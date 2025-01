Vor Mailänder Dom: „Fuck Italy!“ – Staatsanwaltschaft ermittelt gegen nordafrikanische Migranten (Videos)

Arabischer Jugendliche okkupieren Mailand zu Silvester

Jugendliche nordafrikanischer Abstammung hatten in der Silvesternacht vor dem Mailänder Dom anti-italienische Videos gedreht. Nun sind sie wegen Verleumdung der Institutionen und Behörden der Italienischen Republik angeklagt worden – wie die Mailänder Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilte.

Insgesamt wurden bisher 14 junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren anhand von Videos identifiziert , welche in den letzten Tagen in den sozialen Medien kursierten. Sie allesamt sind Kinder von Eltern aus Marokko, Tunesien und Ägypten, unter ihnen ein italienischer Staatsbürger, dessen italienische Mutter mit einem Tunesier zusammenlebt. Wohnhaft sind in Mailand und den umliegenden Städten Parma, Brescia, Como, Pavia und Biella. Die meisten von ihnen sind wegen Straftaten wie Diebstahl vorbestraft.

Die Ermittlungen gegen jugendliche Migranten leitete der Mailänder Anti-Terror-Staatsanwalt Marcello Viola in Zusammenarbeit mit dem Präfekten Claudio Sgaraglia ein: Die nordafrikanischen Jugendlichen werden beschuldigt, die italienische Republik, die italienischen Verfassungsinstitutionen und die italienischen Streitkräfte zu diffamieren.

Platz vor Mailänder Dom von Migranten okkupiert

Die Mitglieder der Gruppe befanden sich am Silvesterabend auf dem Mailänder Dom, wo zwar keine offizielle Zeremonie stattfand. Trotzdem aber hatten sich mehr als 25.000 Italiener und Ausländer dort versamelt.

Die jungen Migranten kletterten zunächst auf das Reiterstandbild des ehemaligen Königs Viktor Emanuel II. von Italien und schwenkten die Flaggen der nordafrikanischen Länder. Wo sie dann von der Polizei entfernt wurden. Danach verbreiteten die Jugendlichen Handyvideos von Obszönitäten gegen Italien und die italienische Polizei.

Once upon a time there were families and tourists in Milan, today only Muslim illegal immigrants. Statistics say that Milan has become the most dangerous and unsafe city in Italy due to illegal and uncontrolled immigration. pic.twitter.com/9rbS6jsbJY — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 7, 2024

Drei von ihnen wurden noch in dr Nacht von der Polizei aus dem Zentrum von Mailand abgeschoben, weil sie sich aufgrund eines bis Ende März geltenden Sicherheitsdekrets in der norditalienischen Stadt nicht im Zentrum aufhalten durften.

Außerdem wurde ein 33-jährigen Mann aus Guinea identifiziert, welcher in der Silvesternacht auf dem Platz vor dem Mailänder Dom mittels Mobiltelefon jugendliche Nordafrikaner auf Italienisch und Arabisch zu interviewen. Die Frage, ob die Muslime am 31. Dezember feiern sollten, verneinten diese. Einer der Jugendlichen schränkte ein: Dass es laut muslimischer Zeitrechnung nicht das Jahr 2025, sondern das Jahr 1449 sei.

Symptomatisch freilich: An diesem Silvesterabend hatten sich mehr Muslime als Christen am Mailänder Dom aufhielten. Sie zitierten aus dem Quran und riefen wiederholt „Allah akbar“.

Milan Cathedral in Piazza Duomo invaded by Muslim immigrants. There are no Italians and women. The situation is more serious than we thought. pic.twitter.com/4mUe1mLRR7 — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 3, 2024

Anti-Terror-Direktorat ermittelt

Das „Anti-Terrorismus-Investigations-Direktorat“ (Digos) versucht nun auch Migranten zu identifizieren, die palästinensische Flaggen auf dem Domplatz platzierten und antiisraelische Parolen skandierten. Eine andere Gruppe im Mailänder Stadtteil San Siro feuerte Feuerwerkskörper auf Feuerwehrleute, die versuchten, die Flammen der Feuerwerkskörper einzudämmen.

„Wenn du dich in Italien nicht wohl fühlst, wenn du die Italiener nicht magst, wenn du nicht zufrieden bist, geh zurück dorthin, wo du hergekommen bist. Du wirst nicht gebraucht. Italien ist ein großzügiges, gastfreundliches, solidarisches Land.

Aber wenn ein Italiener in Ihr Land geht, in ein arabisches, muslimisches Land, und Allah verunglimpft, Chaos verursacht, das Gesetz bricht oder diejenigen beleidigt, die dort leben und ihn beherbergen, wird dieser Italiener nicht nach Hause geschickt, sondern ins Gefängnis gesteckt.„

– so Matteo Salvini, Vorsitzender der Regierungspartei Lega, am Freitagabend auf seinem Social-Media-Account. Und er forderte null Toleranz gegenüber denen, die „unsere Werte hassen„. (MTI)

🇩🇪🎇 Traurig, wenn man im eigenem Land nur noch Fremde auf der Straße sieht und sich die Einheimische aus Angst nicht mehr auf die Straßen trauen! pic.twitter.com/iA2jzxWf17 — AldousHuxley (@AHuxley1963) January 1, 2025

