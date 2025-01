Rocket Rambo z Berlina został aresztowany (wideo)

Attalah Younes (23) został aresztowany na lotnisku w Berlinie w sobotę wieczorem i osadzony w areszcie. Mężczyzna z Zachodniego Brzegu wystrzelił rakietę w Sylwestra i podpalił mieszkanie na 3. piętrze. Jest oskarżony o usiłowanie podpalenia, usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenie mienia.

Film z uderzenia rakiety, który Attalah Younes z dumą opublikował na swoim koncie na Instagramie, Facebooku i X, uzyskał ponad 10 milionów odsłon i bezprecedensową burzę gówna. W najlepszych Niemczech w historii, znaczna liczba użytkowników ma prawdopodobnie dość młodych, agresywnych mężczyzn spoza Niemiec, którzy zachowują się tak, jakby byli właścicielami ulic i popełniają przestępstwa.

Na nagraniu widać, jak mężczyzna odpala z ręki rakietę z fajerwerkiem i celuje nią w blok mieszkalny. Nagranie pokazuje następnie, jak rakieta przelatuje przez okno i eksploduje w środku.

Attalah Younes nie rozumie już świata i nie ma pojęcia, czego chce od niego policja.

„Ja nie wiem, jak działa rakieta”.

„Chciałem tylko świętować. Nie zdawałem sobie sprawy, że to takie niebezpieczne”.

Sam przeprosił lokatorów mieszkania, jak sam twierdzi, nie rozumiał zamieszania i skarżył się na rasizm i nienawistne wiadomości.

„Czego chce ode mnie policja? Czy myślą, że jestem uchodźcą?”

-zapytał Younes w wywiadzie dla „Die Zeit”, w którym zapowiedział również, że w sobotę opuści kraj.

Prokuratura widzi ryzyko ucieczki: wyrok – co najmniej rok więzienia

Odnosząc się do motywu, rzecznik prokuratury powiedział: „Jego celem było dotarcie do jak największej liczby odbiorców poprzez popełnianie przestępstw”. Prokuratura oskarża mężczyznę o „lekkomyślne” narażenie życia ludzkiego. Musi to zostać wzięte pod uwagę przy wydawaniu wyroku.

Mężczyzna ma zostać postawiony przed sędzią w niedzielę, który może wydać nakaz aresztowania.

Poniższy film pokazuje, co jeszcze działo się z bombami kulowymi i pożarami w sylwestra oraz jak różne „instytuty prasowe” interpretują zagraniczną przestępczość i to przestępstwo.

Co wydarzyło się w Sylwestra? (Wideo z kanału Clownswelt)





***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce…

Nowa publikacja:

Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”.

Do zamówienia bezpośrednio ze strony:

https://www.buchdienst-hohenrain.de/

https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).