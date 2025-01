+ Neue Premium-Wohnungen in Berlin ausschließlich für Illegale + Trump schließt Militäreinsatz gegen Grönland und Panama nicht aus + Es gibt NULL Amish-Kinder, die an Krebs, Diabetes oder Autismus leiden +

+++

40.000 akute Einbürgerungsanträge in Berlin

Die von Innenministerin Nancy Faeser eingeleitete Totalverramschung der deutschen Staatsbürgerschaft hat dazu geführt, dass die Behörden in Berlin schon nicht mehr mit der Verteilung der Pässe hinterherkommen. Beim Landesamt für Einwanderung (LEA), das die Aufgabe von den bis vor einem Jahr zuständigen 12 Bezirksämtern übernommen hat, müssen 40.000 Anträge neu bearbeitet werden, die liegengeblieben sind. Der älteste Antrag wurde vor 20 (!) Jahren gestellt, die meisten von 2021 bis 2023. Um die Anträge zu digitalisieren, wurde eine eigene Task Force gegründet, nicht weniger als 178 Mitarbeiter sind mit der Bearbeitung beschäftigt. Um schneller damit fertig zu werden, verzichtet das LEA auf die bislang üblichen Beratungsgespräche in den Bezirken. Dafür gibt es nun einen Online-Antrag. Bis Ende November wurden 40.215 Einbürgerungsanträge gestellt. „In den letzten Wochen verzeichneten wir rund 100 Anträge im Durchschnitt an jedem Tag der Woche“, berichtete ein LEA-Sprecher. Hauptgrund dafür ist die seit Juni geltende Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes, eines von Faesers Lieblingsprojekten. Damit wurden doppelte Staatsbürgerschaften möglich. Ein Bekenntnis zu Deutschland, geschweige denn ernsthafte und nachgewiesene Integrationsleistungen oder auch nur nennenswerte Sprachkenntnisse sind nicht mehr nötig. Weiterlesen auf journalistenwatch.de

