Elon Musk betitelte das Foto: "George Soros sieht hier großartig aus. Vielleicht liegt es an der Beleuchtung."

Elon Musk, der reichste Mann der Welt, nannte Joe Bidens Verleihung der Freiheitsmedaille an Soros eine Farce.

US-Präsident Joe Biden hatte den Milliardär George Soros und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet, einer der höchsten zivilen Auszeichnungen, wie die Pressestelle des Weißen Hauses mitteilte. Die Auszeichnung wurde von Soros‘ Sohn Alex entgegengenommen.

Außerdem wurde der Preis an den Koch Jose Andres, den Sänger Bono, Clinton, den Schauspieler Michael J. Fox, den Basketballspieler Magic Johnson, den Modedesigner Ralph Lauren, den Fußballer Lionel Messi, den Schauspieler Denzel Washington, die Redakteurin Anna Wintour sowie George Soros verliehen.

Die Aufnahme in die Liste des philanthropischen Milliardärs und Gründers der „Open Society Foundation“ gefiel Elon Musk nicht.

„Die Verleihung des Freiheitsordens an Soros ist eine Parodie.„

– kommentierte Musk die Entscheidung des scheidenden Präsidenten auf „X“:

A travesty that Biden is giving Soros the Medal of Freedom https://t.co/LGvGe8kqKE — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2025

Spott durch Musk

Der Tesla-CEO teilte sogar ein Meme über die Auszeichnung und verspottete die Verleihung der Freiheitsmedaille an George Soros mit einem Bild. Auf dem Foto steht US-Präsident Joe Biden neben Imperator Palpatine, dem Hauptbösewicht von Star Wars.

Musk betitelte das Foto:

„George Soros sieht hier großartig aus. Vielleicht liegt es an der Beleuchtung.„

Die „Presidential Medal of Freedom“ ist eine der höchsten zivilen Auszeichnungen in den Vereinigten Staaten und wird jährlich für Beiträge zur Förderung nationaler Interessen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Kultur und Sport, verliehen.

In Russland hingegen gilt Soros‘ „Open Society Foundation“ seit 2015 als unerwünschte Organisation. Nach Angaben der russischen Generalstaatsanwaltschaft stellen die Soros-Organisationen eine Bedrohung für die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung der Russischen Föderation und für die Sicherheit des Staates dar. (vadhajtasok)

