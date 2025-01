Rosnące składki na ubezpieczenie zdrowotne – dostarczone zgodnie z zamówieniem

Millionen von Asylbewerbern, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus meist von Bürgergeld leben, zahlen keine Krankenkassenbeiträge, nutzen jedoch umfassend die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (Symbolbild).

Miliony osób ubiegających się o azyl, które w większości żyją ze świadczeń obywatelskich ze względu na swój status pobytu, nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale w szerokim zakresie korzystają ze świadczeń zapewnianych przez ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (symboliczny obraz).

MEINRAD MÜLLER | Pracownik z wynagrodzeniem brutto w wysokości 3780 euro będzie zarabiał o 185 euro mniej netto w 2025 roku. Powód: znacznie rosnące składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (SHI). Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest włączenie do systemu milionów osób ubiegających się o azyl, które od samego początku otrzymują świadczenia bez konieczności samodzielnego opłacania składek. Dla wielu osób perspektywa kompleksowej opieki medycznej bez konieczności opłacania własnych składek jest silnym czynnikiem zachęcającym do nielegalnego wyjazdu do Niemiec.

Fale imigracji od 2015 roku i towarzyszące im szaleństwo „Refugees Welcome” spowodowały ogromne koszty dla ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Chociaż od tego czasu państwo wpompowało miliardy w system, nie jest to wystarczające, aby pokryć rosnące wydatki. Miliony osób ubiegających się o azyl, z których większość żyje z zasiłków obywatelskich ze względu na swój status pobytu, nie płacą żadnych składek, ale w znacznym stopniu korzystają ze świadczeń. Rachunek jest ponoszony przez stałych płatników. Osoby z prywatnym ubezpieczeniem również nie zostaną oszczędzone: również w tym przypadku składki wzrosną od 10 do 20 procent od 2025 roku.

Gotowość do ponoszenia ciężarów maleje. Rośnie frustracja z powodu systemu, który dźwiga coraz mniej osób. Krytycy, którzy wskazywali na ten rozwój sytuacji w 2015 roku, czują się usprawiedliwieni. Ówcześni decydenci polityczni jednak milczą – postawa ta podsyca gniew wielu obywateli.

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne znajduje się w punkcie krytycznym. Rozbieżność między ubezpieczonymi płacącymi składki i nie płacącymi składek, która rosła przez lata, obciąża bazę finansowania. Jednak zrównoważony system oparty na solidarności może działać tylko wtedy, gdy jest wspierany przez wszystkich. Z drugiej strony obecna sytuacja tworzy niesprawiedliwości, które jeszcze bardziej dzielą społeczeństwo. Polityka, która ignoruje lub minimalizuje problemy, wyrządza znaczne szkody spójności społecznej.

