LGBTQ-Gemeinschaft in Panik vor Trump Regierung

USA: LGBTQ-Liberale bewaffnen sich aus Angst vor „Konzentrationslagern“

Liberale Schwule und Transgender im ganzen Land bewaffnen sich aus Angst, unter einer zweiten Trump-Regierung in Konzentrationslager gesteckt zu werden, so ein Bericht in der New York Times.

Obwohl genaue Zahlen über den Besitz von LGBTQ-Waffen schwer zu ermitteln sind, da es sich um eine kleine Gruppe handelt, sagte der Liberal Gun Club der Zeitung, dass er seit der Wahl „Tausende“ Anfragen für Waffentraining erhalten habe – mehr als im gesamten Jahr 2023 zusammen – und dass etwa ein Viertel davon von Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinschaft stamme.

Trump Regierung verunsichert die Schwulen und Transgender Gemeinschaft

„Drei Monate vor der Wahl begannen die Alarmglocken zu läuten“, sagte eine 24-jährige Transfrau, die vor kurzem beschlossen hatte, eine Waffe zu kaufen.

„Minderheiten, die bewaffnet sind, sind schwieriger zu unterdrücken“,

sagte sie und drückte ihre Erleichterung darüber aus, dass sie bereit sei, „im Falle von Hassverbrechen oder Terroranschlägen“ zurückzuschlagen.

Matthew Thompson aus Oakland, NJ, sagte dem Outlet, dass er nach der Massenerschießung 2016 in Pulse – einem Schwulen Nachtclub in Orlando, Florida – inspiriert wurde, seine erste Waffe zu kaufen.

„Den schwulen Leuten, die zum ersten Mal Waffen kaufen, geht es um Selbstverteidigung und Angst“, sagte Thompson, 36. „Wir wollen nicht die Hauptstadt stürmen und verwüsten. Wir wollen einfach nicht in Konzentrationslager gebracht werden.“

Das Delaware Valley Chapter der Schwulen-Waffengruppe Pink Pistols, das den Slogan „Armed Gays Don’t Get Bashed“ verwendet, sagte der Zeitung ebenfalls, dass sie mit Anfragen von Leuten, die eine Schusswaffenausbildung suchen, überschwemmt wurde.

Die Gruppe wurde im Jahr 2000 gegründet, nachdem ein Artikel im Salon vom Schriftsteller Jonathan Rauch veröffentlicht wurde, in dem er sagte: „Homosexuelle sollten sich angestrengt bemühen, sich mit Waffen vertraut zu machen, um sie sicher zu benutzen und sie zu tragen“.

Via New York Post

