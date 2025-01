Raketen Rambo von Berlin wird festgenommen (Video)

Attalah Younes (23) wird am Samstagabend am Flughafen Berlin festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Der Influencer-Urlauber aus dem Westjordanland hatte am Silvesterabend eine Rakete abgefeuert und eine Wohnung im 3. Stock in Brand gesetzt. Ihm werden versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Das Video des Raketentreffers, welches von Attalah Younes stolz in seinen Instagram-, Facebook- und X-Account gepostet wurde, bekam über 10 Mio Zugriffe und einen Shitstorm sondergleichen. Im besten Deutschland aller Zeiten dürften doch schon beachtliche Anzahl von Usern gehörig die Schnauze voll haben von jungen, aggressiven nicht-deutschen Männern, die sich so benehmen, als würde die Straße ihnen gehören und die Straftaten begehen.

In dem Video war zu sehen, wie der Mann aus der Hand eine Feuerwerksrakete zündet und auf ein Mehrfamilienhaus richtet. Dann zeigt die Aufnahme, wie die Rakete durch ein Fenster fliegt und im Inneren explodiert.

Attalah Younes versteht die Welt nicht mehr und weiß gar nicht, was die Polizei von ihm will.

“ Ich weiss auch nicht, wie eine Rakete funktioniert“ „Ich wollte nur feiern. Ich wusste nicht, dass es so gefährlich ist.“

Er selbst hatte sich nach eigenen Angaben bei den Mietern der Wohnung entschuldigt, verstand die Aufregung nicht und klagt über Rassismus und Hassnachrichten.

„Was will die Polizei denn von mir? Denken die, ich bin ein Flüchtling?“,

fragte Younes im Interview mit der „Zeit“, in dem er auch seine Ausreise für Samstag angekündigt hatte.

Staatsanwaltschaft sieht Fluchtgefahr: Strafmaß – mindestens ein Jahr Haft

Zum Motiv sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft: „Ihm ging es darum, ein größtmögliches Publikum zu erreichen durch die Begehung von Straftaten.“ Die Staatsanwaltschaft werfe dem Mann eine „rücksichtslose“ Gefährdung von Menschenleben vor. Dies müsse strafverschärfend berücksichtigt werden.

Er soll noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, der einen Haftbefehl erlassen könnte.

