wurde auf der Insel Curacao im Königreich der Niederlande geboren und wuchs in den Niederlanden auf.

Er wurde in einem Kaufhaus in Gewahrsam genommen, nachdem er verdächtigt wurde, am Donnerstag einen 81-jährigen Mann mit einer Schusswaffe getötet zu haben, möglicherweise sein drittes Opfer.

Die Mordserie hatte am 21. Dezember begonnen, als ein 63-jähriger Mann in den Kopf geschossen wurde und später an seinen Verletzungen starb. Eine Woche später wurde ein 58-jähriger Mann in der gleichen Nachbarschaft unter ähnlichen Umständen erschossen. Laut Polizeichef der Stadt, Fred Westerbeke, sei keine Verbindung zwischen den Opfern bekannt geworden sei. Der Täter habe also die Opfer zufällig ausgewählt und getötet. Carola Schouten, die Bürgermeisterin von Rotterdam, kommentierte die Inhaftierung als „eine große Erleichterung für die Menschen in der Stadt“.

