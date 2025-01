Przed katedrą w Mediolanie: „Pieprzyć Włochy!” – Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie migrantów z Afryki Północnej (wideo)

Arabischer Jugendliche okkupieren Mailand zu Silvester

Arabscy nastolatkowie okupują Mediolan w Sylwestra.

Młodzi ludzie pochodzenia północnoafrykańskiego nakręcili anty-włoskie filmy wideo przed katedrą w Mediolanie w noc sylwestrową. Zostali oni oskarżeni o zniesławienie instytucji i władz Republiki Włoskiej – jak ogłosiła w piątek wieczorem mediolańska prokuratura antyterrorystyczna.

Łącznie 14 młodych mężczyzn w wieku od 16 do 20 lat zostało do tej pory zidentyfikowanych na podstawie filmów, które krążyły w mediach społecznościowych w ostatnich dniach. Wszyscy są dziećmi rodziców z Maroka, Tunezji i Egiptu, w tym obywatela Włoch, którego włoska matka mieszka z Tunezyjczykiem. Mieszkają w Mediolanie i sąsiednich miastach Parma, Brescia, Como, Pavia i Biella. Większość z nich była karana za przestępstwa takie jak kradzieże.

Śledztwo przeciwko młodym imigrantom zostało wszczęte przez mediolańskiego prokuratora antyterrorystycznego Marcello Violę we współpracy z prefektem Claudio Sgaraglią: Młodzież z Afryki Północnej jest oskarżona o zniesławienie Republiki Włoskiej, włoskich instytucji konstytucyjnych i włoskich sił zbrojnych.

Plac przed katedrą w Mediolanie zajęty przez migrantów

Członkowie grupy byli przy katedrze w Mediolanie w Sylwestra, gdzie nie odbyła się żadna oficjalna ceremonia. Niemniej jednak zgromadziło się tam ponad 25 000 Włochów i obcokrajowców.

Młodzi migranci najpierw wspięli się na konny pomnik byłego króla Włoch Wiktora Emanuela II i machali flagami krajów Afryki Północnej. Następnie zostali usunięci przez policję. Następnie młodzi ludzie rozpowszechniali nagrania wideo z telefonów komórkowych zawierające wulgaryzmy pod adresem Włoch i włoskiej policji.

Once upon a time there were families and tourists in Milan, today only Muslim illegal immigrants. Statistics say that Milan has become the most dangerous and unsafe city in Italy due to illegal and uncontrolled immigration. pic.twitter.com/9rbS6jsbJY — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 7, 2024

Trzech z nich zostało deportowanych z centrum Mediolanu przez policję tej samej nocy, ponieważ nie mogli przebywać w centrum północnowłoskiego miasta z powodu dekretu bezpieczeństwa obowiązującego do końca marca.

Ponadto zidentyfikowano 33-letniego mężczyznę z Gwinei, który używał telefonu komórkowego do przeprowadzania wywiadów z młodymi mieszkańcami Afryki Północnej w języku włoskim i arabskim na placu przed katedrą w Mediolanie w noc sylwestrową. Zapytani, czy muzułmanie powinni świętować 31 grudnia, odpowiedzieli przecząco. Jeden z młodych ludzi sprecyzował swoją odpowiedź: Że według kalendarza muzułmańskiego nie był to rok 2025, ale rok 1449.

Symptomatyczne jest to, że w sylwestrową noc w mediolańskiej katedrze było więcej muzułmanów niż chrześcijan. Cytowali oni Koran i wielokrotnie krzyczeli „Allah akbar”.

Milan Cathedral in Piazza Duomo invaded by Muslim immigrants. There are no Italians and women. The situation is more serious than we thought. pic.twitter.com/4mUe1mLRR7 — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 3, 2024

Dyrekcja antyterrorystyczna prowadzi dochodzenie

„Antyterrorystyczna Dyrekcja Dochodzeniowa” (Digos) próbuje teraz również zidentyfikować migrantów, którzy umieścili palestyńskie flagi na placu katedralnym i skandowali antyizraelskie hasła. Inna grupa w mediolańskiej dzielnicy San Siro wystrzeliła fajerwerki w kierunku strażaków próbujących opanować płomienie fajerwerków.

„Jeśli nie czujesz się komfortowo we Włoszech, jeśli nie lubisz Włochów, jeśli nie jesteś szczęśliwy, wracaj tam, skąd pochodzisz. Nie jesteś potrzebny. Włochy to hojny, gościnny, wspierający kraj.

Ale jeśli Włoch jedzie do twojego kraju, do arabskiego, muzułmańskiego kraju i oczernia Allaha, powoduje chaos, łamie prawo lub obraża tych, którzy tam mieszkają i go ukrywają, ten Włoch nie zostanie odesłany do domu, ale osadzony w więzieniu.”

– powiedział Matteo Salvini, lider rządzącej partii Lega, na swoim koncie w mediach społecznościowych w piątek wieczorem. Wezwał też do zerowej tolerancji wobec tych, którzy „nienawidzą naszych wartości”. (MTI)

