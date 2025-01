Musk: „GB – państwo policyjne przeciwko białym” + UPDATE+ Policja aresztuje emeryta za zamieszczanie postów (wideo)

Miliarder Elon Musk określił Wielką Brytanię jako państwo policyjne przeciwko białym ludziom i poparł petycję wzywającą do nowych wyborów.

To nie pierwszy raz, kiedy doradca prezydenta elekta USA Donalda Trumpa atakuje brytyjski rząd Partii Pracy. Niedawno Musk zareagował również na uruchomienie internetowej petycji w sprawie natychmiastowych wyborów powszechnych – jak donosi „Politico”.

Musk skomentował:

„Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają dość tyrańskiego państwa policyjnego”.

+UPDATE+ 4 STYCZNIA 2025 R.

Policja aresztuje emeryta za wpisy

Brytyjska policja dokonała nalotu na dom starszego mężczyzny, aby aresztować go za komentarze, które zamieścił na Facebooku:

„Jesteś aresztowany za niewłaściwe korzystanie z sieci komunikacji elektronicznej.”

– brzmiał powód aresztowania.

This is Britain. The police ignore what is happening with gangs targeting young British girls. The police are told (by their leaders) to focus on Facebook posts that offend people. https://t.co/3bbRWWTMJ7

— Wall Street Mav (@WallStreetMav) January 4, 2025