+ Vergewaltigungsskandal: Musk rüttelt jetzt auch Großbritannien auf + Starker Anstieg von Gewalttaten in Kindergärten + Georgescu verklagt Rumänien wegen Wahlannullierung + Deutschland verlassen? +

USA und China: Brisante Virus-Kooperation trotz Sicherheitsrisiken

Manchmal fragt man sich, ob in den Führungsetagen der US-Regierung noch alle Tassen im Schrank stehen. Da pumpt Washington Millionen in ein Virus-Projekt ausgerechnet mit jenem Labor in Wuhan, das mittlerweile im Zentrum aller Corona-Spekulationen steht. Und das nicht etwa vor hundert Jahren, sondern bis kurz vor Ausbruch der Plandemie.

Die Geschichte, die jetzt durch Dokumente des US-Außenministeriums ans Licht kommt, klingt wie das Drehbuch einer Netflix-Serie über administrative Realitätsverweigerung: Das “Global Virome Project” (GVP) sollte nicht weniger als eine halbe Million potenziell gefährlicher Viren katalogisieren. Hauptakteure? Die mittlerweile berühmt-berüchtigte Fledermaus-Forscherin Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology und ihr amerikanischer Kollege Peter Daszak. Weiterlesen auf report24.news

+++

Sachsen-Anhalt beginnt Entwaffnung von AfD-Mitgliedern – auch Jäger u. Sportschützen betroffen!

Behörden entziehen AfD-Mitgliedern die Waffenbesitzkarten. Sie seien eine „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“. Auch Jäger und Sportschützen sind betroffen.

MAGDEBURG – Sachsen-Anhalt hat mehreren AfD-Mitgliedern die Waffenbesitzkarten entzogen. Wie das Innenministerium auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Landtag mitteilte, haben bislang fünf Betroffene einen entsprechenden Bescheid erhalten. Ein weiteres Mitglied gab seine Erlaubnis freiwillig zurück, nachdem ein Widerrufsverfahren eingeleitet worden war. Insgesamt prüfen die Behörden derzeit 51 weitere Fälle.

Die Überprüfungen gehen auf eine Entscheidung des Verfassungsschutzes zurück, der den Landesverband der AfD sowie deren Jugendorganisation Junge Alternative (JA) als „gesichert rechtsextrem“ einstuft. […] Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, lobte das entschlossene Vorgehen der Behörden: „Die ersten Widerrufsbescheide zeigen, dass von diesen Personen nach individueller Prüfung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht“, erklärte sie gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung. (rr) Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anmerkung d. Red.: AfD Mitglieder praktisch unter Generalverdacht zu stellen, sie seien gemeingefährlich und entsprechend zu entwaffnen, stellt einen weiteren Schritt in Richtung Gesinnungsdiktatur dar.

+++

Vergewaltigungsskandal: Musk rüttelt jetzt auch Großbritannien auf – Was Sie nach dem Willen deutscher Medien nicht erfahren sollten

Ein Drama, das fassungslos macht: Sexueller Missbrauch von Kindern durch islamische Banden in Großbritannien, Behörden, die versagten – und Politiker, die mutmaßlich offenbar nicht nur die Fakten verschwiegen – sondern sich mehr um den Schutz der Täter kümmern als um den der Opfer.

Jetzt ist das Thema wieder auf der Agenda. Ausgerechnet dank Elon Musk, dem Tech-Milliardär und Eigentümer von X (ehemals Twitter). Er bringt über seine Plattform erschütternden Details ans Licht. Doch warum schweigen die großen deutschen Medien?

Auf X verbreitet der Unternehmer mit mehr als zweihundert Millionen von Followern Berichte, die das Ausmaß der Skandale deutlich machen. „Das schlimmste Massenverbrechen gegen das britische Volk aller Zeiten“, schreibt Musk über einen von ihm geteilten Tweet, in dem von über einer Million Missbrauchs-Opfer die Rede ist:

„Von Rotherham bis Rochdale wurden Tausende schutzlose Mädchen von genau den Institutionen verraten, die sie eigentlich schützen sollten. Korruption bei der Polizei, Nachlässigkeit der Stadtverwaltung und politische Feigheit ermöglichten es den Tätern, ungestraft zu agieren, während die Opfer zum Schweigen gebracht und entsorgt wurden.“

Weiter heißt es in dem Tweet, den Musk verbreitet:

„Wann wird Großbritannien endlich die Fäulnis in seinen Institutionen angehen? Das Leben dieser Mädchen kann nicht unter den Teppich gekehrt werden, um politische Karrieren zu schützen oder die Empfindlichkeiten der Bevölkerung zu beschwichtigen. Gerechtigkeit muss geschaffen werden, egal wie unangenehm die ans Licht gebrachten Wahrheiten auch sein mögen“

Weiterlesen auf reitschuster.de

+++

Starker Anstieg von Gewalttaten in Kindergärten

Kindergärten in NRW melden deutlich mehr Gewalttaten. Die Frage ist aber: Gibt es wirklich mehr Gewalt? Oder wird sie besser erfasst?

