Grüne Politik: Top-Ökonom zieht vernichtende Bilanz – „Akt mutwilliger Zerstörung“

„Das Heizungsgesetz ist ein krankhafter Auswuchs einer zentralplanerischen Denkweise, die im krassen Gegensatz zu der liberalen Ordnung steht, die Deutschlands Erfolge in der Nachkriegszeit erklärt hat. Gut, dass es Parteien gibt, die dieses Gesetz abschaffen wollen.“

Habecks Plan, einen Großteil des mehr als 500.000 Kilometer langen Gasnetzes abzubauen, sei ein „Akt mutwilliger Zerstörung“. Hierzu erklärte Sinn:

Damit würden zugleich „Vermögenswerte im Umfang von hunderten von Milliarden Euro“ vernichtet.

Ein Rückbau der Gasnetze sei auch aus umweltökonomischer Sicht „sehr fragwürdig“. Die Energie, „die man aus dem Kohlenwasserstoff Erdgas gewinnt, kommt nur zur Hälfte aus der Verbrennung von Kohlenstoff“, so Sinn. Die andere Hälfte entstehe aus der Verbrennung von Wasserstoff, bei der kein CO2 freigesetzt werde. Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler mit einem klaren Apell an Habeck:

Der 76-Jährige weiter:

„Die Zerstörung der Atomkraftwerke hat schon genug Schaden angerichtet. Es ist auch schon deshalb nicht sinnvoll, den gesamten Wärmemarkt auf Strom umzustellen, weil Deutschland damit im Kriegsfalle sehr verwundbar wäre. Mir graust es vor der Vorstellung, dass sich das Land in einem Cyberkrieg mit ein paar Mouseclicks einfrieren ließe, weil es nur noch elektrische Energie gibt.“

Kritik übte Sinn im Interview mit der Welt auch an der Berliner Wirtschaftspolitik:

„Überall schlagen die Unternehmer die Hände über den Köpfen zusammen. Angesichts der horrenden Stromkosten, der Strafzahlungen für die Autoproduktion und der stark rückläufigen Industrieproduktion verbreitet sich Entsetzen in den Chefetagen. Die Warnungen des BDI und der Unternehmensverbände werden in den Medien leider überhört.“

Darüber hinaus gab er zu bedenken:

„Wenn Europa international handelbare Brennstoffe wie Erdgas oder Öl nicht mehr kauft, ist das nicht einmal ein kleiner Beitrag zur Verringerung des weltweiten CO₂-Ausstoßes, denn die Brennstoffe, die wir freigeben, werden in diesem Fall nur anderswohin geleitet und dort zu fallenden Preisen verkauft. In der Erde bleiben sie nicht. Der heimischen Industrie dreht man den Hahn zu, und die freigesetzten Brennstoffmengen stehen den Konkurrenten in aller Welt verbilligt zur Verfügung.“