Zahlen aus Wien: In Deutschförderklassen wird Arabisch gesprochen

Die Zusammensetzung Wiens Schulklassen spiegelt den weltweiten Migrationsdruck wider, und die Entwicklungen der letzten Jahre haben die Deutschförderklassen zu einem Brennpunkt bildungspolitischer Diskussionen gemacht.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Von den rund 19.700 Kindern und Jugendlichen, die als „außerordentlich“ eingestuft wurden – weil ihre Deutschkenntnisse für den regulären Unterricht nicht ausreichen -, spricht ein Drittel Arabisch als Erstsprache. Unter Schulanfängern liegt der Anteil bei 26 Prozent. Der Grund dafür ist der Familiennachzug, durch den anderthalb Jahre lang monatlich rund 300 syrische Kinder neu an Wiens Schulen kamen. Erst in den letzten Monaten haben sich diese Zahlen wieder beruhigt. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Bildungsdirektion hervor. Weiterlesen auf krone.at Anmerkung: Im verlinkten Artikel ist auch zu lesen: „Was für die kulturelle Vielfalt ein Gewinn sein mag, entwickelt sich für das Schulsystem zu einer immer größeren Herausforderung.“ Derartige Sätze müssen offensichtlich in Artikeln, die sich mit dem Scheitern einer verfehlten Migrationspolitik beschäftigen, eingebaut werden, um ja nicht als „fremdenfeindlich“ abqualifiziert zu werden. +++ Trump schließt Militäreinsatz gegen Grönland und Panama nicht aus – Streit über Seewege und Stützpunkte Im Familienjet ist Donald Trump Jr. am Nachmittag auf Grönland gelandet. Offiziell ist der Besuch privat. Doch sein Vater deutet nun an, als US-Präsident Ansprüche möglicherweise auch mit Waffengewalt durchsetzen zu wollen. Der künftige US-Präsident Donald Trump schließt es nicht aus, Militär einzusetzen, um die Kontrolle über den Panamakanal oder Grönland zu erlangen. Auf die Frage eines Journalisten, ob er der Welt versichern könne, keinen militärischen oder wirtschaftlichen Zwang anzuwenden, sagte Trump: »Nein.« Er werde sich darauf nicht festlegen, betonte der Republikaner, der am 20. Januar erneut ins Weiße Haus einziehen wird. Es könne sein, dass man »etwas tun müsse«, sagte Trump bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Trump hatte zuvor die Transitgebühren am Panamakanal als »höchst ungerecht« bezeichnet. Er forderte, die Kontrolle der Wasserstraße an die USA zurückzugeben, falls diese nicht fair behandelt würden. Der Kanal ist eine der weltweit wichtigsten Handelsrouten. Weiterlesen auf spiegel.de +++ Horror für Österreich: “Zügelstraffzieher” Schallenberg wird wieder Interimskanzler Die Vorfreude auf eine mögliche Kanzlerschaft von FPÖ-Chef Herbert Kickl wird aktuell massiv getrübt. Die österreichische Bundesverfassung erlaubt der ÖVP nur wenige Optionen, für die Übergangszeit bis zu einer neuen Regierung einen Kanzler zu nominieren. Aus der Perspektive kritischer Österreicher ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ausgerechnet der unbeliebte Corona-Scharfmacher Schallenberg, dessen Familie die Freimaurerei ins Land brachte, soll ab sofort die Regierung anführen. Der Mann mit dem irritierend stechenden Blick entstammt der Riege “Buberlpartie” rund um den ehemaligen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz. In der Corona-Zeit durfte er nach dessen Rücktritt schon einmal für kurze Zeit, vom 11. Oktober bis 6. Dezember, die Rolle des Bundeskanzlers spielen. Eiskalt ließ er der Bevölkerung damals ausrichten, “Wir werden die Zügel für Ungeimpfte straffer ziehen müssen!” Die Zügel zieht man bei Nutzvieh straffer – und somit war klar, was der adelige Spross aus Österreichs ältester Freimaurerdynastie von der Wählerschaft hält. Weiterlesen auf report24.news +++ Neue Premium-Wohnungen in Berlin sind ausschließlich für Illegale reserviert Während in Berlin massive Wohnungsnot herrscht und viele Bürger oft jahrelang auf eine bezahlbare Wohnung warten müssen, werden Asylbewerber und sogenannte Flüchtlinge jetzt kurzerhand in neuen Luxus-Apartments untergebracht. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit übergab die landeseigene Gesobau AG die fertigstellten Häuser an das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Die neuen Wohnhäuser in der Kirchstraße in Pankow bieten auf einer Fläche von 7.170 Quadratmetern Platz für etwa 320 Illegale. Bei der Ausstattung der Gebäude wurde kein Aufwand gescheut, damit die Gäste es auch möglichst bequem haben. Laut den Verantwortlichen sollen die Wohnungen „ein wichtiger Schritt für eine gelingende Integration“ (von Menschen, die laut geltender Gesetzeslage gar kein Recht haben, sich überhaupt in Deutschland aufzuhalten) sein. Die Gebäude stehen dazu mitten im Kiez und nicht am Rand – die Gegend ist vor allem durch Einfamilienhäuser geprägt. Deutschland sei bunt, würde bunt bleiben und immer bunter werden, freuen sich die Verantwortlichen. Einziehen sollen übrigens überwiegend alleinstehende Männer – zur Freude der in der Gegend wohnenden Frauen und Mädchen. via https://t.me/kenjebsen_backup +++

Umfassende Studie: Es gibt NULL Amish-Kinder, die an Krebs, Diabetes oder Autismus leiden – WARUM WOHL?

Die derzeitige Bevölkerung der Amish in Amerika liegt mittlerweile bei annähernd 400.000 Menschen, die meisten davon mit 90.000 in Pennsylvania und mit 82.000 in Ohio. Die Amischen haben sich in 32 US-Bundesstaaten niedergelassen und haben durchschnittlich 7 Kinder pro Familie, sodass ihre Bevölkerung schnell wächst.

In einer brandneuen, umfassenden Studie (Stand Juni 2023), die Steve Kirsch dem Senat des Bundesstaates Pennsylvania vorgelegt hat, wurde errechnet, dass bei den Kindern der Amish, die definitiv zu 100 Prozent nicht geimpft sind (d.h. vollständig ungeimpft), typische chronische Erkrankungen kaum oder überhaupt nicht auftreten.

Zu diesen chronischen Erkrankungen, die auch als vermeidbare Krankheiten und Störungen bezeichnet werden und an denen viele geimpfte Kinder und weite Teile der Amerikaner leiden, gehören Autoimmunerkrankungen, Herzkrankheiten, Diabetes, Asthma, ADHS, Arthritis, Krebs und natürlich… Moment… Autismus (im Sinne von Autismusspektrum-Störungen und Asperger-Syndrom). Weiterlesen auf legitim.ch

Countdown für den Zusammenbruch Europas

Mit dem Verbot, russisches Gas über ukrainisches Territorium nach Europa zu leiten, steht dem absoluten wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch des europäischen Kontinents nichts mehr im Wege.

