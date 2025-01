Musk deckt islamistischen Vergewaltiger-Ring in GB auf – Behörden-Skandal bis hinauf zu Starmer

Großbritannien wir von einem unerhörten Pädophilen-Massen-Vergewaltigungs-Skandal erschüttert, dem sogenannten „Oxford Child Sex Abuse Ring“. Involviert war hatte eine Gruppe von 22 arabisch-islamischen 22 Männern zwischen 1998 und 2012 in der englischen Stadt Oxford. Noch viel erschreckender als der Fall selbst dürfte aber das Kartell des (Ver-)Schweigens durch britische Behörden zu sein, welches erst ein jahrelanges Agieren des islamischen Vergewaltigungs- und Zuhälterrings ermöglicht hatte.

Denn Bereits im März 2015 enthüllte ein Bericht, dass mehr als 300 Kinder, hauptsächlich Mädchen aus Oxford Opfer geworden waren. Dabei soll die die „Thames Valley Police“ den Mädchen nicht geglaubt haben und auf deren wiederholte Hilferufe nicht reagiert zu haben. Ja mehr noch: Die „Oxfordshire Social Services“ sollen trotz zwingender Beweise die Kinder nicht geschützt haben.

Kartell des Schweigens von Behörden und Medien

Typisch auch der umgekehrte Rassismus gegen Weiße und die Tabuisierung islamischer Täter: Ein im Dezember 2020 veröffentlichter Bericht des Innenministeriums kam zu dem Schluss, dass die vorhandenen Beweise keinen Zusammenhang zwischen ethnischer Zugehörigkeit und Grooming-Gangs belegen. Nun hat Elons Musk nun diesen Skandal publik gemacht. Und er erhebt schwere Vrwürfe gegen die britischen Behörden und sogar gegen den britischen Premierminister Starmer.

Opfer als „sexuelles Instrument“ drei Jahre lang masssen-vergewaltigt

Nun sind drei Männer islamischer Herkunft zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil sie eine Studentin in Oxford belästigt und sexuell missbraucht haben – wie „BBC“ berichtet, Anjum Dogar, 37, Mohammed Karrar, 44, und sein Bruder Bassam, 39, wurden in zehn Anklagepunkten verurteilt, darunter die Beteiligung an einer Vergewaltigung. Die Übergriffe fanden zwischen 2002 und 2005 statt.

Bei der Urteilsverkündung am Oxford Crown Court sagte Richter Peter Ross, die Bande habe sein Opfer wie ein „sexuelles Instrument“ behandelt.

Im Jahr 2004 vergewaltigten Dogar und Mohammed Karrar ein 15-jähriges Mädchen, das schwanger wurde. Später ließ sie abtreiben.

Vergewaltigungs-Ring

Die drei Männer waren Teil eines Netzwerks gewalttätiger sexueller Belästigung, das 2013 für schuldig befunden wurde, sechs Mädchen in Oxford über acht Jahre hinweg missbraucht zu haben, und das nach einer Polizeioperation mit dem Codenamen „Bullfinch“ ans Licht kam.

Nach einem dreiwöchigen Prozess im vergangenen Jahr fiel die Jury zu einem einstimmigen Urteil über weitere Straftaten, darunter Unsittlichkeit, Verschwörung zur Vergewaltigung und Vergewaltigung selbst. Staatsanwalt Oliver Saxby sagte, das Opfer sei… „ein einsames, verletzliches junges Mädchen“ gewesen. Die Männer boten ihm Alkohol und Drogen an und forderten ihn auf, sexuelle Handlungen in Wohnungen, Parks und geparkten Autos rund um Oxford vorzunehmen.

„Sie ruinieren Leben. Sie nehmen dir dein Selbstvertrauen, du fühlst dich schmutzig, ausgebeutet und verraten.„

– sagte das Opfer, damals 14 Jahre alt , als es seine Peiniger zum ersten Mal traf:

„Sie agieren als Freunde und dann ruinieren sie mich, und das ist widerlich.„

– fügte sie hinzu.

For anyone doubting the severity and depravity of the mass gang rapes of little girls in Britain, go to the source material and read the court transcripts. I did.

It is worse than you could possibly imagine. pic.twitter.com/OeK2uVxJ93

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2025