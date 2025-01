„Mann“ kidnappt gezielt weibliche Bankangestellte – „Kein Banküberfall“ (Zensur-Video)

Aus der bundesdeutschen Provinz wird zu erneutem Male eine Banal-Kriminalität gemeldet, wie sie im linken Woke-Buntland mittlerweile unter „Alltags-Kuriösitäten“ gehandelt wird. Wie üblich zensieren die Systemmedien die Täterherkunft weg.

„Im beschaulichen Rimbach an der Bergstraße kam es am Dienstag zu einem großen Polizeieinsatz. In der Filiale der örtlichen Volksbank nahm ein Mann eine Bankangestellte als Geisel!“ (BILD)

Man sähe zudem in einem Video…

…“schreckliche Szenen: Der Täter steht im Eingangsbereich der Bank, hält der Frau von hinten ein spitzes Werkzeug an den Hals. Die junge Frau fängt an zu weinen, während der stämmige Täter mit seiner Waffe herumfuchtelt: „Weg, weg, weg!“ brüllt er in Richtung Zeugen.“

Welchen IQ hatte der Dumm-Geiselnehmer mit südländischen Phänotypus ?

Bei dem 36-jährigen Geiselnehmer muss es sich um – gelinde gesagt – Dilettanten gehandelt haben. Um uns von UME den Rassismusvorwurf zu ersparen, spekulieren wir jetzt ausdrücklich nichts zum Intelligenzquotienten des Täters mit offensichtlich südländischen Aussehen.

Immerhin bereitete es dadurch aber der deutschen Polizei keinerlei aufwändiger Antiterror-Einsätze unter Zuhilfenahme aller nur erdenklichen Psycho-Verhandlungs-Tricks:

„Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Mit dem Mann wurde rund drei Stunden verhandelt. Mit Erfolg: Er ließ sich schließlich festnehmen, widerstandslos!“

Gott sei Dank! Täter ist unverletzt!

Ganz wichtig aber in Golgatha-Deutschland: Dass…

…“der Täter durch die Verhaftung ‚keine nennenswerten Blessuren‘ davongetragen hat,“

Erst an zweiter Stelle kommt dann das Opfer:

„Seine Geisel ist unverletzt, ebenso wie die Arbeitskollegen der jungen Frau und andere Personen, die sich während der Tat in der Filiale befanden. Sie werden nun psychologisch betreut.“

„Kein Banküberfall“ – Was dann wohl bloß?

Suspekt freilich: Es soll gar kein Banküberfall gewesen sein:

„Was die genaue Motivlage war, ist Gegenstand der Ermittlungen.“

– so der Polizeisprecher ominöse

Jeder mit ein wenig Vernunft kann sich ausdenken, was er will: Dass nämlich der Täter die Filiale um kurz nach 8.00 Uhr betrag, zielgerichtet auf die Frau zugegangen sei, obwohl aber gerade Dienstags die Filiale für den Kundenverkehr eigentlich geschlossen hatte.

Jeder an der journalistischen Vernebelungstaktik deutscher Multikulti-Blätter Geübte kann sich zudem ausdenken, warum eines im Bericht fehlt… Genau: Die Täterherkunft

„Der Täter vorbestraft, derzeit auf Bewährung und soll wie das Opfer aus der Region kommen.“

Auch diejenigen, die der deutschen Sprache noch auf angemessenen Niveau beherrschen…: Die Täter muss nämlich der deutschen Sprache nur marginal mächtig sein:

„Alle weg!“

Wobei er bei „Alle“ in und wieder das „e“ wegließ:

„All weg!“

Sprachwissenschaftler hören aber selbst bei diesem sprachlichen Rudimentgebrauch eines gewissen arabischen Akzent heraus.

Nicht verwunderlich freilich, dass die deutsche Systempresse das komprimittierende Video einfach auf den Index gesetzt hat.