Nach neuen Zahlen aus dem NRW-Familienministerium werden von den Kitas in NRW deutlich mehr Gewalttaten als früher gemeldet. Für das Jahr 2024 zeichnet sich ein trauriger Rekord ab, eine Gesamtzahl liegt noch nicht vor.

Die meisten der registrierten Gewaltakte werden von Kindern an anderen Kindern verübt. Es gibt aber auch, in geringerem Maße, Gewalt durch Kitapersonal, darunter auch sexuelle Gewalt. In die Statistik fließt auch „pädagogisches Fehlverhalten“ ein. Kinder öfter als Täter: Bereits im Jahr 2023 hatte sich die Gesamtzahl gemeldeter Übergriffe mit 1.943 nahezu verdoppelt (2022: 1.027). Im ersten Halbjahr 2024 registrierten die beiden Landesjugendämter insgesamt 1.206 „Aufdeckungen von Kindeswohlgefährdungen“, wie aus einer Antwort des Familienministeriums auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervorgeht. Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg bei der Gewalt von Kindern an Kindern: Wurden 2022 noch 267 Fälle gemeldet, so waren es 2023 schon 750 Fälle. Allein im ersten Halbjahr 2024 gingen 532 Meldungen ein, doppelt so viele wie im ganzen Jahr 2022. Weiterlesen auf wdr.de

+++

Georgescu verklagt Rumänien wegen Wahlannullierung

Der Präsidentschaftskandidat Călin Georgescu hat Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Er fordert, dass der Gerichtshof Rumänien verpflichten soll, die Annullierung der Wahlergebnisse aufzuheben. Călin Georgescu hatte den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl gewonnen.

Călin Georgescu erhebt Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), um die Annullierung der Wahlergebnisse aufheben zu lassen. Wie seine Anwältin Maria Vasii am Donnerstag mitteilte, habe sich ihr Mandant bereits im Dezember an den EGMR gewandt. Georgescu verlangt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass dieser Rumänien verpflichten soll, die Annullierung der Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl aufzuheben und den zweiten Wahlgang zu organisieren. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Deutschland verlassen? Die gefährlich wachsende Auswanderungs-Bereitschaft der Jungen

Immer mehr Top-Qualifizierte können sich vorstellen, Deutschland für den Job zu verlassen. Die Bereitschaft ist binnen zweier Jahre enorm gestiegen, zeigt eine Studie. Die Schwäche der Industrie dürfte auch ein Grund dafür sein. Die Zahlen zeigen zudem bemerkenswerte regionale Unterschiede.

Der mögliche Wegzug von gut ausgebildeten Fachkräften muss ein Alarmsignal für die deutsche Wirtschaft sein,

sagt Nathalie Mielke, Partnerin bei EY. Zahlreiche Branchen und Industriezweige würden – allen wirtschaftlichen Herausforderungen zum Trotz – weiter händeringend nach Fachkräften suchen.

„Wenn tatsächlich in großem Stil gut ausgebildete Akademiker Deutschland verlassen, wird das den Fachkräftemangel weiter verstärken“, fürchtet Mielke. […] Dass gut ausgebildete Menschen auch in Deutschland weiter gefragt sein werden – daran gibt es für die Talent-Expertin keinen Zweifel. So sieht EY-Partnerin Mielke in der gestiegenen Mobilität der künftigen Fachkräfte einen positiven Aspekt: „Es spricht doch für das Vertrauen der angehenden Akademikerinnen und Akademiker in die eigenen Stärken und das erworbene Fachwissen und den Mut, sich in einem völlig neuen Umfeld zu beweisen.“ Weiterlesen auf welt.de

+++ HUMOR +++



ACHTUNG REALSATIRE – Zug nach Mumbai vom Kölner Hauptbahnhof

In Deutschland haben die Züge zwar durchweg Verspätung, aber die angenehme Reiseatmosphäre macht das wieder wett. Der Herr im Video, der dann ausstieg, wollte den Zug vor lauter Freude gar nicht mehr verlassen.

Ist das der Zug nach Mumbai? 😁

Eine Deutsche hab ich dann doch entdeckt…🤔

Man ist das alles bitter, Deutschland ist so verloren… 😢 pic.twitter.com/IJ6paD3cN6 — AldousHuxley (@AHuxley1963) January 3, 2025

+++ TIERE +++

Gans attackiert Soldaten

+++

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***