Ende der Energiezusammenarbeit zwischen Russland und Europa

Die Energiezusammenarbeit zwischen Russland und Europa ist (fast) vollständig beendet. Nach fast drei Jahren der Sanktionen und Sabotage hat die bilaterale Energiepartnerschaft zwischen Moskau und der EU ihren größten historischen Schlag erlitten. Kiew erfüllte sein Versprechen, den Vertrag mit Gazprom nicht zu verlängern, der die Lieferung von russischem Gas nach Europa ermöglichte, und schuf damit eine äußerst unangenehme Situation der Energieunsicherheit für seine eigenen „Partner“ in der Europäischen Union.

Am Morgen des ersten Tages des Jahres 2025 stellte die Russische Föderation die Gaslieferungen an europäische Abnehmer über die Ukraine ein. Trotz des Konflikts hatten die russische Gazprom und die ukrainische Naftogaz ein im Jahr 2020 unterzeichnetes Energietransitabkommen aufrechterhalten, das am letzten Tag des Jahres 2024 auslief. Zuvor hatte Kiew bereits angekündigt, dass es nicht gewillt sei, den Vertrag mit Gazprom zu verlängern, obwohl einige europäische Länder die Ukraine wiederholt dazu aufgefordert hatten. Weiterlesen auf uncutnews.ch

„Festgehalten, während sie uns unter die Kleidung griffen“: Belgische Studentinnen erleben Horror-Silvester mit Migranten in Mailand

Sie wollten mit einer fröhlichen Party ins neue Jahr starten – doch der Jahreswechsel wurde für sechs belgische Studenten aus Lüttich zum Albtraum. Die Gruppe war nach Mailand gereist, um dort auf der Piazza del Duomo Silvester zu feiern, und wurde von einem Mob aus Einwanderern sexuell belästigt und angegriffen.

Im Gespräch mit der belgischen Nachrichtenseite Sudinfo berichtet die 21-jährige Laura Barbier von der Horror-Nacht, die sie „für ihr Leben mental gezeichnet“ habe. Kurz nach Mitternacht habe sich die Stimmung auf dem Platz im Herzen Mailands verschlechtert. „Einige Jugendliche schossen Feuerwerkskörper in die Menge. Es war sehr gefährlich, man hatte den Eindruck, dass etwas Schlimmes passieren würde“, erzählt Barbier. Die Gruppe nahm eine „ungesunde Atmosphäre“ wahr, „die von aufdringlichem Verhalten geprägt war“.

[…]

Als die Studenten versuchten, zu flüchten, wurden sie von etwa 50 bis 100 Männern umringt. „Wir wurden berührt. Drei von vier Mädchen wurden sexuell missbraucht, darunter auch ich. Man hat mir in den Slip gegriffen“, erklärte Barbier, die laut Sudinfo beim Gespräch noch immer unter Schock stand. Auf dem Platz befanden sich nur wenige Italiener, aber viele junge Ausländer mit Flaggen ihrer Länder: Irak, Pakistan, Arabische Emirate. Weiterlesen auf nius.de

WIEN: Vergewaltigung von Zwölfjähriger – Freispruch für Syrer

Ein 17-jähriger Syrer wurde heute von dem Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. “Er konnte davon ausgehen, dass sie das freiwillig gemacht hat”, stellte die vorsitzende Richterin in der Begründung fest.

Im Fall einer 2023 in Wien von einer „Jugend-Gruppe“ mutmaßlich mehrfach sexuell missbrauchten Zwölfjährigen ist am Dienstag am Landesgericht ein weiterer Beschuldigter vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Das Gericht ging dabei nach dem Zweifelgrundsatz zugunsten des 17 Jahre alten Angeklagten vor. “Er konnte davon ausgehen, dass sie das freiwillig gemacht hat”, stellte die vorsitzende Richterin in der Begründung fest. Womöglich habe es bei dem Mädchen “eine innere Ablehnung” gegen die inkriminierte Handlung gegeben. Es sei aber “nicht erwiesen, dass das für den Angeklagten erkennbar war.” Im Zweifel sei weiters “nicht feststellbar”, dass Gewalt angewendet worden sei. “Es passiert oft, dass man zuerst Nein sagt und sich dann durch Zärtlichkeiten überzeugen lässt”, hielt die Vorsitzende eines Schöffensenats fest. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin gab dazu vorerst keine Erklärung ab. Weiterlesen auf exxpress.at

